https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/maskeli-depresyon-gercek-guc-duygulari-bastirmak-degil-saglik-bir-sekilde-ele-almaktir-1093667531.html
Maskeli depresyon: Gerçek güç, duyguları bastırmak değil sağlık bir şekilde ele almaktır
Maskeli depresyon: Gerçek güç, duyguları bastırmak değil sağlık bir şekilde ele almaktır
Sputnik Türkiye
Canınız çok sıkkın veya sürekli yorgunsunuz ancak gülümsemek zorundasınız, belki de 'Maskeli Depresyon' geçiriyorsunuz. Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T16:01+0300
2025-02-14T16:01+0300
2025-02-14T16:01+0300
yaşam
maskeli depresyon
depresyon
çökkünlük
uzman klinik psikolog ve psikoterapist fundem ece
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Maskeli depresyon, gizli veya gülümseyen depresyon isimleriyle biliniyor. Her ne kadar örtülü veya gizli bir duygu durumu gibi dursa da fiziksel sonuçları son derece bariz yaşanıyor. Her insanın hayatında olan travmalar, sorunlar ve yaşamın getirdiği zorluklar, zihinsel sağlığımızı tehdit ediyor. Sağlıklı bir şekilde ele alınmadığında bu zihinsel sıkıntılar, fiziksel hastalıklara dönüşebiliyor, kişiyi normal hayatına devam edemeyecek noktaya getirebiliyor. Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi kurucusu Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Fundem Ece, maskeli depresyonun ne olduğunu şöyle tanımlıyor: Fiziksel belirtilerin genellikle depresyonun psikolojik kökeni fark edilmediği için farklı branşlardaki doktorlara başvurulmasına yol açabileceğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Ece, tüm test ve tetkiklerin normal çıktığı ancak açıklanamayan kronik şikayetlerin devam ettiği durumlara dikkat çekiyor.'İşte bu noktada maskeli depresyon devreye girer!'Tüm tıbbi test ve tetkiklerin normal çıktığı noktada açıklanamayan kronik şikayetlerin devam etmesi halinde Uzman Klinik Psikolog Ece "İşte bu noktada maskeli depresyon devreye girer!" diyor. Maskeli depresyon genellikle göz ardı edildiğinin altını çizen Fundem Ece "Bazı bireyler, depresyonu bir zayıflık olarak gördükleri için duygularını bastırır ve fiziksel semptomlara odaklanarak durumu görmezden gelirler. Kimileri ise, sorumlulukları nedeniyle (iş, aile, finansal zorunluluklar) kendine zaman ayıramaz ve farkında olmadan duygusal çöküntüyü bedensel tepkilerle dışa vurur" diyor. Depresyonu bastırmak güçlü olmak mıdır?Maskeli depresyon yaşayan kişilerin güçlü olup olmadığı konusunun karmaşık olduğunu belirten Psikoterapist Fundem Ece bu konuda tavsiyelerini şöyle sıralıyor:
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maskeli depresyon, gizli depresyon, gülümseyen depresyon
maskeli depresyon, gizli depresyon, gülümseyen depresyon
Maskeli depresyon: Gerçek güç, duyguları bastırmak değil sağlık bir şekilde ele almaktır
Özel
Canınız çok sıkkın veya sürekli yorgunsunuz ancak gülümsemek zorundasınız, belki de 'Maskeli Depresyon' geçiriyorsunuz. Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Fundem Ece, maskeli depresyonu Sputnik'e anlattı: Nedir maskeli depresyon ve belirtiler nelerdir?
Maskeli depresyon, gizli veya gülümseyen depresyon isimleriyle biliniyor. Her ne kadar örtülü veya gizli bir duygu durumu gibi dursa da fiziksel sonuçları son derece bariz yaşanıyor. Her insanın hayatında olan travmalar, sorunlar ve yaşamın getirdiği zorluklar, zihinsel sağlığımızı tehdit ediyor. Sağlıklı bir şekilde ele alınmadığında bu zihinsel sıkıntılar, fiziksel hastalıklara dönüşebiliyor, kişiyi normal hayatına devam edemeyecek noktaya getirebiliyor.
Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi kurucusu Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Fundem Ece, maskeli depresyonun ne olduğunu şöyle tanımlıyor:
“Maskeli depresyon, klasik depresyondan farklı olarak, kişinin iç dünyasındaki çöküntüyü dış dünyaya yansıtmamasıyla karakterizedir. Kişi, işlevselliğini büyük ölçüde korur, günlük hayatına devam eder, hatta neşeli ve enerjik görünebilir. Ancak bu maskenin arkasında, yoğun bir içsel sıkıntı, çökkünlük ve çoğu zaman fiziksel belirtiler yer alır.”
Fiziksel belirtilerin genellikle depresyonun psikolojik kökeni fark edilmediği için farklı branşlardaki doktorlara başvurulmasına yol açabileceğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Ece, tüm test ve tetkiklerin normal çıktığı ancak açıklanamayan kronik şikayetlerin devam ettiği durumlara dikkat çekiyor.
'İşte bu noktada maskeli depresyon devreye girer!'
Maskeli Depresyon Belirtileri
Sürekli yorgunluk ve halsizlik
Baş ağrıları,
Mide ve bağırsak problemleri (örneğin irritabl bağırsak sendromu),
Kas ve eklem ağrıları,
Cilt problemleri (sedef hastalığı, egzama, saç dökülmesi),
Uyku bozuklukları (çok uyuma ya da uykusuzluk),
Cinsel isteksizlik veya işlev bozuklukları
Tüm tıbbi test ve tetkiklerin normal çıktığı noktada açıklanamayan kronik şikayetlerin devam etmesi halinde Uzman Klinik Psikolog Ece "İşte bu noktada maskeli depresyon devreye girer!" diyor.
Maskeli depresyon genellikle göz ardı edildiğinin altını çizen Fundem Ece "Bazı bireyler, depresyonu bir zayıflık olarak gördükleri için duygularını bastırır ve fiziksel semptomlara odaklanarak durumu görmezden gelirler. Kimileri ise, sorumlulukları nedeniyle (iş, aile, finansal zorunluluklar) kendine zaman ayıramaz ve farkında olmadan duygusal çöküntüyü bedensel tepkilerle dışa vurur" diyor.
Depresyonu bastırmak güçlü olmak mıdır?
Maskeli depresyon yaşayan kişilerin güçlü olup olmadığı konusunun karmaşık olduğunu belirten Psikoterapist Fundem Ece bu konuda tavsiyelerini şöyle sıralıyor:
“Dışarıdan bakıldığında mücadele etmeye devam ettikleri ve hayatlarını sürdürdükleri için dirençli görünebilirler. Ancak uzun vadede bu duygusal baskılama tükenmişlik sendromuna, daha ağır depresif dönemlere veya fiziksel hastalıklara yol açabilir.
Gerçek güç, duyguları bastırmak değil, onları tanıyıp sağlıklı şekilde ele alabilmektir.
Maskeli depresyonla baş etmek için en önemli adım, bu belirtilerin sadece fiziksel olmadığı gerçeğini kabul etmek ve psikolojik destek almaktan çekinmemektir.”