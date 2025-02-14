https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/maskeli-depresyon-gercek-guc-duygulari-bastirmak-degil-saglik-bir-sekilde-ele-almaktir-1093667531.html

Maskeli depresyon: Gerçek güç, duyguları bastırmak değil sağlık bir şekilde ele almaktır

Maskeli depresyon: Gerçek güç, duyguları bastırmak değil sağlık bir şekilde ele almaktır

Sputnik Türkiye

Canınız çok sıkkın veya sürekli yorgunsunuz ancak gülümsemek zorundasınız, belki de 'Maskeli Depresyon' geçiriyorsunuz. Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T16:01+0300

2025-02-14T16:01+0300

2025-02-14T16:01+0300

yaşam

maskeli depresyon

depresyon

çökkünlük

uzman klinik psikolog ve psikoterapist fundem ece

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Maskeli depresyon, gizli veya gülümseyen depresyon isimleriyle biliniyor. Her ne kadar örtülü veya gizli bir duygu durumu gibi dursa da fiziksel sonuçları son derece bariz yaşanıyor. Her insanın hayatında olan travmalar, sorunlar ve yaşamın getirdiği zorluklar, zihinsel sağlığımızı tehdit ediyor. Sağlıklı bir şekilde ele alınmadığında bu zihinsel sıkıntılar, fiziksel hastalıklara dönüşebiliyor, kişiyi normal hayatına devam edemeyecek noktaya getirebiliyor. Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi kurucusu Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Fundem Ece, maskeli depresyonun ne olduğunu şöyle tanımlıyor: Fiziksel belirtilerin genellikle depresyonun psikolojik kökeni fark edilmediği için farklı branşlardaki doktorlara başvurulmasına yol açabileceğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Ece, tüm test ve tetkiklerin normal çıktığı ancak açıklanamayan kronik şikayetlerin devam ettiği durumlara dikkat çekiyor.'İşte bu noktada maskeli depresyon devreye girer!'Tüm tıbbi test ve tetkiklerin normal çıktığı noktada açıklanamayan kronik şikayetlerin devam etmesi halinde Uzman Klinik Psikolog Ece "İşte bu noktada maskeli depresyon devreye girer!" diyor. Maskeli depresyon genellikle göz ardı edildiğinin altını çizen Fundem Ece "Bazı bireyler, depresyonu bir zayıflık olarak gördükleri için duygularını bastırır ve fiziksel semptomlara odaklanarak durumu görmezden gelirler. Kimileri ise, sorumlulukları nedeniyle (iş, aile, finansal zorunluluklar) kendine zaman ayıramaz ve farkında olmadan duygusal çöküntüyü bedensel tepkilerle dışa vurur" diyor. Depresyonu bastırmak güçlü olmak mıdır?Maskeli depresyon yaşayan kişilerin güçlü olup olmadığı konusunun karmaşık olduğunu belirten Psikoterapist Fundem Ece bu konuda tavsiyelerini şöyle sıralıyor:

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maskeli depresyon, gizli depresyon, gülümseyen depresyon