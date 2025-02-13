https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/imamoglu-mansur-yavas-bu-kosullarda-aday-olmayi-dusunmedigini-ifade-etti-1093623411.html
İmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti
İmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam yaptığı açıklamada "Sonuçta Mansur Bey’in farklı bir bakışı var. ‘Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T09:20+0300
2025-02-13T09:20+0300
2025-02-13T09:27+0300
politika
mansur yavaş
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chp
cumhurbaşkanı adayı
seçim
erken seçim
ön seçim
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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Dünya Radyo Günü vesilesiyle radyo çalışanlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. 23 Mart'ta CHP ön seçimine dair cumhurbaşkanı adaylığı sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda şu açıklamayı yaptı:"Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim.Sonuçta Mansur Bey’in farklı bir bakışı var. ‘Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçimde erken' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Süreç netleşti. Şimdi sürecin detayları açıklanacak. Bir açıklansın, ondan sonra nasıl bir yol yürüyeceğimizi, nasıl bir yol ve güzergah tarifleyeceğimizi, akabinde biz de kamuoyuyla paylaşacağız.Demek oluyor ki, sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/chpde-kritik-zirve-basladi-ozel-imamoglu-ve-yavas-ankarada-bir-araya-geliyor--1093511354.html
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu, chp, cumhurbaşkanı adayı, seçim, erken seçim, ön seçim
mansur yavaş, ekrem imamoğlu, chp, cumhurbaşkanı adayı, seçim, erken seçim, ön seçim
İmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti
09:20 13.02.2025 (güncellendi: 09:27 13.02.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam yaptığı açıklamada "Sonuçta Mansur Bey’in farklı bir bakışı var. ‘Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken’ diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Süreç netleşti" açıklamasını yaptı.
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Dünya Radyo Günü vesilesiyle radyo çalışanlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. 23 Mart'ta CHP ön seçimine dair cumhurbaşkanı adaylığı sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda şu açıklamayı yaptı:
"Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim.
Sonuçta Mansur Bey’in farklı bir bakışı var. ‘Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçimde erken' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Süreç netleşti. Şimdi sürecin detayları açıklanacak. Bir açıklansın, ondan sonra nasıl bir yol yürüyeceğimizi, nasıl bir yol ve güzergah tarifleyeceğimizi, akabinde biz de kamuoyuyla paylaşacağız.
Demek oluyor ki, sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur."