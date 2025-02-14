https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/fenerbahce-kazandi-galatasaray-kaybetti-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-turkiyenin-durumu-ne-1093653014.html

Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye’nin durumu ne?

Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye’nin durumu ne?

Sputnik Türkiye

Avrupa futbolunda play-off turu heyecanı başladı. Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek avantaj yakalarken, Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında aldığı... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T07:11+0300

2025-02-14T07:11+0300

2025-02-14T07:43+0300

spor

i̇rfan can kahveci

i̇stanbul

belçika

galatasaray

uefa

fenerbahçe

puan

puan sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087754449_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8d9437c7ea5520757aafeb7303342d2f.jpg

Avrupa futbolunun üç büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu maçları başladı. İlk karşılaşmalar, hem temsilcilerimizin durumu hem de UEFA ülke puanı sıralaması açısından büyük önem taşıdı.Fenerbahçe’den net galibiyetUEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, sahasında sergilediği etkileyici performansla rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.Galatasaray umutlarını zora soktuBir diğer temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibine 4-1’lik skorla mağlup olarak tur şansını oldukça zora soktu.AZ Alkmaar karşısında kalesinde erken goller gören Galatasaray, savunmada yaptığı kritik hatalarla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçında İstanbul’da galip gelerek turu geçmeye çalışacak.UEFA ülke puanı sıralaması güncellendiTemsilcilerimizin aldığı sonuçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi. Fenerbahçe’nin galibiyeti, Türkiye'nin hanesine puan kazandırırken, Galatasaray'ın mağlubiyeti ülke puanı açısından olumsuz bir etki yarattı.Son güncellemeye göre Türkiye, 42.900 puanla 10. sıradaki yerini korudu. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması:Rövanşlar kritik öneme sahipFenerbahçe ve Galatasaray, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla kaderlerini belirleyecek. Fenerbahçe, İstanbul’da avantajını koruyarak gruplara kalmayı hedeflerken, Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında mucize arayacak. Temsilcilerimizin alacağı sonuçlar, UEFA ülke puanı sıralaması açısından da belirleyici olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/tff-galatasaray---adana-demirspor-macinin-var-kaydini-yayinladi-1093614021.html

i̇stanbul

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor