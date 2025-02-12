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İzmir’de korkunç olay, 3 yıldır kayıptı: Üvey annesinin kemikleri yatak odasından çıktı
İzmir’de korkunç olay, 3 yıldır kayıptı: Üvey annesinin kemikleri yatak odasından çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Konak ilçesinde yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan emekli hemşire Gülşen Çoğulu, yalnız yaşadığı evinde kemikleriyle bulundu. Üvey oğlunun... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T10:47+0300
2025-02-12T10:47+0300
türkiye
izmir
pandemi
üvey anne
koronavirüs
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İzmir’in Konak ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gülşen Çoğulu, yaklaşık 3 yıldır kayıptı. Eşinin 23 yıl önce vefat etmesinin ardından tek başına yaşamaya başlayan Çoğulu, pandemi sürecinde üvey oğlu R.Ç. ile de irtibatını kaybetti.Üvey annesinden uzun süredir haber alamayan R.Ç., 3 yıl sonra polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girerek korkunç manzarayla karşılaştı.Yatak odasında kemikleri bulunduPolis ekiplerinin çilingir eşliğinde girdiği ev, çöp yığınlarıyla doluydu. Yapılan ilk incelemede, Çoğulu’nun kemiklerinin yatak odasındaki yatakta bulunduğu tespit edildi.Olay yerinde yapılan değerlendirmelerde, yaşlı kadının uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetten geriye yalnızca kemikler kalırken, Çoğulu’nun üzerindeki kıyafetlerin kısmen çürüdüğü görüldü.Olay yeri inceleme ekipleri, evde herhangi bir hırsızlık veya şüpheli duruma rastlamadı. Savcılık incelemesinin ardından Çoğulu’nun kemikleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Polisin olayla ilgili ifadesine başvurduğu R.Ç., üvey annesiyle 3 yıldır görüşmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/meteoroloji-ve-akom-istanbul-icin-saat-verdi--yeni-kar-yagisi-icin-tarih-isaret-edildi-firtinaya-1093592426.html
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izmir, pandemi, üvey anne, koronavirüs
izmir, pandemi, üvey anne, koronavirüs

İzmir’de korkunç olay, 3 yıldır kayıptı: Üvey annesinin kemikleri yatak odasından çıktı

10:47 12.02.2025
© AAAdli tıp
Adli tıp - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA
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İzmir’in Konak ilçesinde yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan emekli hemşire Gülşen Çoğulu, yalnız yaşadığı evinde kemikleriyle bulundu. Üvey oğlunun ihbarı sonrası polis ekipleri eve girerek yaşlı kadının yatak odasında iskelet haline gelmiş bedenine ulaştı.
İzmir’in Konak ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gülşen Çoğulu, yaklaşık 3 yıldır kayıptı. Eşinin 23 yıl önce vefat etmesinin ardından tek başına yaşamaya başlayan Çoğulu, pandemi sürecinde üvey oğlu R.Ç. ile de irtibatını kaybetti.
Üvey annesinden uzun süredir haber alamayan R.Ç., 3 yıl sonra polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girerek korkunç manzarayla karşılaştı.

Yatak odasında kemikleri bulundu

Polis ekiplerinin çilingir eşliğinde girdiği ev, çöp yığınlarıyla doluydu. Yapılan ilk incelemede, Çoğulu’nun kemiklerinin yatak odasındaki yatakta bulunduğu tespit edildi.
Olay yerinde yapılan değerlendirmelerde, yaşlı kadının uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetten geriye yalnızca kemikler kalırken, Çoğulu’nun üzerindeki kıyafetlerin kısmen çürüdüğü görüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri, evde herhangi bir hırsızlık veya şüpheli duruma rastlamadı. Savcılık incelemesinin ardından Çoğulu’nun kemikleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polisin olayla ilgili ifadesine başvurduğu R.Ç., üvey annesiyle 3 yıldır görüşmediğini söyledi.
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