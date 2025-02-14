https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/istanbulda-site-aidatlari-kira-ile-yarisiyor-zirve-135-bin-lirayi-gordu-1093659436.html

İstanbul'da site aidatları kira ile yarışıyor: Zirve 135 bin lirayı gördü

İstanbul'da site aidatları kira ile yarışıyor: Zirve 135 bin lirayı gördü

Sputnik Türkiye

İstanbul’da ortalama aidat zam oranı yüzde 55’e çıktı. Beşiktaş’taki bir yalı sitesi aylık 135 bin lira aidatla rekor kırdı. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T11:18+0300

2025-02-14T11:18+0300

2025-02-14T11:18+0300

ekonomi̇

site

aidat

kira

ali güvenç kiraz

i̇stanbul

ataşehir

bakırköy

beşiktaş

toki̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/03/1069109490_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e75a968fe3e4b0ddba3ae1e00501747e.jpg

İstanbul genelinde ocak ayında ortalama aidat zam oranı yüzde 45 seviyesinde görülürken, devam eden açıklamalarla birlikte ortalama yüzde 55’e çıktı.İstanbul'da aidat ücretleriEn yüksek zam oranı ise yüzde 75 seviyesinde ölçüldü. Giderlerinin yüzde 70’inden fazlası personel harcamasına bağlı kalemlerden oluşan sitelerin aidatlarında netleşen zamlara göre, en yüksek oran İstanbul Beşiktaş’taki bir yalı sitesine ait. Helikopter pisti hizmetiMilliyet'in Apti uygulamasının ölçümlerine göre, helikopter pistinden sürekli görev halinde olan sağlık hizmetine kadar içeriklerin sunulduğu sitede aidat ortalaması 135 bin lira seviyesine çıktı. Yine İstanbul’da özellikle mahremiyet alanı sağlayan ve geniş alanları olan villa sitelerinde bu ortalama 30 bin lira ile 55 bin lira arasında bulunuyor.En düşük site aidatı nerde?En düşük aidat, TOKİ sitelerinde gerçekleşirken; İstanbul’da ortalama aidat bedeli 2 bin lira seviyesini aştı. Ataşehir, Bakırköy ve Başakşehir’de ise ortalama aidat bedelleri 3 bin liranın üzerine çıktı. Muğla yine konut başına en yüksek aidat ödenen il olurken, ortalama aidat oranı 4 bin liraya dayandı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Muğla ilk 5’te yer aldı. Muğla’da özellikle Bodrum’daki özel villanın ortalamayı yükselttiği görülüyor. Bu bölgelerde 30 bin lira ile 50 bin lira arasında aidat ödenen özel villalar bulunuyor.Üst sınır yokYüksek aidat zamlarına karşı aidat süreci ve ardından yapılabilecek itirazlarla ilgili Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz çeşitli bilgiler verdi. Ali Güvenç Kiraz, aidat bedellerinin Türk Hukuku’nda bir üst sınıra tabi olmadığına vurgu yaparken, personel maaşları, hizmet giderleri, kullanılan malzemelerde fiyat artışlarının her yıl ve enflasyona göre artıyor olmasının bu kapsamda aidatlar için bir üst sınır belirlemeyi zorlaştırdığını söyledi. “Ancak ‘yıl sonu geldi, çalışan maaşları arttı’ diye aidatlar artacak diye de bir kanun yok” vurgusu yapan Kiraz, yönetimlerin genel kurulları toplayarak; giderleri, giderlerin arttığını, hesapları beyan etmesi gerektiğine dikkat çekti.Kiradan fazla aidat olur mu?Aidat rakamlarına ya da yapılacak artışa karşı bir üst sınır yok. Ancak kiracılar için ödenen kira bedelinin üstündeki aidatı ödemekle yükümlü olmadığı daha önceki mahkeme kararları ile teyit ediliyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın özellikle site yönetimlerinde fırsatçılığın önüne geçmek için bünyesinde Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulmuştu. Yeni mevzuat çalışmalarına göre, site yönetimlerinde yetki belgesi zorunluluğu ve mesleki yeterlilik kriterleri aranması planlanıyor. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bu gelişmenin, aidat hesaplamalarındaki şeffaflığı artırması bekleniyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/gayrimenkul-uzmani-acikladi-kiracilar-aidatin-tamamindan-sorumlu-degil-1092763766.html

i̇stanbul

ataşehir

bakırköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

site, aidat, kira, ali güvenç kiraz, i̇stanbul, ataşehir, bakırköy, beşiktaş, toki̇