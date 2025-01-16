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Gayrimenkul uzmanı açıkladı: 'Kiracılar aidatın tamamından sorumlu değil'
Gayrimenkul uzmanı açıkladı: 'Kiracılar aidatın tamamından sorumlu değil'
Sputnik Türkiye
Son dönemde apartman ve site aidatlarında yaşanan yüksek artışlar, milyonlarca kiracının ve kat malikinin mağduriyetine yol açtı. Gayrimenkul hukuku uzmanları... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T20:10+0300
2025-01-16T20:18+0300
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Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderlerden sorumlu olduğunu ve kira miktarını aşan aidattan sorumlu tutulamayacağı açıklandı.Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, aidat artışlarının yalnızca olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında alınan yetkiyle yapılabileceğini vurguladı. Kiraz "Yöneticilerin ya da yönetim kurullarının aidat artışlarını mutlaka genel kurulda alınan bütçe veya ek bütçe ile kararlaştırması gerekir. Genel kuruldan yetki almadan aidat artırılamaz. Aksi takdirde malikler bu artışlara itiraz edebilir" dedi.Kiracılarla ilgili önemli bir detay olan aidat ödeme sorumluluğu hakkında konuşan Ali Güvenç Kiraz "Kiracı yalnızca kullanım kaynaklı giderlerden sorumludur. Örneğin, dairedeki ortak alanların bakım, ısınma ve aydınlatma giderleri gibi kalemler kiracı tarafından ödenmelidir. Ancak demirbaş ve esaslı tadilat masrafları, mal sahibine aittir. Örneğin, asansör değişimi, demirbaş nitelikli harcamalar gibi konular malik tarafından karşılanmalıdır" dedi.Tüketici Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, aidatlarla ilgili en büyük sıkıntıların genellikle kat malikleri toplantılarında yaşandığını ifade etti. Küçük "Kiracılar aidatların yüksekliğinden şikayet ediyor ancak toplantılara katılmıyor. Bu durum, toplantılara katılmayanların söz hakkını kaybetmesine neden oluyor. Katılmadığımız kararları şerh koyarak imzalamalıyız" dedi.Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, aidatlarla ilgili karşılaşılan hatalı uygulamalara dikkat çekti. Özellikle malikler ve kiracılar arasında sorumlulukların net bir şekilde belirlenmemesi halinde, bu durumun mahkemeye taşınabileceğini belirtti. Yüksel "Malik ve kiracının aidat yükümlülükleri, işletme projesinde açıkça yer almalı. Aksi takdirde yapılan genel kurul kararları mahkemeye iptal ettirilebilir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ikamet-satisi-basladi-veliler-okul-kaydi-icin-yeni-yontem-buldu-1092762549.html
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kira, kira bedeli, kira yardımı, kira zam oranı, kira artış oranı, kira beyannamesi, kira sözleşmesi, aidat, ev sahibi , ev sahipliği, gayrimenkul, kiracı
kira, kira bedeli, kira yardımı, kira zam oranı, kira artış oranı, kira beyannamesi, kira sözleşmesi, aidat, ev sahibi , ev sahipliği, gayrimenkul, kiracı

Gayrimenkul uzmanı açıkladı: 'Kiracılar aidatın tamamından sorumlu değil'

20:10 16.01.2025 (güncellendi: 20:18 16.01.2025)
© AASosyal konut
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© AA
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Son dönemde apartman ve site aidatlarında yaşanan yüksek artışlar, milyonlarca kiracının ve kat malikinin mağduriyetine yol açtı. Gayrimenkul hukuku uzmanları ise kiracıların aidat ödemelerinin yasal çerçevede sadece kullanım kaynaklı giderleri kapsayacağını belirtti.
Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderlerden sorumlu olduğunu ve kira miktarını aşan aidattan sorumlu tutulamayacağı açıklandı.
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, aidat artışlarının yalnızca olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında alınan yetkiyle yapılabileceğini vurguladı. Kiraz "Yöneticilerin ya da yönetim kurullarının aidat artışlarını mutlaka genel kurulda alınan bütçe veya ek bütçe ile kararlaştırması gerekir. Genel kuruldan yetki almadan aidat artırılamaz. Aksi takdirde malikler bu artışlara itiraz edebilir" dedi.
Kiracılarla ilgili önemli bir detay olan aidat ödeme sorumluluğu hakkında konuşan Ali Güvenç Kiraz "Kiracı yalnızca kullanım kaynaklı giderlerden sorumludur. Örneğin, dairedeki ortak alanların bakım, ısınma ve aydınlatma giderleri gibi kalemler kiracı tarafından ödenmelidir. Ancak demirbaş ve esaslı tadilat masrafları, mal sahibine aittir. Örneğin, asansör değişimi, demirbaş nitelikli harcamalar gibi konular malik tarafından karşılanmalıdır" dedi.
Tüketici Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, aidatlarla ilgili en büyük sıkıntıların genellikle kat malikleri toplantılarında yaşandığını ifade etti. Küçük "Kiracılar aidatların yüksekliğinden şikayet ediyor ancak toplantılara katılmıyor. Bu durum, toplantılara katılmayanların söz hakkını kaybetmesine neden oluyor. Katılmadığımız kararları şerh koyarak imzalamalıyız" dedi.
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, aidatlarla ilgili karşılaşılan hatalı uygulamalara dikkat çekti. Özellikle malikler ve kiracılar arasında sorumlulukların net bir şekilde belirlenmemesi halinde, bu durumun mahkemeye taşınabileceğini belirtti. Yüksel "Malik ve kiracının aidat yükümlülükleri, işletme projesinde açıkça yer almalı. Aksi takdirde yapılan genel kurul kararları mahkemeye iptal ettirilebilir" ifadelerini kullandı.
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