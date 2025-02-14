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İstanbul Metrosu'nda karmaşa: Yürüyen merdivenler aniden durdu
İstanbul Metrosu'nda karmaşa: Yürüyen merdivenler aniden durdu
Sputnik Türkiye
İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında akşam yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda yürüyen merdiven ve asansör devre dışı kaldı. Metro... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da M2 hattında enerji dalgalanması nedeniyle yürüyen merdivenler ve asansörler devre dışı kaldı.Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00-17.00 arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı bir enerji dalgalanması yaşandı. Bu durum, M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki 43 yürüyen merdiven ve 1 asansörün devre dışı kalmasına neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle 28 yürüyen merdiven kısa sürede devreye alındı, ancak diğer ekipmanlar için çalışmaların devam ettiği belirtildi.Yaşanan sorun, özellikle yoğun saatlerde metro kullananları zor durumda bıraktı. Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kullanılamaması, engelliler, yaşlılar ve çocuklu aileler için büyük sıkıntı yarattı. Sosyal medyada ise İstanbullular, yetkililere yönelik sert eleştirilerde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/metro-istanbul-seferleri-kacta-basliyor-saat-kaca-kadar-devam-ediyor--1087065348.html
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İstanbul Metrosu'nda karmaşa: Yürüyen merdivenler aniden durdu

22:29 14.02.2025
© AA / Selami KüçükoğluÜsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 40 saattir giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 40 saattir giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA / Selami Küçükoğlu
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İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında akşam yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda yürüyen merdiven ve asansör devre dışı kaldı. Metro İstanbul, sorunun kaynağını 'enerji dalgalanması' olarak açıklarken, İstanbulluların tepkisi büyük oldu.
İstanbul'da M2 hattında enerji dalgalanması nedeniyle yürüyen merdivenler ve asansörler devre dışı kaldı.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00-17.00 arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı bir enerji dalgalanması yaşandı. Bu durum, M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki 43 yürüyen merdiven ve 1 asansörün devre dışı kalmasına neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle 28 yürüyen merdiven kısa sürede devreye alındı, ancak diğer ekipmanlar için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Yaşanan sorun, özellikle yoğun saatlerde metro kullananları zor durumda bıraktı. Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kullanılamaması, engelliler, yaşlılar ve çocuklu aileler için büyük sıkıntı yarattı. Sosyal medyada ise İstanbullular, yetkililere yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Metro sefer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
YAŞAM
Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?
20 Ağustos 2024, 18:09
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