https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/istanbul-metrosunda-karmasa-yuruyen-merdivenler-aniden-durdu-1093680987.html

İstanbul Metrosu'nda karmaşa: Yürüyen merdivenler aniden durdu

İstanbul Metrosu'nda karmaşa: Yürüyen merdivenler aniden durdu

Sputnik Türkiye

İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında akşam yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda yürüyen merdiven ve asansör devre dışı kaldı. Metro... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T22:29+0300

2025-02-14T22:29+0300

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türkiye

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

chp

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metro hattı

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İstanbul'da M2 hattında enerji dalgalanması nedeniyle yürüyen merdivenler ve asansörler devre dışı kaldı.Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00-17.00 arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı bir enerji dalgalanması yaşandı. Bu durum, M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki 43 yürüyen merdiven ve 1 asansörün devre dışı kalmasına neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle 28 yürüyen merdiven kısa sürede devreye alındı, ancak diğer ekipmanlar için çalışmaların devam ettiği belirtildi.Yaşanan sorun, özellikle yoğun saatlerde metro kullananları zor durumda bıraktı. Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kullanılamaması, engelliler, yaşlılar ve çocuklu aileler için büyük sıkıntı yarattı. Sosyal medyada ise İstanbullular, yetkililere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/metro-istanbul-seferleri-kacta-basliyor-saat-kaca-kadar-devam-ediyor--1087065348.html

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Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), metro, metro istanbul, metro hattı, metro istanbul aş