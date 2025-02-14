https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/istanbul-metrosunda-karmasa-yuruyen-merdivenler-aniden-durdu-1093680987.html
İstanbul Metrosu'nda karmaşa: Yürüyen merdivenler aniden durdu
İstanbul Metrosu'nda karmaşa: Yürüyen merdivenler aniden durdu
Sputnik Türkiye
İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında akşam yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda yürüyen merdiven ve asansör devre dışı kaldı. Metro... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T22:29+0300
2025-02-14T22:29+0300
2025-02-14T22:29+0300
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İstanbul'da M2 hattında enerji dalgalanması nedeniyle yürüyen merdivenler ve asansörler devre dışı kaldı.Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00-17.00 arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı bir enerji dalgalanması yaşandı. Bu durum, M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki 43 yürüyen merdiven ve 1 asansörün devre dışı kalmasına neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle 28 yürüyen merdiven kısa sürede devreye alındı, ancak diğer ekipmanlar için çalışmaların devam ettiği belirtildi.Yaşanan sorun, özellikle yoğun saatlerde metro kullananları zor durumda bıraktı. Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kullanılamaması, engelliler, yaşlılar ve çocuklu aileler için büyük sıkıntı yarattı. Sosyal medyada ise İstanbullular, yetkililere yönelik sert eleştirilerde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/metro-istanbul-seferleri-kacta-basliyor-saat-kaca-kadar-devam-ediyor--1087065348.html
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İstanbul Metrosu'nda karmaşa: Yürüyen merdivenler aniden durdu
İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında akşam yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda yürüyen merdiven ve asansör devre dışı kaldı. Metro İstanbul, sorunun kaynağını 'enerji dalgalanması' olarak açıklarken, İstanbulluların tepkisi büyük oldu.
İstanbul'da M2 hattında enerji dalgalanması nedeniyle yürüyen merdivenler ve asansörler devre dışı kaldı.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00-17.00 arasında elektrik dağıtım kurumu kaynaklı bir enerji dalgalanması yaşandı. Bu durum, M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki 43 yürüyen merdiven ve 1 asansörün devre dışı kalmasına neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle 28 yürüyen merdiven kısa sürede devreye alındı, ancak diğer ekipmanlar için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Yaşanan sorun, özellikle yoğun saatlerde metro kullananları zor durumda bıraktı. Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kullanılamaması, engelliler, yaşlılar ve çocuklu aileler için büyük sıkıntı yarattı. Sosyal medyada ise İstanbullular, yetkililere yönelik sert eleştirilerde bulundu.