https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/metro-istanbul-seferleri-kacta-basliyor-saat-kaca-kadar-devam-ediyor--1087065348.html
Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?
Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?
Sputnik Türkiye
Metro'nun çalışma saatleri 16 milyon İstanbullu tarafından sıklıkla merak ediliyor. Trafik sıkışıklığından kurtulabilmek ve gideceği yere kolay bir şekilde... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T18:09+0300
2024-08-20T18:09+0300
2024-08-20T18:09+0300
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Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu İstanbul’da haftanın 7 günü ulaşıma açık ancak bazı özel günlerde hizmet verdiği saat aralığı değişiyor. 06.00 itibarıyla açılan metro hattı saat 00:00'da son seferini yapıyor.Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor?Metro sabah saat 06:00'da başlıyor. Gece son seferini 00:00'da yapıyor. Hafta sonu son sefer saatleri değişmektedir. 05.30 ile birlikte gece tarifesi son bularak normal ücretlendirmeye geçiş yapılır.İstanbul’da gece açık olan metro hatları da var. Gece hizmet veren metro hatları ise şöyle: İstanbul metrosu hafta sonu saat kaçta başlıyor?İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00
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istanbul metro saatleri, istanbul metro saat kaçta başlıyor, istanbul metro saat kaçta bitiyor, istanbul metro sefer saatleri, metro istanbul saatleri, gece açık olan metrolar
istanbul metro saatleri, istanbul metro saat kaçta başlıyor, istanbul metro saat kaçta bitiyor, istanbul metro sefer saatleri, metro istanbul saatleri, gece açık olan metrolar
Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?
Metro'nun çalışma saatleri 16 milyon İstanbullu tarafından sıklıkla merak ediliyor. Trafik sıkışıklığından kurtulabilmek ve gideceği yere kolay bir şekilde ulaşabilmek isteyen binlerce kişi Metronun saat kaçta başladığını merak ediyor. Peki Metro İstanbul seferleri saat kaçta başlıyor? İstanbul'da son metro saat kaçta hizmet veriyor?
Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu İstanbul’da haftanın 7 günü ulaşıma açık ancak bazı özel günlerde hizmet verdiği saat aralığı değişiyor. 06.00 itibarıyla açılan metro hattı saat 00:00'da son seferini yapıyor.
Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor?
Metro sabah saat 06:00'da başlıyor. Gece son seferini 00:00'da yapıyor. Hafta sonu son sefer saatleri değişmektedir. 05.30 ile birlikte gece tarifesi son bularak normal ücretlendirmeye geçiş yapılır.
İstanbul’da gece açık olan metro hatları da var. Gece hizmet veren metro hatları ise şöyle:
M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı
M1B Yenikapı – Kirazlı Metro Hattı
M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı (Sanayi Mahallesi – Seyrantepe arasında sefer bulunmamaktadır.)
M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
M5 Üsküdar – Çekmeköy Metro Hattı
M6 Levent – Boğaziçi Ü. / Hisarüstü Metro Hattı
İstanbul metrosu hafta sonu saat kaçta başlıyor?
İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00
Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00
İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20
Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04
Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00