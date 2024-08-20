https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/metro-istanbul-seferleri-kacta-basliyor-saat-kaca-kadar-devam-ediyor--1087065348.html

Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?

Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?

Sputnik Türkiye

Metro'nun çalışma saatleri 16 milyon İstanbullu tarafından sıklıkla merak ediliyor. Trafik sıkışıklığından kurtulabilmek ve gideceği yere kolay bir şekilde... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T18:09+0300

2024-08-20T18:09+0300

2024-08-20T18:09+0300

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Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu İstanbul’da haftanın 7 günü ulaşıma açık ancak bazı özel günlerde hizmet verdiği saat aralığı değişiyor. 06.00 itibarıyla açılan metro hattı saat 00:00'da son seferini yapıyor.Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor?Metro sabah saat 06:00'da başlıyor. Gece son seferini 00:00'da yapıyor. Hafta sonu son sefer saatleri değişmektedir. 05.30 ile birlikte gece tarifesi son bularak normal ücretlendirmeye geçiş yapılır.İstanbul’da gece açık olan metro hatları da var. Gece hizmet veren metro hatları ise şöyle: İstanbul metrosu hafta sonu saat kaçta başlıyor?İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tcdd-duyurdu-sehit-yakinlari-ve-gaziler-icin--bilet-aliminda-seyahat-kolayligi-1087064489.html

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