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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/israil-cezaevinde-bir-yildan-fazla-kalan-filistinli-bizi-gazzede-mezarlar-karsiladi-1093643231.html
İsrail cezaevinde bir yıldan fazla kalan Filistinli: Bizi Gazze’de mezarlar karşıladı
İsrail cezaevinde bir yıldan fazla kalan Filistinli: Bizi Gazze’de mezarlar karşıladı
Sputnik Türkiye
Rehine takası anlaşması kapsamında İsrail’de yattığı cezaevinden serbest bırakılan Filistinli mahkum Ahmed Dabbaş, özellikle eşi ile kızının ölüm haberini... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T19:34+0300
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israil- filistin çatışması
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Ahmad 21 Aralık 2023’te tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html
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İsrail cezaevinde bir yıldan fazla kalan Filistinli: Bizi Gazze’de mezarlar karşıladı
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İsrail cezaevinde bir yıldan fazla kalan Filistinli: Bizi Gazze’de mezarlar karşıladı
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video, gazze şeridi, gazze, israil-filistin, filistin

İsrail cezaevinde bir yıldan fazla kalan Filistinli: Bizi Gazze’de mezarlar karşıladı

19:34 14.02.2025
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Rehine takası anlaşması kapsamında İsrail’de yattığı cezaevinden serbest bırakılan Filistinli mahkum Ahmed Dabbaş, özellikle eşi ile kızının ölüm haberini aldıktan sonra İsrail’deki hücreden sonra barışı nasıl algıladığını Sputnik’e anlattı.
Ahmad 21 Aralık 2023’te tutuklanmıştı.
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz
23 Ocak, 17:42
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