https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/israil-cezaevinde-bir-yildan-fazla-kalan-filistinli-bizi-gazzede-mezarlar-karsiladi-1093643231.html
İsrail cezaevinde bir yıldan fazla kalan Filistinli: Bizi Gazze’de mezarlar karşıladı
İsrail cezaevinde bir yıldan fazla kalan Filistinli: Bizi Gazze’de mezarlar karşıladı
Sputnik Türkiye
Rehine takası anlaşması kapsamında İsrail’de yattığı cezaevinden serbest bırakılan Filistinli mahkum Ahmed Dabbaş, özellikle eşi ile kızının ölüm haberini... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T19:34+0300
2025-02-14T19:34+0300
2025-02-14T19:34+0300
israil- filistin çatışması
video
gazze şeridi
gazze
israil-filistin
filistin
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Ahmad 21 Aralık 2023’te tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html
gazze şeridi
gazze
filistin
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İsrail cezaevinde bir yıldan fazla kalan Filistinli: Bizi Gazze’de mezarlar karşıladı
Sputnik Türkiye
İsrail cezaevinde bir yıldan fazla kalan Filistinli: Bizi Gazze’de mezarlar karşıladı
2025-02-14T19:34+0300
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Sputnik Türkiye
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video, gazze şeridi, gazze, israil-filistin, filistin
video, gazze şeridi, gazze, israil-filistin, filistin
İsrail cezaevinde bir yıldan fazla kalan Filistinli: Bizi Gazze’de mezarlar karşıladı
Rehine takası anlaşması kapsamında İsrail’de yattığı cezaevinden serbest bırakılan Filistinli mahkum Ahmed Dabbaş, özellikle eşi ile kızının ölüm haberini aldıktan sonra İsrail’deki hücreden sonra barışı nasıl algıladığını Sputnik’e anlattı.