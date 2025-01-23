https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz
Sputnik Türkiye
Filistinliler, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye kentine geri dönüyor. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T17:42+0300
2025-01-23T17:42+0300
2025-01-23T17:42+0300
israil- filistin çatışması
video
gazze
israil-filistin
israil
filistin
gazze şeridi
filistinli
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Bir buçuk yıl önce nüfusu 200 bin olan kent, harabeye dönmüş durumda. Ancak buraya gelen on binlerce insan memleketlerine döndükleri için mutlu hissediyor. İnsanlar, burası çöl olarak kalsa bile yine de yuvaları olduğunu söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/cenin-valisi-abu-el-rab-bati-seria-gazze-anlasmasinin-bedelini-oduyor-1092936350.html
gazze
israil
filistin
gazze şeridi
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Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz
Sputnik Türkiye
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz
2025-01-23T17:42+0300
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Sputnik Türkiye
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video, gazze, israil-filistin, israil, filistin, gazze şeridi, filistinli
video, gazze, israil-filistin, israil, filistin, gazze şeridi, filistinli
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz
Filistinliler, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye kentine geri dönüyor.
Bir buçuk yıl önce nüfusu 200 bin olan kent, harabeye dönmüş durumda. Ancak buraya gelen on binlerce insan memleketlerine döndükleri için mutlu hissediyor. İnsanlar, burası çöl olarak kalsa bile yine de yuvaları olduğunu söylüyor.