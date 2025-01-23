https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html

Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz

Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz

Sputnik Türkiye

Filistinliler, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye kentine geri dönüyor. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

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gazze

israil-filistin

israil

filistin

gazze şeridi

filistinli

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Bir buçuk yıl önce nüfusu 200 bin olan kent, harabeye dönmüş durumda. Ancak buraya gelen on binlerce insan memleketlerine döndükleri için mutlu hissediyor. İnsanlar, burası çöl olarak kalsa bile yine de yuvaları olduğunu söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/cenin-valisi-abu-el-rab-bati-seria-gazze-anlasmasinin-bedelini-oduyor-1092936350.html

gazze

israil

filistin

gazze şeridi

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Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz Sputnik Türkiye Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz 2025-01-23T17:42+0300 true PT1M22S

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