İslam Memiş altın için uyardı: 'Sert düşüşler gelebilir'

Ons altın tarafında da sert düşüşlere hazırlıklı olmak lazım. Londra'dan Amerika'ya altın transferleri vardı. Altına da ithalat vergisi gelecek endişesi ile yurt dışındaki altın tüccarları ve şirketler fiziki altınlarını Amerika'ya transfer ediyor. Bu yükselişlerin arkasındaki nedenlerden birisi de bu. Diğer önemli bir faktörde Trump ve Elon Musk'ın altın için bir planı var. Altını yeniden bir değerleme modeli yapacaklar. 42 dolar seviyesinden sabitlediği dolar değerini FED büyük bir ihtimalle güncel değer üzerinden hesaplayacak. Ve FED'in altınları muhtemelen yine Amerika'daki Hazine'ye aktarılacak.