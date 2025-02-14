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İslam Memiş altın için uyardı: 'Sert düşüşler gelebilir'
İslam Memiş altın için uyardı: 'Sert düşüşler gelebilir'
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları son dönemlerin en hareketli grafiklerini çiziyor. Ons altından destek alan gram altın rekor seviyeleri test ederken Trump politikalarına... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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Para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın piyasaları için yaptığı değerlendirmede altındaki hareketliliği değerlendirdi:Gram altın yükselecek mi?'Sert düşüşler gelebilir'
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altın, amerika, islam memiş, donald trump, elon musk, abd, abd, fed

İslam Memiş altın için uyardı: 'Sert düşüşler gelebilir'

16:25 14.02.2025
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Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© İHA
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Altın fiyatları son dönemlerin en hareketli grafiklerini çiziyor. Ons altından destek alan gram altın rekor seviyeleri test ederken Trump politikalarına yönelik belirsizlik güvenli liman alımlarını artırdı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sert düşüşlerin gelebileceğini ifade ederken gram altın için temmuz sonrasına işaret etti.
Para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın piyasaları için yaptığı değerlendirmede altındaki hareketliliği değerlendirdi:

Gram altın yükselecek mi?

Kasım ayında 3050-3080 dolar seviyesini telaffuz etsem de son iki haftadır altın tarafında yaşanan bu yukarı yönlü hareketlerin çok sağlıksız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Tamamen bir manipülasyon piyasası olduğunu söyleyebilirim. Ama gram altın tarafında aynısını söyleyemem. Gram altın dolardan önemli ölçüde etkilenir. Bu yükselişlerini yıl boyunca devam ettirir diye tahmin ediyorum. Temmuz ayına kadar 3700-3800 lira. Temmuzda sonra 4000 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleşebilir.

'Sert düşüşler gelebilir'

Ons altın tarafında da sert düşüşlere hazırlıklı olmak lazım. Londra'dan Amerika'ya altın transferleri vardı. Altına da ithalat vergisi gelecek endişesi ile yurt dışındaki altın tüccarları ve şirketler fiziki altınlarını Amerika'ya transfer ediyor. Bu yükselişlerin arkasındaki nedenlerden birisi de bu. Diğer önemli bir faktörde Trump ve Elon Musk'ın altın için bir planı var. Altını yeniden bir değerleme modeli yapacaklar. 42 dolar seviyesinden sabitlediği dolar değerini FED büyük bir ihtimalle güncel değer üzerinden hesaplayacak. Ve FED'in altınları muhtemelen yine Amerika'daki Hazine'ye aktarılacak.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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