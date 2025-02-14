https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/bddkdan-ihtiyac-kredisi-vadelerinde-degisiklik-1093667987.html
BDDK'dan ihtiyaç kredisi vadelerinde değişiklik
BDDK'dan ihtiyaç kredisi vadelerinde değişiklik
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredisi vadelerinde yeni bir güncelleme yaptı. 2022 yılından bu yana geçerli olan kredi limitleri ve... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T13:56+0300
2025-02-14T13:56+0300
2025-02-14T14:15+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
kredi
ihtiyaç kredisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8ebb026393cad28a136904c4c9df9a45.jpg
BDDK, finansal istikrarı sağlamak amacıyla aldığı yeni karar kapsamında, tüketici kredilerinde uygulanacak vade sürelerini değiştirdi. 13 Şubat 2025 tarihli 11152 sayılı karar ile yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre:Önceki düzenleme 2022’de yapılmıştıBu değişiklikten önce, ihtiyaç kredisi vadeleri 9 Haziran 2022’de belirlenmişti. Ancak, ekonomik dalgalanmalar ve makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda yeni bir güncellemeye gidildi. BDDK, finansal piyasaları dengelemek ve kredi risklerini kontrol altına almak amacıyla vade sürelerinde revizyona gitti.Yeni düzenleme kredi kullanımını nasıl etkileyecek?Vade sürelerinin kısaltılması, özellikle yüksek tutarlı ihtiyaç kredilerinde geri ödeme sürelerini daraltacağı için bireylerin kredi çekme kararlarını doğrudan etkileyebilir. Daha önce uzun vadede borçlanma imkânı bulan tüketiciler, artık daha kısa sürede ödeme planı oluşturmak zorunda kalacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d9c5759efda1fa212c1727a7cd9084fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, ihtiyaç kredisi
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, ihtiyaç kredisi
BDDK'dan ihtiyaç kredisi vadelerinde değişiklik
13:56 14.02.2025 (güncellendi: 14:15 14.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredisi vadelerinde yeni bir güncelleme yaptı. 2022 yılından bu yana geçerli olan kredi limitleri ve vadeleri, makro ekonomik veriler dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yeni karar doğrultusunda, kredi tutarına göre vade süreleri kısaltıldı.
BDDK, finansal istikrarı sağlamak amacıyla aldığı yeni karar kapsamında, tüketici kredilerinde uygulanacak vade sürelerini değiştirdi. 13 Şubat 2025 tarihli 11152 sayılı karar ile yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre:
125 bin TL ve altındaki krediler
için 36 ay
vade,
125 bin TL – 250 bin TL arasındaki krediler
için 24 ay
vade,
250 bin TL üzerindeki krediler
için 12 ay
vade uygulanacak.
Önceki düzenleme 2022’de yapılmıştı
Bu değişiklikten önce, ihtiyaç kredisi vadeleri 9 Haziran 2022’de belirlenmişti. Ancak, ekonomik dalgalanmalar ve makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda yeni bir güncellemeye gidildi. BDDK, finansal piyasaları dengelemek ve kredi risklerini kontrol altına almak amacıyla vade sürelerinde revizyona gitti.
Yeni düzenleme kredi kullanımını nasıl etkileyecek?
Vade sürelerinin kısaltılması, özellikle yüksek tutarlı ihtiyaç kredilerinde geri ödeme sürelerini daraltacağı için bireylerin kredi çekme kararlarını doğrudan etkileyebilir. Daha önce uzun vadede borçlanma imkânı bulan tüketiciler, artık daha kısa sürede ödeme planı oluşturmak zorunda kalacak.