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BDDK'dan ihtiyaç kredisi vadelerinde değişiklik
BDDK'dan ihtiyaç kredisi vadelerinde değişiklik
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredisi vadelerinde yeni bir güncelleme yaptı. 2022 yılından bu yana geçerli olan kredi limitleri ve... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T13:56+0300
2025-02-14T14:15+0300
ekonomi
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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BDDK, finansal istikrarı sağlamak amacıyla aldığı yeni karar kapsamında, tüketici kredilerinde uygulanacak vade sürelerini değiştirdi. 13 Şubat 2025 tarihli 11152 sayılı karar ile yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre:Önceki düzenleme 2022’de yapılmıştıBu değişiklikten önce, ihtiyaç kredisi vadeleri 9 Haziran 2022’de belirlenmişti. Ancak, ekonomik dalgalanmalar ve makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda yeni bir güncellemeye gidildi. BDDK, finansal piyasaları dengelemek ve kredi risklerini kontrol altına almak amacıyla vade sürelerinde revizyona gitti.Yeni düzenleme kredi kullanımını nasıl etkileyecek?Vade sürelerinin kısaltılması, özellikle yüksek tutarlı ihtiyaç kredilerinde geri ödeme sürelerini daraltacağı için bireylerin kredi çekme kararlarını doğrudan etkileyebilir. Daha önce uzun vadede borçlanma imkânı bulan tüketiciler, artık daha kısa sürede ödeme planı oluşturmak zorunda kalacak.
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, ihtiyaç kredisi
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, ihtiyaç kredisi

BDDK'dan ihtiyaç kredisi vadelerinde değişiklik

13:56 14.02.2025 (güncellendi: 14:15 14.02.2025)
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredisi vadelerinde yeni bir güncelleme yaptı. 2022 yılından bu yana geçerli olan kredi limitleri ve vadeleri, makro ekonomik veriler dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yeni karar doğrultusunda, kredi tutarına göre vade süreleri kısaltıldı.
BDDK, finansal istikrarı sağlamak amacıyla aldığı yeni karar kapsamında, tüketici kredilerinde uygulanacak vade sürelerini değiştirdi. 13 Şubat 2025 tarihli 11152 sayılı karar ile yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre:
125 bin TL ve altındaki krediler için 36 ay vade,
125 bin TL – 250 bin TL arasındaki krediler için 24 ay vade,
250 bin TL üzerindeki krediler için 12 ay vade uygulanacak.

Önceki düzenleme 2022’de yapılmıştı

Bu değişiklikten önce, ihtiyaç kredisi vadeleri 9 Haziran 2022’de belirlenmişti. Ancak, ekonomik dalgalanmalar ve makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda yeni bir güncellemeye gidildi. BDDK, finansal piyasaları dengelemek ve kredi risklerini kontrol altına almak amacıyla vade sürelerinde revizyona gitti.

Yeni düzenleme kredi kullanımını nasıl etkileyecek?

Vade sürelerinin kısaltılması, özellikle yüksek tutarlı ihtiyaç kredilerinde geri ödeme sürelerini daraltacağı için bireylerin kredi çekme kararlarını doğrudan etkileyebilir. Daha önce uzun vadede borçlanma imkânı bulan tüketiciler, artık daha kısa sürede ödeme planı oluşturmak zorunda kalacak.
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