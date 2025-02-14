https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/bddkdan-ihtiyac-kredisi-vadelerinde-degisiklik-1093667987.html

BDDK'dan ihtiyaç kredisi vadelerinde değişiklik

BDDK'dan ihtiyaç kredisi vadelerinde değişiklik

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredisi vadelerinde yeni bir güncelleme yaptı. 2022 yılından bu yana geçerli olan kredi limitleri ve... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T13:56+0300

2025-02-14T13:56+0300

2025-02-14T14:15+0300

ekonomi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

kredi

ihtiyaç kredisi

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BDDK, finansal istikrarı sağlamak amacıyla aldığı yeni karar kapsamında, tüketici kredilerinde uygulanacak vade sürelerini değiştirdi. 13 Şubat 2025 tarihli 11152 sayılı karar ile yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre:Önceki düzenleme 2022’de yapılmıştıBu değişiklikten önce, ihtiyaç kredisi vadeleri 9 Haziran 2022’de belirlenmişti. Ancak, ekonomik dalgalanmalar ve makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda yeni bir güncellemeye gidildi. BDDK, finansal piyasaları dengelemek ve kredi risklerini kontrol altına almak amacıyla vade sürelerinde revizyona gitti.Yeni düzenleme kredi kullanımını nasıl etkileyecek?Vade sürelerinin kısaltılması, özellikle yüksek tutarlı ihtiyaç kredilerinde geri ödeme sürelerini daraltacağı için bireylerin kredi çekme kararlarını doğrudan etkileyebilir. Daha önce uzun vadede borçlanma imkânı bulan tüketiciler, artık daha kısa sürede ödeme planı oluşturmak zorunda kalacak.

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Sputnik Türkiye

bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, ihtiyaç kredisi