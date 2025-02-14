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'Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ayrı bakanlığa ayrılacak' iddiasına açıklama
'Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ayrı bakanlığa ayrılacak' iddiasına açıklama
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da bulunduğu bazı bakanlıkların bölüneceği öne sürüldü. Bakanlık kaynakları iddiaların doğru olmadığını açıkladı. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T12:23+0300
2025-02-14T12:24+0300
ekonomi
maliye bakanlığı
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
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AK Parti 23 Şubat’ta 8. Olağan Kongresi’ni yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetiminde revizyona gideceğine ilişkin pek çok haber siyaset kulislerinde konuşuluyor.Bakanlıklar bölünecek mi?Kongre öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların bölüneceğine yönelik bir iddia da ortaya atıldı.Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçmişte olduğu gibi Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılacağı öne sürüldü.AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın hazırladığı çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağı ifade edildi.Bakanlıktan yanıt geldiDunya.com Hazine ve Maliye Bakanlığı’na söz konusu iddiaları sordu. Bakanlık kaynakları, bakanlığın ikiye bölünmesi gibi bir çalışmanın olmadığını ifade ettiler.
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maliye bakanlığı, hazine, hazine ve maliye bakanlığı
maliye bakanlığı, hazine, hazine ve maliye bakanlığı

'Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ayrı bakanlığa ayrılacak' iddiasına açıklama

12:23 14.02.2025 (güncellendi: 12:24 14.02.2025)
© AA / Waleed ZeinHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA / Waleed Zein
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da bulunduğu bazı bakanlıkların bölüneceği öne sürüldü. Bakanlık kaynakları iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
AK Parti 23 Şubat’ta 8. Olağan Kongresi’ni yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetiminde revizyona gideceğine ilişkin pek çok haber siyaset kulislerinde konuşuluyor.

Bakanlıklar bölünecek mi?

Kongre öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların bölüneceğine yönelik bir iddia da ortaya atıldı.
Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçmişte olduğu gibi Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılacağı öne sürüldü.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın hazırladığı çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağı ifade edildi.

Bakanlıktan yanıt geldi

Dunya.com Hazine ve Maliye Bakanlığı’na söz konusu iddiaları sordu. Bakanlık kaynakları, bakanlığın ikiye bölünmesi gibi bir çalışmanın olmadığını ifade ettiler.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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