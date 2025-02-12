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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dervişoğlu’na: 'Sözleri son derece yakışıksız ve çirkin'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dervişoğlu’na: 'Sözleri son derece yakışıksız ve çirkin'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun açıklaması için son "derece yakışıksız ve çirkin" değerlendirmesini yaparak, "karanlık... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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2025-02-12T19:53+0300
2025-02-12T20:07+0300
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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Dervişoğlu’nun bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve sözlerinin son derece yakışıksız ve çirkin olduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır" dedi.Çelik açıklamasına şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/fatih-erbakan-cumhurbaskani-adayligimizi-ilan-ettik-herhangi-bir-adayi-destekleme-durumumuz-soz-1093606061.html
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iyi parti, müsavat dervişoğlu, ömer çelik, recep tayyip erdoğan
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dervişoğlu’na: 'Sözleri son derece yakışıksız ve çirkin'
19:53 12.02.2025 (güncellendi: 20:07 12.02.2025)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun açıklaması için son "derece yakışıksız ve çirkin" değerlendirmesini yaparak, "karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.
Dervişoğlu’nun bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve sözlerinin son derece yakışıksız ve çirkin olduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır" dedi.
Çelik açıklamasına şöyle devam etti:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türkiye’de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor. Milletimize ait her türlü değeri “Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan” çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde gerçekleşti. Tam da bu nedenle Türkiye’de vesayetçi zihniyete karşı mücadele ve milli iradeyi savunmak Cumhurbaşkanımızla özdeşlemiştir.
İYİ Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa, “Allah’tan korkmadan, milleten utanmadan” nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka birşey değildir.