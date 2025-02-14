https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/haftanin-son-islem-gunu-kapandi-borsa-gunu-dususle-tamamladi-altin-rekor-kirdi-1093679114.html

Haftanın son işlem günü kapandı: Borsa günü düşüşle tamamladı, altın rekor kırdı

Haftanın son işlem günü kapandı: Borsa günü düşüşle tamamladı, altın rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.37 düşüşle 9 bin 877.59 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 9 bin 855.10 puanı, en yüksek 9 bin 954.21... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T19:22+0300

2025-02-14T19:22+0300

2025-02-14T19:22+0300

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külçe altın

brent petrolün varil fiyatı

brent petrol

dolar

dolar/tl

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Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle borsa günü düşüşle tamamlarken, altın rekor kırdı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.37 düşüşle 9 bin 877.59 puandan tamamladı. Altının gram fiyatı 3 bin 380 TL’ye yükselirken, dolar 36 TL, euro ise 38 TL’den işlem gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.3 düşüşle 74.7 dolara geriledi.Borsa İstanbul (BIST 100) verileri:Altın ve döviz piyasası:Petrol fiyatları:

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