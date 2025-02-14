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Haftanın son işlem günü kapandı: Borsa günü düşüşle tamamladı, altın rekor kırdı
Haftanın son işlem günü kapandı: Borsa günü düşüşle tamamladı, altın rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.37 düşüşle 9 bin 877.59 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 9 bin 855.10 puanı, en yüksek 9 bin 954.21... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T19:22+0300
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Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle borsa günü düşüşle tamamlarken, altın rekor kırdı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.37 düşüşle 9 bin 877.59 puandan tamamladı. Altının gram fiyatı 3 bin 380 TL’ye yükselirken, dolar 36 TL, euro ise 38 TL’den işlem gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.3 düşüşle 74.7 dolara geriledi.Borsa İstanbul (BIST 100) verileri:Altın ve döviz piyasası:Petrol fiyatları:
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Haftanın son işlem günü kapandı: Borsa günü düşüşle tamamladı, altın rekor kırdı

19:22 14.02.2025
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.37 düşüşle 9 bin 877.59 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 9 bin 855.10 puanı, en yüksek 9 bin 954.21 puanı gören endeks, kapanışta 37,09 puan geriledi. Piyasalarda altının gramı 3 bin 380 liradan, dolar 36 liradan, euro 38 liradan, petrol ise yüzde 0.3 düşüşle 74.7 dolardan işlem gördü.
Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle borsa günü düşüşle tamamlarken, altın rekor kırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.37 düşüşle 9 bin 877.59 puandan tamamladı. Altının gram fiyatı 3 bin 380 TL’ye yükselirken, dolar 36 TL, euro ise 38 TL’den işlem gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.3 düşüşle 74.7 dolara geriledi.

Borsa İstanbul (BIST 100) verileri:

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.37 düşüşle 9 bin 877.59 puandan tamamladı.
Gün içinde en düşük 9 bin 855.10, en yüksek 9 bin 954.21 puan görüldü.
Kapanışta 37.09 puanlık bir düşüş yaşandı.
BIST 30 endeksi, yüzde 0.48 değer kaybederek 10 bin 987.58 puandan kapandı.
Sektör bazında:

Mali endeks yüzde 0.12 yükseldi.
Teknoloji endeksi yüzde 0.31 arttı.
Sanayi endeksi yüzde 0.01, hizmetler endeksi ise yüzde 0.91 düştü.
BIST 100’de işlem gören 39 hisse prim yaparken, 54 hisse değer kaybetti.
En çok işlem gören hisseler:

Türk Hava Yolları (THYAO)
Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK)
Akbank (AKBNK)
Türkiye İş Bankası (ISCTR)
Ereğli Demir Çelik (EREGL)

Altın ve döviz piyasası:

Altının gram fiyatı 3 bin 380 TL seviyesinde işlem gördü.
Altının kilogram fiyatı yüzde 2.7 artarak 3 milyon 447 bin TL'ye ulaştı.
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 901 dolar seviyesinde hareket etti.
Döviz kurları:

Dolar/TL: 36.08 alış – 36.22 satış
Euro/TL: 38.00
Sterlin/TL: 45.55
Dolar/Euro paritesi: 1.0500

Petrol fiyatları:

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.3 düşerek 74.7 dolardan işlem gördü.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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