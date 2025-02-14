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Gram altından yeni rekor
Gram altından yeni rekor
Sputnik Türkiye
Ons altın, haftanın son işlem gününde 2 bin 936 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise haftanın son gününde de rekor seriyi sürdürdü ve 3 bin 417 TL ile rekor... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T10:35+0300
2025-02-14T10:38+0300
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
ons altın
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Altın fiyatları rekor serisine hala son vermedi. Hafta başından beri neredeyse her gün yeni seviyelerle tanışan gram altın bugün de 3 bin 400 lirayı geçti ve yeni rekoruna imza attı.Ons altında rekor haftasıOns altın, haftanın son işlem gününe 2 bin 930 dolar ile zirve seviyeye yakın başladı. Altının ons fiyatı, salı günü 2 bin 942 dolar ile rekor kırmıştı.Gram altında yeni rekorGram altın, 3 bin 417 Türk Lirası ile rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 600 liradan satılıyor.Altın neden yükseliyor?ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı. Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatı verdi. Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.Ekonomik veriler tarafında da ABD üretici enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.Söz konusu veri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadede faiz oranlarını düşürmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/altinda-rekor-serisi-devam-ediyor-islam-memis-gram-altinin-5-haftalik-karini-acikladi--1093557235.html
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Gram altından yeni rekor

10:35 14.02.2025 (güncellendi: 10:38 14.02.2025)
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA
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Ons altın, haftanın son işlem gününde 2 bin 936 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise haftanın son gününde de rekor seriyi sürdürdü ve 3 bin 417 TL ile rekor tazeledi.
Altın fiyatları rekor serisine hala son vermedi. Hafta başından beri neredeyse her gün yeni seviyelerle tanışan gram altın bugün de 3 bin 400 lirayı geçti ve yeni rekoruna imza attı.

Ons altında rekor haftası

Ons altın, haftanın son işlem gününe 2 bin 930 dolar ile zirve seviyeye yakın başladı. Altının ons fiyatı, salı günü 2 bin 942 dolar ile rekor kırmıştı.

Gram altında yeni rekor

Gram altın, 3 bin 417 Türk Lirası ile rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 600 liradan satılıyor.

Altın neden yükseliyor?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı. Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatı verdi. Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.

Ekonomik veriler tarafında da ABD üretici enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Söz konusu veri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadede faiz oranlarını düşürmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
EKONOMİ
Altında rekor serisi devam ediyor: İslam Memiş gram altının 5 haftalık karını açıkladı
11 Şubat, 09:29
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