https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/gram-altindan-yeni-rekor-1093658567.html

Gram altından yeni rekor

Gram altından yeni rekor

Sputnik Türkiye

Ons altın, haftanın son işlem gününde 2 bin 936 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise haftanın son gününde de rekor seriyi sürdürdü ve 3 bin 417 TL ile rekor... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T10:35+0300

2025-02-14T10:35+0300

2025-02-14T10:38+0300

ekonomi

altın

gram altın

yarım gram altın

çeyrek altın

ons altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg

Altın fiyatları rekor serisine hala son vermedi. Hafta başından beri neredeyse her gün yeni seviyelerle tanışan gram altın bugün de 3 bin 400 lirayı geçti ve yeni rekoruna imza attı.Ons altında rekor haftasıOns altın, haftanın son işlem gününe 2 bin 930 dolar ile zirve seviyeye yakın başladı. Altının ons fiyatı, salı günü 2 bin 942 dolar ile rekor kırmıştı.Gram altında yeni rekorGram altın, 3 bin 417 Türk Lirası ile rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 600 liradan satılıyor.Altın neden yükseliyor?ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı. Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatı verdi. Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.Ekonomik veriler tarafında da ABD üretici enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.Söz konusu veri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadede faiz oranlarını düşürmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/altinda-rekor-serisi-devam-ediyor-islam-memis-gram-altinin-5-haftalik-karini-acikladi--1093557235.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, altın fiyatları, gram altın 14 şubat, 14 şubat altın fiyatları, altın fiyatları, altın rekor, altın fiyat, 14 şubat altın fiyatları son durum