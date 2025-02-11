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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/altinda-rekor-serisi-devam-ediyor-islam-memis-gram-altinin-5-haftalik-karini-acikladi--1093557235.html
Altında rekor serisi devam ediyor: İslam Memiş gram altının 5 haftalık karını açıkladı
Altında rekor serisi devam ediyor: İslam Memiş gram altının 5 haftalık karını açıkladı
Sputnik Türkiye
Haftalardır yükseliş eğiliminden geri çekilmeyen altında bugün de rekor seviye aşıldı. Gram altın 3 bin 380 liradan işlem görüyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları rekordan rekora koşuyor. Her yeni günde gram altın yeni bir zirveyi zorluyor. Gram altın ne kadar?Gram altın bugün 3 bin 380 liradan işlem görmeye başladı. Dün piyasalar kapanırken altın 3 bin 365 lira seviyesindeydi.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 5 bin 485 lira.Tam altın ne kadar?Tam altın 21 bin 867 liradan alıcı buluyor.Gram altın ne kadar kazandırdı?Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükseliş eğilimini değerlendirdi ve 5 haftalık bilançosunu şöyle özetledi:
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Altında rekor serisi devam ediyor: İslam Memiş gram altının 5 haftalık karını açıkladı

09:29 11.02.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Haftalardır yükseliş eğiliminden geri çekilmeyen altında bugün de rekor seviye aşıldı. Gram altın 3 bin 380 liradan işlem görüyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcısının yüzünü güldüren gram altının 5 haftada gram başında 300 lira kazandırdığını belirtti.
Altın fiyatları rekordan rekora koşuyor. Her yeni günde gram altın yeni bir zirveyi zorluyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bugün 3 bin 380 liradan işlem görmeye başladı. Dün piyasalar kapanırken altın 3 bin 365 lira seviyesindeydi.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 5 bin 485 lira.

Tam altın ne kadar?

Tam altın 21 bin 867 liradan alıcı buluyor.

Gram altın ne kadar kazandırdı?

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükseliş eğilimini değerlendirdi ve 5 haftalık bilançosunu şöyle özetledi:
Yıla 3.050 TL seviyesinden başlayan gram altın, şu an 3.350 TL seviyesinde işlem görüyor. Son 5 haftada gram başına 300 TL'lik bir kazanç sağlanırken, Ocak ayında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
EKONOMİ
Gram altın günü rekorla kapattı: Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Dün, 18:56
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