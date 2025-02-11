https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/altinda-rekor-serisi-devam-ediyor-islam-memis-gram-altinin-5-haftalik-karini-acikladi--1093557235.html

Altında rekor serisi devam ediyor: İslam Memiş gram altının 5 haftalık karını açıkladı

Altında rekor serisi devam ediyor: İslam Memiş gram altının 5 haftalık karını açıkladı

Sputnik Türkiye

Haftalardır yükseliş eğiliminden geri çekilmeyen altında bugün de rekor seviye aşıldı. Gram altın 3 bin 380 liradan işlem görüyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T09:29+0300

2025-02-11T09:29+0300

2025-02-11T09:29+0300

ekonomi

altın

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gram altın

çeyrek altın

ons altın

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Altın fiyatları rekordan rekora koşuyor. Her yeni günde gram altın yeni bir zirveyi zorluyor. Gram altın ne kadar?Gram altın bugün 3 bin 380 liradan işlem görmeye başladı. Dün piyasalar kapanırken altın 3 bin 365 lira seviyesindeydi.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 5 bin 485 lira.Tam altın ne kadar?Tam altın 21 bin 867 liradan alıcı buluyor.Gram altın ne kadar kazandırdı?Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükseliş eğilimini değerlendirdi ve 5 haftalık bilançosunu şöyle özetledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/gram-altin-gunu-rekorla-kapatti-ceyrek-yarim-ve-tam-altin-ne-kadar-1093545006.html

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