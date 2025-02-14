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Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için MHK'den karar çıktı
Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için MHK'den karar çıktı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens'le kazandığı penaltıya tepki göstererek sahadan çekilmişti. TFF'den... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T12:55+0300
2025-02-14T12:55+0300
spor
galatasaray
oğuzhan çakır
hakem
adana demirspor
merkez hakem kurulu (mhk)
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Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor.Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıdan bir süre sonra Adana Demirspor, hakem kararlarına tepki göstermek için maça devam etmemiş ve sahadan çekilmişti.Hakemi çağırmamıştıTFF, Mertens'in penaltı pozisyonuyla ilgili VAR konuşmasını açıklamış ve mücadelenin orta hakemi Oğuzhan Çakır'ın, Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg tarafından pozisyonu incelemeye çağrılmadığı ortaya çıkmıştı.Oğuzhan Çakır'a görev verilmediSüper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Oğuzhan Çakır detayı dikkat çekti.MHK'nin Oğuzhan Çakır'a 24. haftada görev vermediği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tff-adana-demirspora-3-puan-silme-cezasi-verdi-galatasaray-karsisinda-3-0-hukmen-maglup-saydi-1093648700.html
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galatasaray, oğuzhan çakır, hakem, adana demirspor, merkez hakem kurulu (mhk)
galatasaray, oğuzhan çakır, hakem, adana demirspor, merkez hakem kurulu (mhk)

Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için MHK'den karar çıktı

12:55 14.02.2025
© AA / Hakan Akgünoğuzhan çakır
oğuzhan çakır - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA / Hakan Akgün
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Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens'le kazandığı penaltıya tepki göstererek sahadan çekilmişti. TFF'den mücadelenin orta hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili karar çıktı.
Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor.
Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıdan bir süre sonra Adana Demirspor, hakem kararlarına tepki göstermek için maça devam etmemiş ve sahadan çekilmişti.

Hakemi çağırmamıştı

TFF, Mertens'in penaltı pozisyonuyla ilgili VAR konuşmasını açıklamış ve mücadelenin orta hakemi Oğuzhan Çakır'ın, Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg tarafından pozisyonu incelemeye çağrılmadığı ortaya çıkmıştı.

Oğuzhan Çakır'a görev verilmedi

Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Oğuzhan Çakır detayı dikkat çekti.
MHK'nin Oğuzhan Çakır'a 24. haftada görev vermediği görüldü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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TFF, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi: Galatasaray karşısında 3-0 hükmen mağlup saydı
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