https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/galatasaray-adana-demirspor-macinin-hakemi-oguzhan-cakir-icin-mhkden-karar-cikti-1093666243.html

Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için MHK'den karar çıktı

Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için MHK'den karar çıktı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens'le kazandığı penaltıya tepki göstererek sahadan çekilmişti. TFF'den... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T12:55+0300

2025-02-14T12:55+0300

2025-02-14T12:55+0300

spor

galatasaray

oğuzhan çakır

hakem

adana demirspor

merkez hakem kurulu (mhk)

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Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor.Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıdan bir süre sonra Adana Demirspor, hakem kararlarına tepki göstermek için maça devam etmemiş ve sahadan çekilmişti.Hakemi çağırmamıştıTFF, Mertens'in penaltı pozisyonuyla ilgili VAR konuşmasını açıklamış ve mücadelenin orta hakemi Oğuzhan Çakır'ın, Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg tarafından pozisyonu incelemeye çağrılmadığı ortaya çıkmıştı.Oğuzhan Çakır'a görev verilmediSüper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Oğuzhan Çakır detayı dikkat çekti.MHK'nin Oğuzhan Çakır'a 24. haftada görev vermediği görüldü.

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galatasaray, oğuzhan çakır, hakem, adana demirspor, merkez hakem kurulu (mhk)