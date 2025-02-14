https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/galatasaray-adana-demirspor-macinin-hakemi-oguzhan-cakir-icin-mhkden-karar-cikti-1093666243.html
Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için MHK'den karar çıktı
Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için MHK'den karar çıktı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens'le kazandığı penaltıya tepki göstererek sahadan çekilmişti. TFF'den... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T12:55+0300
2025-02-14T12:55+0300
2025-02-14T12:55+0300
spor
galatasaray
oğuzhan çakır
hakem
adana demirspor
merkez hakem kurulu (mhk)
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Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor.Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıdan bir süre sonra Adana Demirspor, hakem kararlarına tepki göstermek için maça devam etmemiş ve sahadan çekilmişti.Hakemi çağırmamıştıTFF, Mertens'in penaltı pozisyonuyla ilgili VAR konuşmasını açıklamış ve mücadelenin orta hakemi Oğuzhan Çakır'ın, Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg tarafından pozisyonu incelemeye çağrılmadığı ortaya çıkmıştı.Oğuzhan Çakır'a görev verilmediSüper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Oğuzhan Çakır detayı dikkat çekti.MHK'nin Oğuzhan Çakır'a 24. haftada görev vermediği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tff-adana-demirspora-3-puan-silme-cezasi-verdi-galatasaray-karsisinda-3-0-hukmen-maglup-saydi-1093648700.html
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galatasaray, oğuzhan çakır, hakem, adana demirspor, merkez hakem kurulu (mhk)
galatasaray, oğuzhan çakır, hakem, adana demirspor, merkez hakem kurulu (mhk)
Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır için MHK'den karar çıktı
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens'le kazandığı penaltıya tepki göstererek sahadan çekilmişti. TFF'den mücadelenin orta hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili karar çıktı.
Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor.
Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıdan bir süre sonra Adana Demirspor, hakem kararlarına tepki göstermek için maça devam etmemiş ve sahadan çekilmişti.
TFF, Mertens'in penaltı pozisyonuyla ilgili VAR konuşmasını açıklamış ve mücadelenin orta hakemi Oğuzhan Çakır'ın, Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg tarafından pozisyonu incelemeye çağrılmadığı ortaya çıkmıştı.
Oğuzhan Çakır'a görev verilmedi
Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Oğuzhan Çakır detayı dikkat çekti.
MHK'nin Oğuzhan Çakır'a 24. haftada görev vermediği görüldü.