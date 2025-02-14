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Fenerbahçeli Dzeko'da kırık tespit edildi
Fenerbahçeli Dzeko'da kırık tespit edildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T14:21+0300
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spor
edin dzeko
mert hakan yandaş
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Edin Dzeko sağlık durumu netleşti.Elinde kırık varDzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Golcü oyuncu, Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek.75. dakikada oyundan çıkmıştıDzeko, Avrupa maçında 75 dakika sahada kalmıştı. Sakatlığının ardından kenara gelmiş ve yerine Anderson Talisca oyuna dahil olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/fenerbahce-kazandi-galatasaray-kaybetti-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-turkiyenin-durumu-ne-1093653014.html
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edin dzeko, mert hakan yandaş, fenerbahçe
edin dzeko, mert hakan yandaş, fenerbahçe

Fenerbahçeli Dzeko'da kırık tespit edildi

14:21 14.02.2025
© Ağıt Erdi UlukayaDzeko
Dzeko - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© Ağıt Erdi Ulukaya
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Edin Dzeko sağlık durumu netleşti.

Elinde kırık var

Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Golcü oyuncu, Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek.

75. dakikada oyundan çıkmıştı

Dzeko, Avrupa maçında 75 dakika sahada kalmıştı. Sakatlığının ardından kenara gelmiş ve yerine Anderson Talisca oyuna dahil olmuştu.
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