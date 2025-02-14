https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/fenerbahceli-dzekoda-kirik-tespit-edildi-1093670579.html
Fenerbahçeli Dzeko'da kırık tespit edildi
Fenerbahçeli Dzeko'da kırık tespit edildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T14:21+0300
2025-02-14T14:21+0300
2025-02-14T14:21+0300
spor
edin dzeko
mert hakan yandaş
fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Edin Dzeko sağlık durumu netleşti.Elinde kırık varDzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Golcü oyuncu, Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek.75. dakikada oyundan çıkmıştıDzeko, Avrupa maçında 75 dakika sahada kalmıştı. Sakatlığının ardından kenara gelmiş ve yerine Anderson Talisca oyuna dahil olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/fenerbahce-kazandi-galatasaray-kaybetti-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-turkiyenin-durumu-ne-1093653014.html
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edin dzeko, mert hakan yandaş, fenerbahçe
edin dzeko, mert hakan yandaş, fenerbahçe
Fenerbahçeli Dzeko'da kırık tespit edildi
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Edin Dzeko sağlık durumu netleşti.
Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Golcü oyuncu, Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek.
75. dakikada oyundan çıkmıştı
Dzeko, Avrupa maçında 75 dakika sahada kalmıştı. Sakatlığının ardından kenara gelmiş ve yerine Anderson Talisca oyuna dahil olmuştu.