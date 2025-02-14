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Eski araç sahiplerine büyük fırsat: Sıfır araçlar için ÖTV indirimi yolda
Eski araç sahiplerine büyük fırsat: Sıfır araçlar için ÖTV indirimi yolda
Sputnik Türkiye
25 yaş ve üzeri araç sahiplerini sevindirecek ÖTV muafiyeti teklifi Meclis’e sunuldu. Hurda araç teşvikiyle eski araçlar piyasadan çekilerek yerli üretime... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T07:54+0300
2025-02-14T07:54+0300
ekonomi
tbmm
mhp
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
ötv muafiyeti
araba
ikinci el araba satıcısı
otomobil
ikinci el otomobil
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25 yaş ve üzeri araçlara yönelik hurda araç teşviki ve ÖTV muafiyeti sağlayacak kanun teklifi, 2024’ün son aylarında Meclis’e sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse, eski araçlar hurdaya ayrılarak yerli üretim sıfır araçlar için teşvik sağlanacak. Bu uygulama hem eski araçların maliyetlerini azaltmayı hem de çevre kirliliği ve akaryakıt israfını önlemeyi amaçlıyor.Eski araçlar ekonomiye kazandırılacakMHP’li milletvekillerinin sunduğu teklif, 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasını ve bu araçların piyasadan çekilerek ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Bu sayede ithalatın azaltılması, yerli üretimin desteklenmesi ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlanması öngörülüyor.İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Hurda teşviki, eski araçların yenilenmesi ve yerli üretime destek açısından olumlu etkiler yaratacaktır" dedi.Sıfır ve i̇kinci el fiyatları nasıl etkilenir?Uzmanlara göre, ÖTV muafiyeti ve hurda teşviki yalnızca yerli üretim araçları kapsayacak. Bu nedenle tüm araç modellerinde bir fiyat düşüşü beklenmiyor. Ancak yerli üretim araçlar için daha uygun fiyatlar sağlanması muhtemel.Hayrettin Ertemel, kapsam dışı kalan markaların da rekabet ortamını korumak adına fiyatlarında esneklik sağlayabileceğini belirtti. Yine de bu durumun tüm araç fiyatlarında genel bir düşüş yaratması beklenmiyor.Teklifteki suistimal riskine dikkat çekildiUzmanlar, hurda teşvikinin bazı riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Özellikle eski araçların fiyatlarında olağan dışı artışlar yaşanabileceği ve bazı kullanıcıların ticari kazanç amacıyla araçları toplamak isteyebileceği belirtiliyor. Ertemel, bu tür suistimallerin önüne geçecek düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.ÖTV muafiyeti piyasayı canlandırır mı?ÖTV muafiyetinin yasalaşması durumunda, sıfır araç satışlarında artış yaşanması bekleniyor. 2024 model araç stoklarının azaldığını belirten Ertemel, 2025 model taleplerinin şimdiden toplanmaya başladığını söyledi. "Hurda teşviki, geçen yıl yakalanan rekor satış adetlerini egale edebilecek bir uygulama olabilir" dedi.Ancak faiz oranları, döviz kurları ve ekonomik koşulların da satış adetlerini belirleyecek ana faktörler arasında yer aldığına dikkat çekiliyor.Düzenleme hayata geçer mi?Henüz teklif aşamasında olan hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ile ilgili nihai karar, TBMM tarafından verilecek. Teklif yasalaşırsa eski araçların yenilenmesine yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Ancak düzenlemenin detayları ve koşulları henüz netlik kazanmış değil.Yerli üretime büyük destekHurda teşvikiyle, ithalat bağımlılığını azaltmak ve yerli üretimi artırmak hedefleniyor. Bu durumun, uzun vadede otomotiv sektöründe yerli markalara olumlu yansımaları olacağı öngörülüyor. Aynı zamanda çevre kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanması açısından da teşvik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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ötv muafiyeti, hurda araç teşviki, 25 yaş üstü araçlara teşvik, sıfır araç alımı hurda teşviki, yerli üretim araçlar için indirim, eski araçlara hurda teşviki, 25 yaş üstü araç hurdaya çıkarma, hurda araç alım satımı, ötv’siz sıfır araç, hurda teşviki meclis’te, sıfır ve ikinci el araç fiyatları düşer mi, 2024 ötv düzenlemesi, eski araç sahiplerine müjde, otomotiv sektöründe hurda teşviki, ötv indirimi olacak mı, sıfır araç fiyatları ne kadar düşer, hurda teşviki hangi araçları kapsıyor, ötv teşviki ne zaman çıkacak, yerli üretim otomobil kampanyası
ötv muafiyeti, hurda araç teşviki, 25 yaş üstü araçlara teşvik, sıfır araç alımı hurda teşviki, yerli üretim araçlar için indirim, eski araçlara hurda teşviki, 25 yaş üstü araç hurdaya çıkarma, hurda araç alım satımı, ötv’siz sıfır araç, hurda teşviki meclis’te, sıfır ve ikinci el araç fiyatları düşer mi, 2024 ötv düzenlemesi, eski araç sahiplerine müjde, otomotiv sektöründe hurda teşviki, ötv indirimi olacak mı, sıfır araç fiyatları ne kadar düşer, hurda teşviki hangi araçları kapsıyor, ötv teşviki ne zaman çıkacak, yerli üretim otomobil kampanyası

Eski araç sahiplerine büyük fırsat: Sıfır araçlar için ÖTV indirimi yolda

07:54 14.02.2025
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKINİkinci el araba
İkinci el araba - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKIN
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25 yaş ve üzeri araç sahiplerini sevindirecek ÖTV muafiyeti teklifi Meclis’e sunuldu. Hurda araç teşvikiyle eski araçlar piyasadan çekilerek yerli üretime destek sağlanması hedefleniyor. Peki, düzenleme sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiler? İşte hurda teşvikiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...
25 yaş ve üzeri araçlara yönelik hurda araç teşviki ve ÖTV muafiyeti sağlayacak kanun teklifi, 2024’ün son aylarında Meclis’e sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse, eski araçlar hurdaya ayrılarak yerli üretim sıfır araçlar için teşvik sağlanacak. Bu uygulama hem eski araçların maliyetlerini azaltmayı hem de çevre kirliliği ve akaryakıt israfını önlemeyi amaçlıyor.

Eski araçlar ekonomiye kazandırılacak

MHP’li milletvekillerinin sunduğu teklif, 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasını ve bu araçların piyasadan çekilerek ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Bu sayede ithalatın azaltılması, yerli üretimin desteklenmesi ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlanması öngörülüyor.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Hurda teşviki, eski araçların yenilenmesi ve yerli üretime destek açısından olumlu etkiler yaratacaktır" dedi.

Sıfır ve i̇kinci el fiyatları nasıl etkilenir?

Uzmanlara göre, ÖTV muafiyeti ve hurda teşviki yalnızca yerli üretim araçları kapsayacak. Bu nedenle tüm araç modellerinde bir fiyat düşüşü beklenmiyor. Ancak yerli üretim araçlar için daha uygun fiyatlar sağlanması muhtemel.
Hayrettin Ertemel, kapsam dışı kalan markaların da rekabet ortamını korumak adına fiyatlarında esneklik sağlayabileceğini belirtti. Yine de bu durumun tüm araç fiyatlarında genel bir düşüş yaratması beklenmiyor.

Teklifteki suistimal riskine dikkat çekildi

Uzmanlar, hurda teşvikinin bazı riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Özellikle eski araçların fiyatlarında olağan dışı artışlar yaşanabileceği ve bazı kullanıcıların ticari kazanç amacıyla araçları toplamak isteyebileceği belirtiliyor. Ertemel, bu tür suistimallerin önüne geçecek düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

ÖTV muafiyeti piyasayı canlandırır mı?

ÖTV muafiyetinin yasalaşması durumunda, sıfır araç satışlarında artış yaşanması bekleniyor. 2024 model araç stoklarının azaldığını belirten Ertemel, 2025 model taleplerinin şimdiden toplanmaya başladığını söyledi. "Hurda teşviki, geçen yıl yakalanan rekor satış adetlerini egale edebilecek bir uygulama olabilir" dedi.
Ancak faiz oranları, döviz kurları ve ekonomik koşulların da satış adetlerini belirleyecek ana faktörler arasında yer aldığına dikkat çekiliyor.

Düzenleme hayata geçer mi?

Henüz teklif aşamasında olan hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ile ilgili nihai karar, TBMM tarafından verilecek. Teklif yasalaşırsa eski araçların yenilenmesine yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Ancak düzenlemenin detayları ve koşulları henüz netlik kazanmış değil.

Yerli üretime büyük destek

Hurda teşvikiyle, ithalat bağımlılığını azaltmak ve yerli üretimi artırmak hedefleniyor. Bu durumun, uzun vadede otomotiv sektöründe yerli markalara olumlu yansımaları olacağı öngörülüyor. Aynı zamanda çevre kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanması açısından da teşvik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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