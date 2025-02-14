https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/eski-arac-sahiplerine-buyuk-firsat-sifir-araclar-icin-otv-indirimi-yolda-1093654724.html

Eski araç sahiplerine büyük fırsat: Sıfır araçlar için ÖTV indirimi yolda

Eski araç sahiplerine büyük fırsat: Sıfır araçlar için ÖTV indirimi yolda

Sputnik Türkiye

25 yaş ve üzeri araç sahiplerini sevindirecek ÖTV muafiyeti teklifi Meclis’e sunuldu. Hurda araç teşvikiyle eski araçlar piyasadan çekilerek yerli üretime... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T07:54+0300

2025-02-14T07:54+0300

2025-02-14T07:54+0300

ekonomi

tbmm

mhp

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

ötv muafiyeti

araba

ikinci el araba satıcısı

otomobil

ikinci el otomobil

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25 yaş ve üzeri araçlara yönelik hurda araç teşviki ve ÖTV muafiyeti sağlayacak kanun teklifi, 2024’ün son aylarında Meclis’e sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse, eski araçlar hurdaya ayrılarak yerli üretim sıfır araçlar için teşvik sağlanacak. Bu uygulama hem eski araçların maliyetlerini azaltmayı hem de çevre kirliliği ve akaryakıt israfını önlemeyi amaçlıyor.Eski araçlar ekonomiye kazandırılacakMHP’li milletvekillerinin sunduğu teklif, 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasını ve bu araçların piyasadan çekilerek ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Bu sayede ithalatın azaltılması, yerli üretimin desteklenmesi ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlanması öngörülüyor.İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Hurda teşviki, eski araçların yenilenmesi ve yerli üretime destek açısından olumlu etkiler yaratacaktır" dedi.Sıfır ve i̇kinci el fiyatları nasıl etkilenir?Uzmanlara göre, ÖTV muafiyeti ve hurda teşviki yalnızca yerli üretim araçları kapsayacak. Bu nedenle tüm araç modellerinde bir fiyat düşüşü beklenmiyor. Ancak yerli üretim araçlar için daha uygun fiyatlar sağlanması muhtemel.Hayrettin Ertemel, kapsam dışı kalan markaların da rekabet ortamını korumak adına fiyatlarında esneklik sağlayabileceğini belirtti. Yine de bu durumun tüm araç fiyatlarında genel bir düşüş yaratması beklenmiyor.Teklifteki suistimal riskine dikkat çekildiUzmanlar, hurda teşvikinin bazı riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Özellikle eski araçların fiyatlarında olağan dışı artışlar yaşanabileceği ve bazı kullanıcıların ticari kazanç amacıyla araçları toplamak isteyebileceği belirtiliyor. Ertemel, bu tür suistimallerin önüne geçecek düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.ÖTV muafiyeti piyasayı canlandırır mı?ÖTV muafiyetinin yasalaşması durumunda, sıfır araç satışlarında artış yaşanması bekleniyor. 2024 model araç stoklarının azaldığını belirten Ertemel, 2025 model taleplerinin şimdiden toplanmaya başladığını söyledi. "Hurda teşviki, geçen yıl yakalanan rekor satış adetlerini egale edebilecek bir uygulama olabilir" dedi.Ancak faiz oranları, döviz kurları ve ekonomik koşulların da satış adetlerini belirleyecek ana faktörler arasında yer aldığına dikkat çekiliyor.Düzenleme hayata geçer mi?Henüz teklif aşamasında olan hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ile ilgili nihai karar, TBMM tarafından verilecek. Teklif yasalaşırsa eski araçların yenilenmesine yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Ancak düzenlemenin detayları ve koşulları henüz netlik kazanmış değil.Yerli üretime büyük destekHurda teşvikiyle, ithalat bağımlılığını azaltmak ve yerli üretimi artırmak hedefleniyor. Bu durumun, uzun vadede otomotiv sektöründe yerli markalara olumlu yansımaları olacağı öngörülüyor. Aynı zamanda çevre kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanması açısından da teşvik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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