https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/havada-gerilim-ucakta-kavga-cikti-pilot--erzuruma-acil-inis-yapti-1093655414.html
Havada gerilim: Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a acil iniş yaptı
Havada gerilim: Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Antalya'dan Astana'ya gitmekte olan Pegasus Hava Yolları uçağı, yolcular arasında çıkan kavga nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Olayda... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T09:03+0300
2025-02-14T09:03+0300
2025-02-14T09:03+0300
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uçak
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kavga
antalya
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Antalya’dan Kazakistan’ın başkenti Astana'ya sefer yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağında, gece saatlerinde yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gerginliğin büyümesi üzerine pilot, güvenlik riski nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.Kavgaya karışanlar şikayetçi olduUçakta çıkan kavgada Ukraynalı bir çift ile Kazakistanlı iki kadın birbirinden şikayetçi oldu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri Erzurum Havalimanı’na sevk edildi.Sağlık kontrolü sonrası karakola götürüldülerHavalimanında gözaltına alınan dört kişi, sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı.Uçak seferine devam ettiOlay sonrası kavgaya karışan yolcular uçaktan indirildi. Yolcularda ciddi bir sağlık problemi olmadığı tespit edilirken, Pegasus uçağı Erzurum'dan havalanarak Astana seferine kaldığı yerden devam etti.
türkiye
erzurum
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uçak, erzurum, uçak seferi, uçak seferleri, kavga, antalya, astana
uçak, erzurum, uçak seferi, uçak seferleri, kavga, antalya, astana
Havada gerilim: Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a acil iniş yaptı
Antalya'dan Astana'ya gitmekte olan Pegasus Hava Yolları uçağı, yolcular arasında çıkan kavga nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Olayda kavgaya karışan yolcular birbirinden şikayetçi olurken, kavgaya karışanlar sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Antalya’dan Kazakistan’ın başkenti Astana'ya sefer yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağında, gece saatlerinde yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gerginliğin büyümesi üzerine pilot, güvenlik riski nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Kavgaya karışanlar şikayetçi oldu
Uçakta çıkan kavgada Ukraynalı bir çift ile Kazakistanlı iki kadın birbirinden şikayetçi oldu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri Erzurum Havalimanı’na sevk edildi.
Sağlık kontrolü sonrası karakola götürüldüler
Havalimanında gözaltına alınan dört kişi, sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı.
Olay sonrası kavgaya karışan yolcular uçaktan indirildi. Yolcularda ciddi bir sağlık problemi olmadığı tespit edilirken, Pegasus uçağı Erzurum'dan havalanarak Astana seferine kaldığı yerden devam etti.