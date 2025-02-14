https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/havada-gerilim-ucakta-kavga-cikti-pilot--erzuruma-acil-inis-yapti-1093655414.html

Havada gerilim: Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a acil iniş yaptı

Havada gerilim: Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Antalya'dan Astana'ya gitmekte olan Pegasus Hava Yolları uçağı, yolcular arasında çıkan kavga nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Olayda... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T09:03+0300

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türkiye

uçak

erzurum

uçak seferi

uçak seferleri

kavga

antalya

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Antalya’dan Kazakistan’ın başkenti Astana'ya sefer yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağında, gece saatlerinde yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gerginliğin büyümesi üzerine pilot, güvenlik riski nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.Kavgaya karışanlar şikayetçi olduUçakta çıkan kavgada Ukraynalı bir çift ile Kazakistanlı iki kadın birbirinden şikayetçi oldu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri Erzurum Havalimanı’na sevk edildi.Sağlık kontrolü sonrası karakola götürüldülerHavalimanında gözaltına alınan dört kişi, sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı.Uçak seferine devam ettiOlay sonrası kavgaya karışan yolcular uçaktan indirildi. Yolcularda ciddi bir sağlık problemi olmadığı tespit edilirken, Pegasus uçağı Erzurum'dan havalanarak Astana seferine kaldığı yerden devam etti.

türkiye

erzurum

antalya

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uçak, erzurum, uçak seferi, uçak seferleri, kavga, antalya, astana