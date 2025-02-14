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Havada gerilim: Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a acil iniş yaptı
Havada gerilim: Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Antalya'dan Astana'ya gitmekte olan Pegasus Hava Yolları uçağı, yolcular arasında çıkan kavga nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Olayda... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T09:03+0300
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türkiye
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uçak seferi
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Antalya’dan Kazakistan’ın başkenti Astana'ya sefer yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağında, gece saatlerinde yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gerginliğin büyümesi üzerine pilot, güvenlik riski nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.Kavgaya karışanlar şikayetçi olduUçakta çıkan kavgada Ukraynalı bir çift ile Kazakistanlı iki kadın birbirinden şikayetçi oldu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri Erzurum Havalimanı’na sevk edildi.Sağlık kontrolü sonrası karakola götürüldülerHavalimanında gözaltına alınan dört kişi, sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı.Uçak seferine devam ettiOlay sonrası kavgaya karışan yolcular uçaktan indirildi. Yolcularda ciddi bir sağlık problemi olmadığı tespit edilirken, Pegasus uçağı Erzurum'dan havalanarak Astana seferine kaldığı yerden devam etti.
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uçak, erzurum, uçak seferi, uçak seferleri, kavga, antalya, astana
uçak, erzurum, uçak seferi, uçak seferleri, kavga, antalya, astana

Havada gerilim: Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a acil iniş yaptı

09:03 14.02.2025
© AAAntalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA
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Antalya'dan Astana'ya gitmekte olan Pegasus Hava Yolları uçağı, yolcular arasında çıkan kavga nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Olayda kavgaya karışan yolcular birbirinden şikayetçi olurken, kavgaya karışanlar sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Antalya’dan Kazakistan’ın başkenti Astana'ya sefer yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağında, gece saatlerinde yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gerginliğin büyümesi üzerine pilot, güvenlik riski nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Kavgaya karışanlar şikayetçi oldu

Uçakta çıkan kavgada Ukraynalı bir çift ile Kazakistanlı iki kadın birbirinden şikayetçi oldu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri Erzurum Havalimanı’na sevk edildi.

Sağlık kontrolü sonrası karakola götürüldüler

Havalimanında gözaltına alınan dört kişi, sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı.

Uçak seferine devam etti

Olay sonrası kavgaya karışan yolcular uçaktan indirildi. Yolcularda ciddi bir sağlık problemi olmadığı tespit edilirken, Pegasus uçağı Erzurum'dan havalanarak Astana seferine kaldığı yerden devam etti.
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