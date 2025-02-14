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ABD'de, Yunanistan'daki eşcinsel göçmenlere ayrılan 25 bin dolarlık hibe iptal edildi
ABD'de, Yunanistan'daki eşcinsel göçmenlere ayrılan 25 bin dolarlık hibe iptal edildi
Sputnik Türkiye
Elon Musk Başkanlığındaki ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Yunanistan'daki eşcinsel göçmenlere ayrılan 25 bin dolarlık hibeyi iptal etti. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Yunanistan'da bulunan eşcinsel gruplara mensup sığınmacı ve mülteciler için ayrılan 25 bin dolarlık hibeyi iptal ettiklerini açıkladı.Paylaşımda, DOGE ekibinin incelemeleri sırasında, söz konusu gruplara ait sığınmacı ve mültecilere maddi, hukuki ve psikolojik destek sağlamak amacıyla ayrılan hibenin, sivil toplumu, LGBTQIA+ topluluğunun karşılaştığı sorunlar konusunda bilgilendirmeyi amaçladığı kaydedildi.DOGE'nin başkanlığını yürüten milyarder iş insanı Elon Musk da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta "Buna benzer birçok durum var" ifadesini kullandı.
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ABD'de, Yunanistan'daki eşcinsel göçmenlere ayrılan 25 bin dolarlık hibe iptal edildi

22:21 14.02.2025 (güncellendi: 22:22 14.02.2025)
© AP Photo / Alex BrandonElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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Elon Musk Başkanlığındaki ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Yunanistan'daki eşcinsel göçmenlere ayrılan 25 bin dolarlık hibeyi iptal etti.
ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Yunanistan'da bulunan eşcinsel gruplara mensup sığınmacı ve mülteciler için ayrılan 25 bin dolarlık hibeyi iptal ettiklerini açıkladı.
Paylaşımda, DOGE ekibinin incelemeleri sırasında, söz konusu gruplara ait sığınmacı ve mültecilere maddi, hukuki ve psikolojik destek sağlamak amacıyla ayrılan hibenin, sivil toplumu, LGBTQIA+ topluluğunun karşılaştığı sorunlar konusunda bilgilendirmeyi amaçladığı kaydedildi.
DOGE'nin başkanlığını yürüten milyarder iş insanı Elon Musk da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta "Buna benzer birçok durum var" ifadesini kullandı.
Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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