https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abdde-yunanistandaki-escinsel-gocmenlere-ayrilan-25-bin-dolarlik-hibe-iptal-edildi-1093680878.html

ABD'de, Yunanistan'daki eşcinsel göçmenlere ayrılan 25 bin dolarlık hibe iptal edildi

ABD'de, Yunanistan'daki eşcinsel göçmenlere ayrılan 25 bin dolarlık hibe iptal edildi

Sputnik Türkiye

Elon Musk Başkanlığındaki ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Yunanistan'daki eşcinsel göçmenlere ayrılan 25 bin dolarlık hibeyi iptal etti. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T22:21+0300

2025-02-14T22:21+0300

2025-02-14T22:22+0300

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ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Yunanistan'da bulunan eşcinsel gruplara mensup sığınmacı ve mülteciler için ayrılan 25 bin dolarlık hibeyi iptal ettiklerini açıkladı.Paylaşımda, DOGE ekibinin incelemeleri sırasında, söz konusu gruplara ait sığınmacı ve mültecilere maddi, hukuki ve psikolojik destek sağlamak amacıyla ayrılan hibenin, sivil toplumu, LGBTQIA+ topluluğunun karşılaştığı sorunlar konusunda bilgilendirmeyi amaçladığı kaydedildi.DOGE'nin başkanlığını yürüten milyarder iş insanı Elon Musk da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta "Buna benzer birçok durum var" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-baskan-yardimcisi-vance-batidaki-hukumetler-vatandaslarina-egitilmis-hayvanlar-gibi-1093680274.html

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