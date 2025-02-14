https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-gorustu-1093678967.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T19:16+0300
2025-02-14T19:16+0300
2025-02-14T19:16+0300
politika
türkiye
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
marco rubio
abd
suriye
gazze
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093678614_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_23d3f794f08834c9a74f99e012913a7b.jpg
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio ilk kez yüz yüze görüştü.Söz konusu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada tarafların Suriye’deki durumu ve Gazze’deki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.Görüşmede Fidan ve Rubio'nun ayrıca Ukrayna konusuna ilişkin de görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rusya-disislerinden-cernobil-provokasyonu-aciklamasi-zelenskiy-munihe-eli-bos-gidemezdi-1093672819.html
abd
suriye
gazze
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093678614_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_61bc41c875cd439d22e85026ff70c752.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, marco rubio, abd, suriye, gazze, ukrayna, ukrayna krizi
türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, marco rubio, abd, suriye, gazze, ukrayna, ukrayna krizi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio ilk kez yüz yüze görüştü.
Söz konusu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada tarafların Suriye’deki durumu ve Gazze’deki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Görüşmede Fidan ve Rubio'nun ayrıca Ukrayna konusuna ilişkin de görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.