https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-gorustu-1093678967.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T19:16+0300

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politika

türkiye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

marco rubio

abd

suriye

gazze

ukrayna

ukrayna krizi

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Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio ilk kez yüz yüze görüştü.Söz konusu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada tarafların Suriye’deki durumu ve Gazze’deki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.Görüşmede Fidan ve Rubio'nun ayrıca Ukrayna konusuna ilişkin de görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rusya-disislerinden-cernobil-provokasyonu-aciklamasi-zelenskiy-munihe-eli-bos-gidemezdi-1093672819.html

abd

suriye

gazze

ukrayna

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türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, marco rubio, abd, suriye, gazze, ukrayna, ukrayna krizi