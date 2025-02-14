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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜSİAD'a eleştiri: 'Bu dili ve üslubu tasvip etmek mümkün değildir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜSİAD'a eleştiri: 'Bu dili ve üslubu tasvip etmek mümkün değildir'
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın sözlerini eleştirerek, "İş... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T00:18+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Yılmaz, "Seçilmiş hükümetler ve bağımsız yargı üzerinde vesayet dönemi kapanmıştır. Buna heveslenmek yerine, arzu eden herkesin demokratik kurallar içinde adını koyarak şeffaf bir şekilde siyaset yapması en doğrusudur" ifadelerini kullandı.Yılmaz, demokrasilerde sivil toplum örgütlerinin görüş, öneri ve eleştirilerini ifade ettiğini, ancak mensupları arasında farklı siyasi görüşten insanların olduğu sivil toplum örgütlerinin siyasi bir parti üslubu ile açıklama yapmasının en hafifinden yersiz, nezaketten yoksun, yapıcı olmaktan uzak bir tutum olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TÜSİAD toplantısında olumsuz dil ve yaklaşım sergilendiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
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cevdet yılmaz, tüsiad
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜSİAD'a eleştiri: 'Bu dili ve üslubu tasvip etmek mümkün değildir'

00:18 14.02.2025
© AA / Mustafa ÇiftçiCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA / Mustafa Çiftçi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın sözlerini eleştirerek, "İş dünyamızın genelini temsil etmediğine inandığımız bu dili ve üslubu tasvip etmek mümkün değildir" ifadelerini kulladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, "Seçilmiş hükümetler ve bağımsız yargı üzerinde vesayet dönemi kapanmıştır. Buna heveslenmek yerine, arzu eden herkesin demokratik kurallar içinde adını koyarak şeffaf bir şekilde siyaset yapması en doğrusudur" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, demokrasilerde sivil toplum örgütlerinin görüş, öneri ve eleştirilerini ifade ettiğini, ancak mensupları arasında farklı siyasi görüşten insanların olduğu sivil toplum örgütlerinin siyasi bir parti üslubu ile açıklama yapmasının en hafifinden yersiz, nezaketten yoksun, yapıcı olmaktan uzak bir tutum olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TÜSİAD toplantısında olumsuz dil ve yaklaşım sergilendiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
"İş dünyamızın genelini temsil etmediğine inandığımız bu dili ve üslubu tasvip etmek mümkün değildir. Sürekli bir şekilde topluma karamsarlık yayarak, felaket tellallığı yaparak olumlu bir gelecek inşa edilemez. Bir iş insanları örgütünün öncelikle katma değeri yüksek, teknolojik seviyesi gelişmiş, nitelikli istihdam üreten bir ekonomi oluşturma sürecinde kendi sorumluluklarını hatırlaması ve elini taşın altına koyması beklenir. Demokrasi ve hukuktan bahseden büyük sermaye gruplarının öncelikle kendi şirketlerinde ayrımcı uygulamaları, rekabetçi olmayan yapılanmaları, farklı fikirlere yönelik tutumları sorgulamaları ve geçmiş sicillerine yönelik özeleştiri yapmaları sosyal fayda üretir.
Dünyanın ve bölgemizin zorlu bir döneminde, tarihimizin en büyük afetinin yaraları başarıyla sarılırken ve ekonomimizin temellerini sağlamlaştıran bir program kararlılıkla uygulanırken, iş dünyamızdan beklenen yapıcı öneriler ve geleceğe yönelik umut veren mesajlardır. Seçilmiş hükümetler ve bağımsız yargı üzerinde vesayet dönemi kapanmıştır. Buna heveslenmek yerine, arzu eden herkesin demokratik kurallar içinde adını koyarak şeffaf bir şekilde siyaset yapması en doğrusudur."
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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