https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/cumhurbaskani-adayi-icin-chpde-on-secim-sartlari-netlesti-1093661986.html

Cumhurbaşkanı adayı için CHP'de ön seçim şartları netleşti

Cumhurbaşkanı adayı için CHP'de ön seçim şartları netleşti

Sputnik Türkiye

CHP'nin örgüt denetiminde ön seçimine katılma şartları Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi tarafından açıklandı açıklandı. Aday başvurusu 17 şubatta başlayacak... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T11:21+0300

2025-02-14T11:21+0300

2025-02-14T11:28+0300

politika

cumhurbaşkanlığı

chp

ön seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları belirlendi:Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi için takvim şöyle:14 Şubat yönerge ilanı, 17 Şubat aday adaylığı başvusu başlaması 18 Şubat seçim alanlarının ve listelerin belirlenmesi 21 Şubat başvurlar için son gün 3 Mart seçmen listelerin basımı tamamlanacak 16 Mart seçmen listelerin askıya çıkartılması 21 Mart seçmen listelerine itiraz ve karara bağlanması 23 Mart 4 bin sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek

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