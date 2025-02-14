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Cumhurbaşkanı adayı için CHP'de ön seçim şartları netleşti
Cumhurbaşkanı adayı için CHP'de ön seçim şartları netleşti
Sputnik Türkiye
CHP'nin örgüt denetiminde ön seçimine katılma şartları Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi tarafından açıklandı açıklandı. Aday başvurusu 17 şubatta başlayacak... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T11:21+0300
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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları belirlendi:Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi için takvim şöyle:14 Şubat yönerge ilanı, 17 Şubat aday adaylığı başvusu başlaması 18 Şubat seçim alanlarının ve listelerin belirlenmesi 21 Şubat başvurlar için son gün 3 Mart seçmen listelerin basımı tamamlanacak 16 Mart seçmen listelerin askıya çıkartılması 21 Mart seçmen listelerine itiraz ve karara bağlanması 23 Mart 4 bin sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek
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cumhurbaşkanlığı, chp, ön seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
cumhurbaşkanlığı, chp, ön seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanı adayı için CHP'de ön seçim şartları netleşti

11:21 14.02.2025 (güncellendi: 11:28 14.02.2025)
© SputnikCHP'de ön seçim şartları netleşti
CHP'de ön seçim şartları netleşti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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CHP'nin örgüt denetiminde ön seçimine katılma şartları Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi tarafından açıklandı açıklandı. Aday başvurusu 17 şubatta başlayacak 21 Şubat'ta son bulacak.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları belirlendi:

28 şubata kadar CHP'ye üye olanlar ön seçimde oy kullanabilecek.

Oylama gizli oy açık sayım şeklinde gerçekleşecek.

Aday adaylığı için Cumhurbaşkanılığı seçim kanunda belirlenen kriterler uygulanacak.

Aday adayı olmak isteyenler 20 milletvekilinin imzasını alacak.

Bir milletvekili birden fazla aday için imza verebilecek.

Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi için takvim şöyle:
14 Şubat yönerge ilanı,
17 Şubat aday adaylığı başvusu başlaması
18 Şubat seçim alanlarının ve listelerin belirlenmesi
21 Şubat başvurlar için son gün
3 Mart seçmen listelerin basımı tamamlanacak
16 Mart seçmen listelerin askıya çıkartılması
21 Mart seçmen listelerine itiraz ve karara bağlanması
23 Mart 4 bin sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek
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