Cumhurbaşkanı adayı için CHP'de ön seçim şartları netleşti
11:21 14.02.2025 (güncellendi: 11:28 14.02.2025)
© SputnikCHP'de ön seçim şartları netleşti
© Sputnik
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CHP'nin örgüt denetiminde ön seçimine katılma şartları Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi tarafından açıklandı açıklandı. Aday başvurusu 17 şubatta başlayacak 21 Şubat'ta son bulacak.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları belirlendi:
28 şubata kadar CHP'ye üye olanlar ön seçimde oy kullanabilecek.
Oylama gizli oy açık sayım şeklinde gerçekleşecek.
Aday adaylığı için Cumhurbaşkanılığı seçim kanunda belirlenen kriterler uygulanacak.
Aday adayı olmak isteyenler 20 milletvekilinin imzasını alacak.
Bir milletvekili birden fazla aday için imza verebilecek.
Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi için takvim şöyle:
14 Şubat yönerge ilanı,
17 Şubat aday adaylığı başvusu başlaması
18 Şubat seçim alanlarının ve listelerin belirlenmesi
21 Şubat başvurlar için son gün
3 Mart seçmen listelerin basımı tamamlanacak
16 Mart seçmen listelerin askıya çıkartılması
21 Mart seçmen listelerine itiraz ve karara bağlanması
23 Mart 4 bin sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek
17 Şubat aday adaylığı başvusu başlaması
18 Şubat seçim alanlarının ve listelerin belirlenmesi
21 Şubat başvurlar için son gün
3 Mart seçmen listelerin basımı tamamlanacak
16 Mart seçmen listelerin askıya çıkartılması
21 Mart seçmen listelerine itiraz ve karara bağlanması
23 Mart 4 bin sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek