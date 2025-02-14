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Nolan'ın yeni filmini Ordu'da çekeceği iddiaları üzerine Perşembe Belediye Başkanı'ndan açıklama: Güzel günler bekliyor
Nolan'ın yeni filmini Ordu'da çekeceği iddiaları üzerine Perşembe Belediye Başkanı'ndan açıklama: Güzel günler bekliyor
Sputnik Türkiye
Christopher Nolan'ın yeni filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği haberleriyle gündeme gelen Ordu'nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T17:21+0300
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Yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin bir bölümünün Ordu'daki Yason Burnu'nda çekileceği iddia edildi. Haberler üzerine Ordu'nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Yason Yarımadası'nın, sakin şehrimiz Perşembe'nin sadece yerelde, ülke içinde tanıtımı değil, dünyaya tanıtımı bizim için büyük fırsat." dedi.'Biraz beklememiz gerektiğini konuştuk'Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nolan'ın filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği haberlerinin birkaç gündür sosyal medyada geniş yer bulduğunu, haberlerin sadece kenttekileri değil, ülkeyi de heyecanlandırdığını söyledi.Yason Yarımadası'nın "altın post" hikayesinin en önemli ayaklarından biri olduğunu anlatan Albayrak, konunun sadece yerel medyada değil, ulusal medyada da gündeme geldiğini kaydetti.Albayrak, "Bununla ilgili ciddi takip edilen sitelerin paylaşımları, olayı biraz daha gün yüzüne çıkarttı. Biz de bugün Kültür ve Turizm Bakanlığındaki Tanıtım Genel Müdürümüz'le görüştük. Onlar da olayı yakından takip ediyorlar. Bununla ilgili kesinleşmiş resmi bir kararın olmadığını, biraz beklememiz gerektiğini konuştuk." ifadesini kullandı.'Adımızın geçmesi dahi önemli'Çekimlerin yapılması halinde ilçe için önemli fırsat olacağına işaret eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin Yason Burnu'nda güzel çalışmalar yaptığını da aktararak, "İnşallah bu film resmiyete kavuştuğunda ilimizi güzel günler bekliyor çünkü sakin şehrimiz ciddi adımlar atmış olacak. Bunu olumlu anlamda fırsata çevirmek lazım." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yildizlararasinin-yonetmeni-christopher-nolandan-yeni-film-homerosun-odessa-eserinden-uyarlanacak-1091962870.html
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Nolan'ın yeni filmini Ordu'da çekeceği iddiaları üzerine Perşembe Belediye Başkanı'ndan açıklama: Güzel günler bekliyor

17:21 14.02.2025 (güncellendi: 17:23 14.02.2025)
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAChristopher Nolan
Christopher Nolan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
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Christopher Nolan'ın yeni filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği haberleriyle gündeme gelen Ordu'nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Yason Yarımadası'nın, sakin şehrimiz Perşembe'nin sadece yerelde, ülke içinde tanıtımı değil, dünyaya tanıtımı bizim için büyük fırsat." dedi.
Yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin bir bölümünün Ordu'daki Yason Burnu'nda çekileceği iddia edildi. Haberler üzerine Ordu'nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Yason Yarımadası'nın, sakin şehrimiz Perşembe'nin sadece yerelde, ülke içinde tanıtımı değil, dünyaya tanıtımı bizim için büyük fırsat." dedi.

'Biraz beklememiz gerektiğini konuştuk'

Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nolan'ın filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği haberlerinin birkaç gündür sosyal medyada geniş yer bulduğunu, haberlerin sadece kenttekileri değil, ülkeyi de heyecanlandırdığını söyledi.
Yason Yarımadası'nın "altın post" hikayesinin en önemli ayaklarından biri olduğunu anlatan Albayrak, konunun sadece yerel medyada değil, ulusal medyada da gündeme geldiğini kaydetti.
Albayrak, "Bununla ilgili ciddi takip edilen sitelerin paylaşımları, olayı biraz daha gün yüzüne çıkarttı. Biz de bugün Kültür ve Turizm Bakanlığındaki Tanıtım Genel Müdürümüz'le görüştük. Onlar da olayı yakından takip ediyorlar. Bununla ilgili kesinleşmiş resmi bir kararın olmadığını, biraz beklememiz gerektiğini konuştuk." ifadesini kullandı.

'Adımızın geçmesi dahi önemli'

Çekimlerin yapılması halinde ilçe için önemli fırsat olacağına işaret eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:
"Geçtiğimiz yıllarda ilimizde çekilen bir diziden dolayı ilimizin ne kadar ön plana çıkmış olduğunu gördük. Bu sefer Yason Yarımadası'nın, sakin şehrimiz Perşembe'nin sadece yerelde, ülke içinde tanıtımı değil, dünyaya tanıtımı bizim için büyük fırsat. Bu çalışmada adımızın geçmesi dahi çok önemliyken, bu gerçekleştiğinde, resmi olarak açıklama yapıldığında neler yapılabilir, ilçemizi, ilimizi, ülkemizi dünyaya daha nasıl güzel şekilde reklam edebiliriz, bunun çalışmasını yapacağız."
Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin Yason Burnu'nda güzel çalışmalar yaptığını da aktararak, "İnşallah bu film resmiyete kavuştuğunda ilimizi güzel günler bekliyor çünkü sakin şehrimiz ciddi adımlar atmış olacak. Bunu olumlu anlamda fırsata çevirmek lazım." diye konuştu.
Christopher Nolan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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