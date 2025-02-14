https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/christopher-nolan-iddialari-uzerine-persembe-belediye-baskanindan-yeni-film-aciklamasi-ilimizi-1093676437.html

Nolan'ın yeni filmini Ordu'da çekeceği iddiaları üzerine Perşembe Belediye Başkanı'ndan açıklama: Güzel günler bekliyor

Nolan'ın yeni filmini Ordu'da çekeceği iddiaları üzerine Perşembe Belediye Başkanı'ndan açıklama: Güzel günler bekliyor

Sputnik Türkiye

Christopher Nolan'ın yeni filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği haberleriyle gündeme gelen Ordu'nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T17:21+0300

2025-02-14T17:21+0300

2025-02-14T17:23+0300

yaşam

christopher nolan

film

belediye

ordu

perşembe

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Yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin bir bölümünün Ordu'daki Yason Burnu'nda çekileceği iddia edildi. Haberler üzerine Ordu'nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Yason Yarımadası'nın, sakin şehrimiz Perşembe'nin sadece yerelde, ülke içinde tanıtımı değil, dünyaya tanıtımı bizim için büyük fırsat." dedi.'Biraz beklememiz gerektiğini konuştuk'Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nolan'ın filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği haberlerinin birkaç gündür sosyal medyada geniş yer bulduğunu, haberlerin sadece kenttekileri değil, ülkeyi de heyecanlandırdığını söyledi.Yason Yarımadası'nın "altın post" hikayesinin en önemli ayaklarından biri olduğunu anlatan Albayrak, konunun sadece yerel medyada değil, ulusal medyada da gündeme geldiğini kaydetti.Albayrak, "Bununla ilgili ciddi takip edilen sitelerin paylaşımları, olayı biraz daha gün yüzüne çıkarttı. Biz de bugün Kültür ve Turizm Bakanlığındaki Tanıtım Genel Müdürümüz'le görüştük. Onlar da olayı yakından takip ediyorlar. Bununla ilgili kesinleşmiş resmi bir kararın olmadığını, biraz beklememiz gerektiğini konuştuk." ifadesini kullandı.'Adımızın geçmesi dahi önemli'Çekimlerin yapılması halinde ilçe için önemli fırsat olacağına işaret eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin Yason Burnu'nda güzel çalışmalar yaptığını da aktararak, "İnşallah bu film resmiyete kavuştuğunda ilimizi güzel günler bekliyor çünkü sakin şehrimiz ciddi adımlar atmış olacak. Bunu olumlu anlamda fırsata çevirmek lazım." diye konuştu.

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