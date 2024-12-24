https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yildizlararasinin-yonetmeni-christopher-nolandan-yeni-film-homerosun-odessa-eserinden-uyarlanacak-1091962870.html
Yıldızlararası'nın yönetmeni Christopher Nolan'dan yeni film: Homeros'un 'Odesa' eserinden uyarlanacak
Yıldızlararası'nın yönetmeni Christopher Nolan'dan yeni film: Homeros'un 'Odesa' eserinden uyarlanacak
Sputnik Türkiye
Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu belli oldu. M.Ö. 8. yüzyılda Homeros tarafından derlenen Odysseia (Odesa) eserinden uyarlanacak olan... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T12:13+0300
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Yıldızlararası, Oppenheimer gibi gişe rekorları kıran filmlerin yönetmenliğini yapan Christopher Nolan'dan rekorlar kıracağı tahmin edilen bir film daha geliyor. Universal'ın açıklamasına göre, Homeros'un M.Ö. 8. yüzyıl civarında derlediği ünlü destanlardan biri olan Odysseia'dan (Odesa) uyarlanacak olan yeni filminin muhtemel oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.Stüdyonun yaptığı açıklamaya göre, Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da sinemalarda gösterime girecek. Daha öncede duyurulduğu gibi Nolan'ın son filminde Matt Damon, Anne Hatthaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron ve Lupita Nyong'o gibi ünlü isimler rol alacak.Batı edebiyatının temel metinlerinden biri olan Antik Yunan şiiri Odesa, İthica Kralı Odysseues'un hikayesini ve Truva Savaşı'ndan sonra eve dönüş yolculuğunu anlatan bir kahramanlık, sadakat, kurnazlık ve ilahi iradeye karşı mücadele temalarını işliyor. The Odyssey'in çekimlerine gelecek önümüzdeki yılın başlarında başlanması bekleniyor. Nolan'ın, Universal için çektiği Oppenheimer filmi En İyi Film ödülünü almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/yildizlararasi-filmi-10-yil-sonra-sinemaya-dondu-5-gunde-75-milyon-dolar-hasilat-elde-etti-1091881885.html
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christopher nolan, homeros, odysseia, matt damon, oppenheimer, tom holland, zendaya, anne hathaway, the odyssey, interstellar, yıldızlararası
Yıldızlararası'nın yönetmeni Christopher Nolan'dan yeni film: Homeros'un 'Odesa' eserinden uyarlanacak
12:13 24.12.2024 (güncellendi: 12:15 24.12.2024)
Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu belli oldu. M.Ö. 8. yüzyılda Homeros tarafından derlenen Odysseia (Odesa) eserinden uyarlanacak olan filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.
Yıldızlararası, Oppenheimer gibi gişe rekorları kıran filmlerin yönetmenliğini yapan Christopher Nolan'dan rekorlar kıracağı tahmin edilen bir film daha geliyor. Universal'ın açıklamasına göre, Homeros'un M.Ö. 8. yüzyıl civarında derlediği ünlü destanlardan biri olan Odysseia'dan (Odesa) uyarlanacak olan yeni filminin muhtemel oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.
Stüdyonun yaptığı açıklamaya göre, Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da sinemalarda gösterime girecek. Daha öncede duyurulduğu gibi Nolan'ın son filminde Matt Damon, Anne Hatthaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron ve Lupita Nyong'o gibi ünlü isimler rol alacak.
Batı edebiyatının temel metinlerinden biri olan Antik Yunan şiiri Odesa, İthica Kralı Odysseues'un hikayesini ve Truva Savaşı'ndan sonra eve dönüş yolculuğunu anlatan bir kahramanlık, sadakat, kurnazlık ve ilahi iradeye karşı mücadele temalarını işliyor.
The Odyssey'in çekimlerine gelecek önümüzdeki yılın başlarında başlanması bekleniyor. Nolan'ın, Universal için çektiği Oppenheimer filmi En İyi Film ödülünü almıştı.