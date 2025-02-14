https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/chp-genel-baskani-ozelden-tusiad-sorusturmasina-ilk-tepki-tusiadneredehaksiz-1093675592.html
CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD soruşturmasına ilk tepki: 'TÜSİAD nerede haksız?'
CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD soruşturmasına ilk tepki: 'TÜSİAD nerede haksız?'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açıklamasına ilişkin konuştu. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T16:39+0300
2025-02-14T16:39+0300
2025-02-14T16:43+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında genel kurulunda yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.Konuşmasında TÜSİAD'ın yeni bir şey söylemediği belirten Özel, "Bunu ilk kez TÜSİAD da söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz. Sendikalar söylüyor. Şimdi de patronların örgütü söyledi, işveren örgütü söyledi. Bunlar yaşanıyor dedikleri hangisi yaşanmadı?" cümlelerini kaydetti."TÜSİAD nerede haksız?" sorusunu soran Özel, "Bugün TÜSİAD’a açılan soruşturma dün TÜSİAD başkanının yaptığı açıklamayı doğrulamıştır. Böyle bir açıklama dünyanın hangi ülkesinde soruşturma ile sonuçlanır?" dedi.Yapılan baskıların Türkiye'de kimseye fayda sağlamadığını ifade eden Özel, "Bu insanlar sizin hukuk tanımaz, öngörülemez tutumlarınız yüzünden yabancı ortak bulmakta da zorluk çekerler, yabancı kaynak da bulmakta zorluk çeker" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/tusiada-sorusturma-acildi-1093671680.html
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chp, özgür özel, türkiye, tüsiad
CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD soruşturmasına ilk tepki: 'TÜSİAD nerede haksız?'
16:39 14.02.2025 (güncellendi: 16:43 14.02.2025)
CHP Genel Başkanı Özel, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açıklamasına ilişkin konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında genel kurulunda yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.
Konuşmasında TÜSİAD'ın yeni bir şey söylemediği belirten Özel, "Bunu ilk kez TÜSİAD da söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz. Sendikalar söylüyor. Şimdi de patronların örgütü söyledi, işveren örgütü söyledi. Bunlar yaşanıyor dedikleri hangisi yaşanmadı?" cümlelerini kaydetti.
"TÜSİAD nerede haksız?" sorusunu soran Özel, "Bugün TÜSİAD’a açılan soruşturma dün TÜSİAD başkanının yaptığı açıklamayı doğrulamıştır. Böyle bir açıklama dünyanın hangi ülkesinde soruşturma ile sonuçlanır?" dedi.
Yapılan baskıların Türkiye'de kimseye fayda sağlamadığını ifade eden Özel, "Bu insanlar sizin hukuk tanımaz, öngörülemez tutumlarınız yüzünden yabancı ortak bulmakta da zorluk çekerler, yabancı kaynak da bulmakta zorluk çeker" dedi.