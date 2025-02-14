CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD soruşturmasına ilk tepki: 'TÜSİAD nerede haksız?'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç faciasının birinci yılında dava süreci  
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da 2 milyar TL'lik sahte kanser ilacı operasyonu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
2025’te yapay zekayı neler bekliyor?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan İşçileri: Özelleştirme iptaline kadar direneceğiz
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’deki ön seçim tartışmaları
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
12:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan, bazıları için hüsran
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliye bayram ikramiyesi
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Herkesi şaşırttı: 135 bin lira aidat
17:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
20:00
59 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/chp-genel-baskani-ozelden-tusiad-sorusturmasina-ilk-tepki-tusiadneredehaksiz-1093675592.html
CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD soruşturmasına ilk tepki: 'TÜSİAD nerede haksız?'
CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD soruşturmasına ilk tepki: 'TÜSİAD nerede haksız?'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açıklamasına ilişkin konuştu. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T16:39+0300
2025-02-14T16:43+0300
politika
chp
özgür özel
türkiye
tüsiad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091018087_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_48fe0d7b4d846d246d61662d1f8c3999.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında genel kurulunda yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.Konuşmasında TÜSİAD'ın yeni bir şey söylemediği belirten Özel, "Bunu ilk kez TÜSİAD da söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz. Sendikalar söylüyor. Şimdi de patronların örgütü söyledi, işveren örgütü söyledi. Bunlar yaşanıyor dedikleri hangisi yaşanmadı?" cümlelerini kaydetti."TÜSİAD nerede haksız?" sorusunu soran Özel, "Bugün TÜSİAD’a açılan soruşturma dün TÜSİAD başkanının yaptığı açıklamayı doğrulamıştır. Böyle bir açıklama dünyanın hangi ülkesinde soruşturma ile sonuçlanır?" dedi.Yapılan baskıların Türkiye'de kimseye fayda sağlamadığını ifade eden Özel, "Bu insanlar sizin hukuk tanımaz, öngörülemez tutumlarınız yüzünden yabancı ortak bulmakta da zorluk çekerler, yabancı kaynak da bulmakta zorluk çeker" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/tusiada-sorusturma-acildi-1093671680.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091018087_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c38ca123180cd0e5fb91c0c2ca690357.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, özgür özel, türkiye, tüsiad
chp, özgür özel, türkiye, tüsiad

CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD soruşturmasına ilk tepki: 'TÜSİAD nerede haksız?'

16:39 14.02.2025 (güncellendi: 16:43 14.02.2025)
© AA / Metin AktaşCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA / Metin Aktaş
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özel, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açıklamasına ilişkin konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında genel kurulunda yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.
Konuşmasında TÜSİAD'ın yeni bir şey söylemediği belirten Özel, "Bunu ilk kez TÜSİAD da söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz. Sendikalar söylüyor. Şimdi de patronların örgütü söyledi, işveren örgütü söyledi. Bunlar yaşanıyor dedikleri hangisi yaşanmadı?" cümlelerini kaydetti.
"TÜSİAD nerede haksız?" sorusunu soran Özel, "Bugün TÜSİAD’a açılan soruşturma dün TÜSİAD başkanının yaptığı açıklamayı doğrulamıştır. Böyle bir açıklama dünyanın hangi ülkesinde soruşturma ile sonuçlanır?" dedi.
Yapılan baskıların Türkiye'de kimseye fayda sağlamadığını ifade eden Özel, "Bu insanlar sizin hukuk tanımaz, öngörülemez tutumlarınız yüzünden yabancı ortak bulmakta da zorluk çekerler, yabancı kaynak da bulmakta zorluk çeker" dedi.
TÜSİAD'a soruşturma açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
TÜRKİYE
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a soruşturma açıldı
14:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала