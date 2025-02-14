Avrupa'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın konuşmasına tepki: 'Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç faciasının birinci yılında dava süreci  
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da 2 milyar TL'lik sahte kanser ilacı operasyonu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
2025’te yapay zekayı neler bekliyor?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan İşçileri: Özelleştirme iptaline kadar direneceğiz
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’deki ön seçim tartışmaları
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
12:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan, bazıları için hüsran
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: ‘Emekli ikramiyesi enflasyon oranının üzerinde olmayacak’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Herkesi şaşırttı: 135 bin lira aidat
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
20:00
59 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/avrupadan-abd-baskan-yardimcisi-vancein-konusmasina-tepki-bayanlar-ve-baylar-bu-kabul-edilemez-1093681587.html
Avrupa'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın konuşmasına tepki: 'Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez'
Avrupa'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın konuşmasına tepki: 'Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in MSC 2025'te... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T23:46+0300
2025-02-14T23:46+0300
dünya
olaf scholz
almanya
başkan
ukrayna
göç
j.d. vance
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086733697_0:175:3073:1903_1920x0_80_0_0_b204be5bd1b12df909db3045bce01127.jpg
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) 'Demokratik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi' panelinde, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) söylediği ifadelere tepki gösterdi.'Kesinlikle reddediyorum'Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) söylediği ifadeleri kesinlikle reddettiğini bildirdi.Olaf Scholz sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda söylediklerini kesinlikle reddediyorum." ifadesini kullandı.Scholz ayrıca Almanya'daki demokratik partilerin, Nasyonal Sosyalizm deneyiminden hareketle ortak bir konsensüse sahip olduğunu belirterek, "Bu, aşırı sağcı partilere karşı bir güvenlik duvarıdır" değerlendirmesinde bulundu.'Gerçekliği tam olarak ele almıyor'Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Avrupa ülkelerinin göçe bakış açısına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Avrupa'daki göçe odaklanmıyormuşuz gibi konuşuyor. Sınır kontrolü Avrupa'daki her ülke için önemli bir konu. Biz kontrollü göç istiyoruz" dedi.Vance'in Avrupa'da son yıllarda göçmen sayısının arttığı ifadesine ilişkin ise Store, "Bu göçmenler Ukrayna'dan geldi. Polonya'ya bakıldığında 2 milyondan fazla Ukraynalıyı ülkelerine kabul ettiler çünkü ortada bir savaş var. Bundan bahsetmedi, ki bence bu gerçekliği tam olarak ele almıyor" diye konuştu.Vance'in ifade özgürlüğüne yönelik sözlerine atıfta bulunan Store, "Ukrayna'da, Rusya'da, Çin'de yaşananların, Avrupa'da ifade özgürlüğünün 'kaybolmasından' daha az önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.'Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez'Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise, Avrupa'da 'demokrasi açığı' bulunduğunu savunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın bu konuşmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.Vance'ın sadece Almanya değil tüm Avrupa demokrasisini sorguladığını belirten Pistorius, "Kendisini doğru anladıysam, Avrupa'da bazı bölgelerdeki durumu, bazı otoriter rejimlerdeki durumla karşılaştırıyor. Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez. Bu benim içinde yaşadığım ve şu anda uğruna kampanya yürüttüğüm Avrupa ve demokrasi değil" dedi.Demokrasinin, 'sesi çok çıkan azınlığın otomatik olarak haklı olduğu ve gerçeği belirlediği' anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Pistorius, "Demokrasi, kendisini yok etmeye çalışan aşırılık yanlılarına karşı kendini savunabilmelidir" ifadesini kullandı.Ayrıca Pistorius, Ukrayna'nın, Rusya ile yapılacak barış müzakerelerinde aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.Ne olmuştu?Vance, MSC 2025'te yaptığı konuşmada, Avrupalı yetkililere kıtadaki düzensiz göçü durdurma çağrısı yapmıştı. Vance, "Burada temsil edilen ulusların karşı karşıya olduğu tüm baskılar, zorluklar arasında, bugün kitlesel göçten daha acil bir şey olmadığına inanıyorum" demişti.Almanya'da yaşayan neredeyse her 5 kişiden birinin yurt dışından gelen göçmen olmasını örnek gösteren Vance, "Bu kıtadaki hiçbir seçmen, milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıları açmak için sandık başına gitmedi" ifadesini kullanmıştı.Avrupa'yı, ABD ile paylaştığını savunduğu 'ifade özgürlüğü' gibi en temel değerlerin bazılarından geri çekilmekle eleştiren Vance, "Ne yazık ki bugün Avrupa'ya baktığımda, Soğuk Savaş'ın galiplerinin başına ne geldiğini bazen çok net anlayamıyorum" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-gorustu-1093678967.html
almanya
başkan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086733697_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7ac0e06b71383975b3d3979c997d367a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
olaf scholz, almanya, başkan, ukrayna, göç, j.d. vance
olaf scholz, almanya, başkan, ukrayna, göç, j.d. vance

Avrupa'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın konuşmasına tepki: 'Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez'

23:46 14.02.2025
© AP Photo / Alex BrandonJ.D. Vance
J.D. Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in MSC 2025'te söylediği ifadelere tepki gösterdi.
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) 'Demokratik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi' panelinde, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) söylediği ifadelere tepki gösterdi.

'Kesinlikle reddediyorum'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) söylediği ifadeleri kesinlikle reddettiğini bildirdi.
Olaf Scholz sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda söylediklerini kesinlikle reddediyorum." ifadesini kullandı.
Scholz ayrıca Almanya'daki demokratik partilerin, Nasyonal Sosyalizm deneyiminden hareketle ortak bir konsensüse sahip olduğunu belirterek, "Bu, aşırı sağcı partilere karşı bir güvenlik duvarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'Gerçekliği tam olarak ele almıyor'

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Avrupa ülkelerinin göçe bakış açısına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Avrupa'daki göçe odaklanmıyormuşuz gibi konuşuyor. Sınır kontrolü Avrupa'daki her ülke için önemli bir konu. Biz kontrollü göç istiyoruz" dedi.
Vance'in Avrupa'da son yıllarda göçmen sayısının arttığı ifadesine ilişkin ise Store, "Bu göçmenler Ukrayna'dan geldi. Polonya'ya bakıldığında 2 milyondan fazla Ukraynalıyı ülkelerine kabul ettiler çünkü ortada bir savaş var. Bundan bahsetmedi, ki bence bu gerçekliği tam olarak ele almıyor" diye konuştu.
Vance'in ifade özgürlüğüne yönelik sözlerine atıfta bulunan Store, "Ukrayna'da, Rusya'da, Çin'de yaşananların, Avrupa'da ifade özgürlüğünün 'kaybolmasından' daha az önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez'

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise, Avrupa'da 'demokrasi açığı' bulunduğunu savunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın bu konuşmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
Vance'ın sadece Almanya değil tüm Avrupa demokrasisini sorguladığını belirten Pistorius, "Kendisini doğru anladıysam, Avrupa'da bazı bölgelerdeki durumu, bazı otoriter rejimlerdeki durumla karşılaştırıyor. Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez. Bu benim içinde yaşadığım ve şu anda uğruna kampanya yürüttüğüm Avrupa ve demokrasi değil" dedi.
Demokrasinin, 'sesi çok çıkan azınlığın otomatik olarak haklı olduğu ve gerçeği belirlediği' anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Pistorius, "Demokrasi, kendisini yok etmeye çalışan aşırılık yanlılarına karşı kendini savunabilmelidir" ifadesini kullandı.
Ayrıca Pistorius, Ukrayna'nın, Rusya ile yapılacak barış müzakerelerinde aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Vance, MSC 2025'te yaptığı konuşmada, Avrupalı yetkililere kıtadaki düzensiz göçü durdurma çağrısı yapmıştı. Vance, "Burada temsil edilen ulusların karşı karşıya olduğu tüm baskılar, zorluklar arasında, bugün kitlesel göçten daha acil bir şey olmadığına inanıyorum" demişti.
Almanya'da yaşayan neredeyse her 5 kişiden birinin yurt dışından gelen göçmen olmasını örnek gösteren Vance, "Bu kıtadaki hiçbir seçmen, milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıları açmak için sandık başına gitmedi" ifadesini kullanmıştı.
Avrupa'yı, ABD ile paylaştığını savunduğu 'ifade özgürlüğü' gibi en temel değerlerin bazılarından geri çekilmekle eleştiren Vance, "Ne yazık ki bugün Avrupa'ya baktığımda, Soğuk Savaş'ın galiplerinin başına ne geldiğini bazen çok net anlayamıyorum" demişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
POLİTİKA
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
19:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала