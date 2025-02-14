https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/avrupadan-abd-baskan-yardimcisi-vancein-konusmasina-tepki-bayanlar-ve-baylar-bu-kabul-edilemez-1093681587.html

Avrupa'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın konuşmasına tepki: 'Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez'

Avrupa'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın konuşmasına tepki: 'Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez'

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in MSC 2025'te... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T23:46+0300

2025-02-14T23:46+0300

2025-02-14T23:46+0300

dünya

olaf scholz

almanya

başkan

ukrayna

göç

j.d. vance

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086733697_0:175:3073:1903_1920x0_80_0_0_b204be5bd1b12df909db3045bce01127.jpg

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) 'Demokratik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi' panelinde, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) söylediği ifadelere tepki gösterdi.'Kesinlikle reddediyorum'Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) söylediği ifadeleri kesinlikle reddettiğini bildirdi.Olaf Scholz sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda söylediklerini kesinlikle reddediyorum." ifadesini kullandı.Scholz ayrıca Almanya'daki demokratik partilerin, Nasyonal Sosyalizm deneyiminden hareketle ortak bir konsensüse sahip olduğunu belirterek, "Bu, aşırı sağcı partilere karşı bir güvenlik duvarıdır" değerlendirmesinde bulundu.'Gerçekliği tam olarak ele almıyor'Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Avrupa ülkelerinin göçe bakış açısına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Avrupa'daki göçe odaklanmıyormuşuz gibi konuşuyor. Sınır kontrolü Avrupa'daki her ülke için önemli bir konu. Biz kontrollü göç istiyoruz" dedi.Vance'in Avrupa'da son yıllarda göçmen sayısının arttığı ifadesine ilişkin ise Store, "Bu göçmenler Ukrayna'dan geldi. Polonya'ya bakıldığında 2 milyondan fazla Ukraynalıyı ülkelerine kabul ettiler çünkü ortada bir savaş var. Bundan bahsetmedi, ki bence bu gerçekliği tam olarak ele almıyor" diye konuştu.Vance'in ifade özgürlüğüne yönelik sözlerine atıfta bulunan Store, "Ukrayna'da, Rusya'da, Çin'de yaşananların, Avrupa'da ifade özgürlüğünün 'kaybolmasından' daha az önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.'Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez'Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise, Avrupa'da 'demokrasi açığı' bulunduğunu savunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın bu konuşmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.Vance'ın sadece Almanya değil tüm Avrupa demokrasisini sorguladığını belirten Pistorius, "Kendisini doğru anladıysam, Avrupa'da bazı bölgelerdeki durumu, bazı otoriter rejimlerdeki durumla karşılaştırıyor. Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez. Bu benim içinde yaşadığım ve şu anda uğruna kampanya yürüttüğüm Avrupa ve demokrasi değil" dedi.Demokrasinin, 'sesi çok çıkan azınlığın otomatik olarak haklı olduğu ve gerçeği belirlediği' anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Pistorius, "Demokrasi, kendisini yok etmeye çalışan aşırılık yanlılarına karşı kendini savunabilmelidir" ifadesini kullandı.Ayrıca Pistorius, Ukrayna'nın, Rusya ile yapılacak barış müzakerelerinde aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.Ne olmuştu?Vance, MSC 2025'te yaptığı konuşmada, Avrupalı yetkililere kıtadaki düzensiz göçü durdurma çağrısı yapmıştı. Vance, "Burada temsil edilen ulusların karşı karşıya olduğu tüm baskılar, zorluklar arasında, bugün kitlesel göçten daha acil bir şey olmadığına inanıyorum" demişti.Almanya'da yaşayan neredeyse her 5 kişiden birinin yurt dışından gelen göçmen olmasını örnek gösteren Vance, "Bu kıtadaki hiçbir seçmen, milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıları açmak için sandık başına gitmedi" ifadesini kullanmıştı.Avrupa'yı, ABD ile paylaştığını savunduğu 'ifade özgürlüğü' gibi en temel değerlerin bazılarından geri çekilmekle eleştiren Vance, "Ne yazık ki bugün Avrupa'ya baktığımda, Soğuk Savaş'ın galiplerinin başına ne geldiğini bazen çok net anlayamıyorum" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-gorustu-1093678967.html

almanya

başkan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olaf scholz, almanya, başkan, ukrayna, göç, j.d. vance