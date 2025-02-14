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Ankara'da tepki çeken görüntü: Zincir marketin etleri personel servisinde taşındı
Ankara'da tepki çeken görüntü: Zincir marketin etleri personel servisinde taşındı
Sputnik Türkiye
Ankara’da bir zincir markete ait personel minibüsünde hijyen kurallarına aykırı şekilde et taşındığı ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük tepki çeken... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T15:35+0300
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türkiye
ankara
et
denetim
zincir market
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Ankara’da bir zincir markete ait personel servisinde hijyen kurallarına aykırı şekilde et taşındığı görüntülendi. Minibüsün zemininde ve koltukların üzerinde taşınan etler, sosyal medyada paylaşılan videolarla kısa sürede büyük tepki topladı.Görüntülerin yayılması üzerine Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek market zinciri hakkında inceleme başlattı.Market şubeleri denetlendiSkandal görüntüler sonrası, söz konusu marketin tüm şubeleri denetime alındı. Hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilen marketlerde geniş çaplı inceleme yapıldı.Denetimler sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası kesildi.1 milyon lira para cezasıAnkara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin, bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben, il genelindeki tüm şubelerinde denetim yapılmış, gerekli idari işlemler uygulanmış ve toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası kesilmiştir."Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar hijyen kurallarına uyulmadığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/yeni-soguk-hava-dalgasi-geliyor-istanbula-yogun-kar-yagisi-icin-tarih-aciklandi-1093667565.html
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ankara, et, denetim, zincir market
ankara, et, denetim, zincir market

Ankara'da tepki çeken görüntü: Zincir marketin etleri personel servisinde taşındı

15:35 14.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaAnkara et skandalı
Ankara et skandalı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Ankara’da bir zincir markete ait personel minibüsünde hijyen kurallarına aykırı şekilde et taşındığı ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, market zincirine 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası kesildi.
Ankara’da bir zincir markete ait personel servisinde hijyen kurallarına aykırı şekilde et taşındığı görüntülendi. Minibüsün zemininde ve koltukların üzerinde taşınan etler, sosyal medyada paylaşılan videolarla kısa sürede büyük tepki topladı.
Görüntülerin yayılması üzerine Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek market zinciri hakkında inceleme başlattı.

Market şubeleri denetlendi

Skandal görüntüler sonrası, söz konusu marketin tüm şubeleri denetime alındı. Hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilen marketlerde geniş çaplı inceleme yapıldı.
Denetimler sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası kesildi.

1 milyon lira para cezası

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin, bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben, il genelindeki tüm şubelerinde denetim yapılmış, gerekli idari işlemler uygulanmış ve toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası kesilmiştir."
Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar hijyen kurallarına uyulmadığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.
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