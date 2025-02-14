https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/ankarada-tepki-ceken-goruntu-zincir-marketin-etleri-personel-servisinde-tasindi-1093673578.html

Ankara'da tepki çeken görüntü: Zincir marketin etleri personel servisinde taşındı

Ankara'da tepki çeken görüntü: Zincir marketin etleri personel servisinde taşındı

Sputnik Türkiye

Ankara’da bir zincir markete ait personel minibüsünde hijyen kurallarına aykırı şekilde et taşındığı ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük tepki çeken... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T15:35+0300

2025-02-14T15:35+0300

2025-02-14T15:35+0300

türkiye

ankara

et

denetim

zincir market

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Ankara’da bir zincir markete ait personel servisinde hijyen kurallarına aykırı şekilde et taşındığı görüntülendi. Minibüsün zemininde ve koltukların üzerinde taşınan etler, sosyal medyada paylaşılan videolarla kısa sürede büyük tepki topladı.Görüntülerin yayılması üzerine Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek market zinciri hakkında inceleme başlattı.Market şubeleri denetlendiSkandal görüntüler sonrası, söz konusu marketin tüm şubeleri denetime alındı. Hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilen marketlerde geniş çaplı inceleme yapıldı.Denetimler sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası kesildi.1 milyon lira para cezasıAnkara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin, bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben, il genelindeki tüm şubelerinde denetim yapılmış, gerekli idari işlemler uygulanmış ve toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası kesilmiştir."Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar hijyen kurallarına uyulmadığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

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ankara, et, denetim, zincir market