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Almanya’ya giden Rubio’ya ‘mekanik sorun’ engeli: Uçağı Washington’a geri döndü
Almanya’ya giden Rubio’ya ‘mekanik sorun’ engeli: Uçağı Washington’a geri döndü
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Münih kentine giden ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun olduğu uçağın ‘mekanik sorun’ nedeniyle Washington’a geri döndüğü belirtildi. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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CBS televizyonunun aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Almanya’ya giden Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bulunduğu uçağın ‘mekanik sorun’ nedeniyle geri döndüğü bildirildi.Uçağın Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptığı ifade edildi.Bakanın, Almanya ve Ortadoğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile gideceği kaydedildi.ABD Dışişleri Bakanlığı programına göre, Rubio'nun bugün Münih Güvenlik Konferansı’na katılması gerekiyor. Etkinlik, 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın üst düzey temsilcilerinin Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geleceğini dile getirmişti.
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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, almanya, ortadoğu, münih, münih güvenlik konferansı, donald trump, cbs

Almanya’ya giden Rubio’ya ‘mekanik sorun’ engeli: Uçağı Washington’a geri döndü

06:36 14.02.2025 (güncellendi: 08:14 14.02.2025)
© Sputnik / Илья ПиталевHavada uçak
Havada uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© Sputnik / Илья Питалев
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Almanya’nın Münih kentine giden ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun olduğu uçağın ‘mekanik sorun’ nedeniyle Washington’a geri döndüğü belirtildi.
CBS televizyonunun aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Almanya’ya giden Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bulunduğu uçağın ‘mekanik sorun’ nedeniyle geri döndüğü bildirildi.
Uçağın Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptığı ifade edildi.
Bakanın, Almanya ve Ortadoğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile gideceği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı programına göre, Rubio'nun bugün Münih Güvenlik Konferansı’na katılması gerekiyor. Etkinlik, 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın üst düzey temsilcilerinin Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geleceğini dile getirmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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