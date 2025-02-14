https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/almanyaya-giden-rubioya-mekanik-sorun-engeli-ucagi-washingtona-geri-dondu-1093655150.html

Almanya’ya giden Rubio’ya ‘mekanik sorun’ engeli: Uçağı Washington’a geri döndü

Almanya’ya giden Rubio’ya ‘mekanik sorun’ engeli: Uçağı Washington’a geri döndü

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Münih kentine giden ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun olduğu uçağın ‘mekanik sorun’ nedeniyle Washington’a geri döndüğü belirtildi. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T06:36+0300

2025-02-14T06:36+0300

2025-02-14T08:14+0300

dünya

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abd dışişleri bakanlığı

marco rubio

almanya

ortadoğu

münih

münih güvenlik konferansı

donald trump

cbs

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CBS televizyonunun aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Almanya’ya giden Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bulunduğu uçağın ‘mekanik sorun’ nedeniyle geri döndüğü bildirildi.Uçağın Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptığı ifade edildi.Bakanın, Almanya ve Ortadoğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile gideceği kaydedildi.ABD Dışişleri Bakanlığı programına göre, Rubio'nun bugün Münih Güvenlik Konferansı’na katılması gerekiyor. Etkinlik, 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın üst düzey temsilcilerinin Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geleceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-medyasi-avrupanin-amerikan-yuzyili-sona-eriyor-1093652366.html

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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, almanya, ortadoğu, münih, münih güvenlik konferansı, donald trump, cbs