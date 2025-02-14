https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-medyasi-avrupanin-amerikan-yuzyili-sona-eriyor-1093652366.html
ABD medyası: Avrupa'nın Amerikan yüzyılı sona eriyor
ABD medyası: Avrupa'nın Amerikan yüzyılı sona eriyor
Sputnik Türkiye
ABD medyası, Putin - Trump görüşmesi ve ABD Savunma Bakanı Hegseth'in Avrupalı müttefiklerini sorumluluk almaya davet etmesi gelişmelerini ABD-Avrupa... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T04:21+0300
2025-02-14T04:21+0300
2025-02-14T04:21+0300
dünya
abd
donald trump
avrupa
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ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Avrupa'nın Amerikan yüzyılının iki önemli jeopolitik olay nedeniyle sona erdiğini yazdı.Haberde, "Çarşamba günü gerçekleşen iki jeopolitik gök gürültüsü transatlantik ilişkileri değiştirecek. Donald Trump'ın Vladimir Putin ile telefon görüşmesi ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Brüksel'e gitti ve Avrupalı müttefiklerini 'kıtadaki güvenlik için sorumluluk almaya' çağırması gelişmeleri ABD-Avrupa ilişkilerinde bir dönüm noktası teşkil ediyor" ifadeleri yer aldı.Ayrıca haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' anlayışının yanı sıra, ABD liderinin ilişkileri finansal kazanç perspektifinden değerlendirme eğiliminde olduğu ifade ediliyor. CNN yazarı, Trump'ın Batı dış politikasının mitolojisiyle şekillendiğini ve başkanlığının ilk döneminde kendisine engel teşkil ettiğine inandığı danışmanlarından kurtulduğunu da belirtiyor. Çarşamba günü, Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Trump, bu görüşmenin ardından Putin ile sık sık iletişim kurma niyetinde olduğunu dile getirmiş, Ukrayna'nın bir gün cumhurbaşkanlığı seçimi yapmak zorunda kalacağını belirtirken, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ve 2014 sınırlarına geri dönme ihtimalini ise düşük bir olasılık olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/trump-abd-rusya-ve-ukraynanin-bir-araya-gelme-tarihini-duyurdu-1093651822.html
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abd, donald trump, avrupa
abd, donald trump, avrupa
ABD medyası: Avrupa'nın Amerikan yüzyılı sona eriyor
ABD medyası, Putin - Trump görüşmesi ve ABD Savunma Bakanı Hegseth'in Avrupalı müttefiklerini sorumluluk almaya davet etmesi gelişmelerini ABD-Avrupa ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.
ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Avrupa'nın Amerikan yüzyılının iki önemli jeopolitik olay nedeniyle sona erdiğini yazdı.
Haberde, "Çarşamba günü gerçekleşen iki jeopolitik gök gürültüsü transatlantik ilişkileri değiştirecek. Donald Trump'ın Vladimir Putin ile telefon görüşmesi ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Brüksel'e gitti ve Avrupalı müttefiklerini 'kıtadaki güvenlik için sorumluluk almaya' çağırması gelişmeleri ABD-Avrupa ilişkilerinde bir dönüm noktası teşkil ediyor" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' anlayışının yanı sıra, ABD liderinin ilişkileri finansal kazanç perspektifinden değerlendirme eğiliminde olduğu ifade ediliyor.
CNN yazarı, Trump'ın Batı dış politikasının mitolojisiyle şekillendiğini ve başkanlığının ilk döneminde kendisine engel teşkil ettiğine inandığı danışmanlarından kurtulduğunu da belirtiyor.
Çarşamba günü, Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Trump, bu görüşmenin ardından Putin ile sık sık iletişim kurma niyetinde olduğunu dile getirmiş, Ukrayna'nın bir gün cumhurbaşkanlığı seçimi yapmak zorunda kalacağını belirtirken, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ve 2014 sınırlarına geri dönme ihtimalini ise düşük bir olasılık olarak nitelendirmişti.