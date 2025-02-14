https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abdli-yargic-trumpin-usaid-kararini-bozdu-1093659053.html

ABD'li yargıç, Trump'ın USAID kararını bozdu

ABD'li yargıç, Trump'ın USAID kararını bozdu

Sputnik Türkiye

ABD'de federal yargıç, dün yapılan kapsamlı bir duruşmanın ardından Trump yönetiminin USAID'i tasfiye etme kararını bir hafta daha uzattı. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T10:58+0300

2025-02-14T10:58+0300

2025-02-14T10:58+0300

dünya

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

dışişleri bakanlığı

donald trump

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ABD'li yargıç, Trump yönetiminin tasviye kararı verdiği ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi. Kararda daha önce ücretli izne ayrılan USAID çalışanlarını işe iade eden mahkeme emrinin 21 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Aktiviteleri Trump'ın kararıyla tartışma yaratan USAID'in yurt dışında çeşitli faaliyetleri sorgulanmaya başlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

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Sputnik Türkiye

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), dışişleri bakanlığı, donald trump