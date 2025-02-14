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ABD'li yargıç, Trump'ın USAID kararını bozdu
ABD'li yargıç, Trump'ın USAID kararını bozdu
Sputnik Türkiye
ABD'de federal yargıç, dün yapılan kapsamlı bir duruşmanın ardından Trump yönetiminin USAID'i tasfiye etme kararını bir hafta daha uzattı. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T10:58+0300
2025-02-14T10:58+0300
dünya
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
dışişleri bakanlığı
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ABD'li yargıç, Trump yönetiminin tasviye kararı verdiği ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi. Kararda daha önce ücretli izne ayrılan USAID çalışanlarını işe iade eden mahkeme emrinin 21 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Aktiviteleri Trump'ın kararıyla tartışma yaratan USAID'in yurt dışında çeşitli faaliyetleri sorgulanmaya başlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/basbakan-kobahidze-usaid-gurcistanda-devrim-surecleri-planlayip-uygulamaya-koydu-1093606760.html
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abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), dışişleri bakanlığı, donald trump
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), dışişleri bakanlığı, donald trump

ABD'li yargıç, Trump'ın USAID kararını bozdu

10:58 14.02.2025
© AP Photo / Carolyn KasterAmerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ABD'de federal yargıç, dün yapılan kapsamlı bir duruşmanın ardından Trump yönetiminin USAID'i tasfiye etme kararını bir hafta daha uzattı.
ABD'li yargıç, Trump yönetiminin tasviye kararı verdiği ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi. Kararda daha önce ücretli izne ayrılan USAID çalışanlarını işe iade eden mahkeme emrinin 21 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.
Aktiviteleri Trump'ın kararıyla tartışma yaratan USAID'in yurt dışında çeşitli faaliyetleri sorgulanmaya başlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.
Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.
İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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