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Başbakan Kobahidze: USAID, Gürcistan’da devrim süreçleri planlayıp uygulamaya koydu
Başbakan Kobahidze: USAID, Gürcistan’da devrim süreçleri planlayıp uygulamaya koydu
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın Tiflis'te siyasi süreçlere ettiğini ve ek olarak 'devrim' senaryoları planlayıp uygulamaya... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) ülkenin siyasi süreçlerine büyük ölçüde müdahale ettiğini ve devrim senaryoları planlayıp uyguladığını söyledi.Kobahidze açıklamasında cümleleri kaydetti:ABD Başkanı Donald Trump tarafından USAID'in başına vekaleten atanan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada, USAID'in ABD'nin 'zararına' para harcaması nedeniyle, programların finansmanının mevcut yönetimin uluslararası politikasıyla uyumlu olup olmadığını belirlemek için yetkililerin ajansı 'tepeden tırnağa' denetleyeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/usaid-lagvedilmisti-ingiltere-ve-fransanin-usaidi-hakkinda-neler-biliniyor-1093577699.html
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irakli kobahidze, donald trump, marco rubio, gürcistan, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), abd, usaid

Başbakan Kobahidze: USAID, Gürcistan’da devrim süreçleri planlayıp uygulamaya koydu

17:24 12.02.2025
© AFP 2023 / VANO SHLAMOVİrakli Kobakhidze
İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
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Gürcistan Başbakanı Kobahidze, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın Tiflis'te siyasi süreçlere ettiğini ve ek olarak 'devrim' senaryoları planlayıp uygulamaya koyduğunu dile getirdi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) ülkenin siyasi süreçlerine büyük ölçüde müdahale ettiğini ve devrim senaryoları planlayıp uyguladığını söyledi.
Kobahidze açıklamasında cümleleri kaydetti:

Yeni ABD yönetiminin bizim 3-4 yıldır bahsettiğimiz şeylerden bahsetmesinden duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmeliyiz. Elbette USAID, Gürcistan'da da ülkenin siyasi süreçlerine, özellikle de seçim süreçlerine ve hatta devrim süreçlerinin planlanması ile uygulanmasına açıkça müdahale etti. Tüm bunlar son derece kabul edilemez.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından USAID'in başına vekaleten atanan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada, USAID'in ABD'nin 'zararına' para harcaması nedeniyle, programların finansmanının mevcut yönetimin uluslararası politikasıyla uyumlu olup olmadığını belirlemek için yetkililerin ajansı 'tepeden tırnağa' denetleyeceğini söylemişti.
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