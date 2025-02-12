Başbakan Kobahidze: USAID, Gürcistan’da devrim süreçleri planlayıp uygulamaya koydu

Yeni ABD yönetiminin bizim 3-4 yıldır bahsettiğimiz şeylerden bahsetmesinden duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmeliyiz. Elbette USAID, Gürcistan'da da ülkenin siyasi süreçlerine, özellikle de seçim süreçlerine ve hatta devrim süreçlerinin planlanması ile uygulanmasına açıkça müdahale etti. Tüm bunlar son derece kabul edilemez.