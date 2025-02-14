https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-hindistana-ayricalik-tanimis-turkiyeye-yaptirim-uygulamisti-simdi-de-hindistana-f-35-satisinin-1093652496.html
ABD Hindistan'a ayrıcalık tanımış, Türkiye'ye yaptırım uygulamıştı: Şimdi de Hindistan'a F-35 satışının önü açılıyor
ABD Hindistan'a ayrıcalık tanımış, Türkiye'ye yaptırım uygulamıştı: Şimdi de Hindistan'a F-35 satışının önü açılıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile görüşmesinin ardından, Hindistan'a F-35 satışının önünü açacağını açıkladı. Ayrıca Trump, iki ülke... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T07:14+0300
2025-02-14T07:14+0300
2025-02-14T07:14+0300
dünya
abd
donald trump
hindistan başbakanı narendra modi
türkiye
hindistan
f-35
s-400
s-400 hava savunma sistemleri
türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görüştürme gerçekleştirdiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen ortak basın toplantısında Trump, iki ülke arası savunma alanı işbirliklerini artıracaklarını ifade ederek Hindistan'a F-35 satışının önünün açılacağını duyurdu.Açıklamalarında Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız" ifadelerini kullandı.Türkiye-ABD-Hindistan: CAATSA ayrıcalığıTürkiye’ye savunma sanayisinde en ağır yaptırım uygulayan ülkelerin başında gelen ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi tedarik etmesi üzerine 2017 yılında ABD Senatosunda kabul edilen “ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act -CAATSA) yaptırımını Türkiye’ye karşı da uygulamaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında Rusya'nın teslimatına başladığı S-400 füze savunma sistemleri için "Tarihimizin en önemli anlaşması, bu anlaşmadır" demişti.Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının ardından gözler, Rusya'dan S-400 satın alan bir başka ülke olan Hindistan'a dönmüştü. ABD'de uzun tartışmalar sonucunda, iki ülkede Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen Türkiye'ye yaptırım uygulanıp, Hindistan bu yaptırımlardan muaf tutulmuştu.Konuya ilişkin dönemin Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Ortada iki farklı ve çok farklı durum olduğunu düşünüyorum. Hindistan'a gelince, onların ekipmanlarını çeşitlendirmesine ve bunlarla entegre olma kabiliyetimize de güveniyoruz" ifadesini kullanmıştı.ABD'nin Rusya'dan aynı sistemleri alan iki ülke için aldığı farklı kararlar, Ankara'nın tepkisini çekmişti. Aynı zamanda Türkiye'ye uygulanırken Hindistan'a uygulanmayan bu yaptırımlar, Türkiye'nin başlangıçta dahil olduğu lakin sonrasında Rusya'dan S-400 alması sebebiyle çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programını da kapsıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/hindistan-basbakani-modi-ve-trump-gorustu-israil-ve-italya-uzerinden-bir-ticaret-rotasi-olusturma-1093652173.html
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abd, donald trump, hindistan başbakanı narendra modi, türkiye, hindistan, f-35, s-400, s-400 hava savunma sistemleri, türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı, türkiye ve rusya arasında s-400 anlaşması, hindistan'ın rusya'dan s-400 alımı
abd, donald trump, hindistan başbakanı narendra modi, türkiye, hindistan, f-35, s-400, s-400 hava savunma sistemleri, türkiye'nin rusya'dan s-400 alımı, türkiye ve rusya arasında s-400 anlaşması, hindistan'ın rusya'dan s-400 alımı
ABD Hindistan'a ayrıcalık tanımış, Türkiye'ye yaptırım uygulamıştı: Şimdi de Hindistan'a F-35 satışının önü açılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile görüşmesinin ardından, Hindistan'a F-35 satışının önünü açacağını açıkladı. Ayrıca Trump, iki ülke arasındaki savunma işbirliklerini arttırılacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görüştürme gerçekleştirdiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen ortak basın toplantısında Trump, iki ülke arası savunma alanı işbirliklerini artıracaklarını ifade ederek Hindistan'a F-35 satışının önünün açılacağını duyurdu.
Açıklamalarında Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye-ABD-Hindistan: CAATSA ayrıcalığı
Türkiye’ye savunma sanayisinde en ağır yaptırım uygulayan ülkelerin başında gelen ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi tedarik etmesi üzerine 2017 yılında ABD Senatosunda kabul edilen “ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act -CAATSA) yaptırımını Türkiye’ye karşı da uygulamaya koymuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında Rusya'nın teslimatına başladığı S-400 füze savunma sistemleri için "Tarihimizin en önemli anlaşması, bu anlaşmadır" demişti.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının ardından gözler, Rusya'dan S-400 satın alan bir başka ülke olan Hindistan'a dönmüştü. ABD'de uzun tartışmalar sonucunda, iki ülkede Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen Türkiye'ye yaptırım uygulanıp, Hindistan bu yaptırımlardan muaf tutulmuştu.
Konuya ilişkin dönemin Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Ortada iki farklı ve çok farklı durum olduğunu düşünüyorum. Hindistan'a gelince, onların ekipmanlarını çeşitlendirmesine ve bunlarla entegre olma kabiliyetimize de güveniyoruz" ifadesini kullanmıştı.
ABD'nin Rusya'dan aynı sistemleri alan iki ülke için aldığı farklı kararlar, Ankara'nın tepkisini çekmişti. Aynı zamanda Türkiye'ye uygulanırken Hindistan'a uygulanmayan bu yaptırımlar, Türkiye'nin başlangıçta dahil olduğu lakin sonrasında Rusya'dan S-400 alması sebebiyle çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programını da kapsıyordu.