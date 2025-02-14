https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-eyaletinde-ilk-kez-maymun-cicegi-turu-goruldu--1093651317.html
ABD eyaletinde ilk kez 'maymun çiçeği' türü görüldü
ABD eyaletinde ilk kez 'maymun çiçeği' türü görüldü
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York eyaletinde yeni bir mpox türünün ortaya çıktığı açıklandı. Eyaletin Sağlık Departmanı semptomların Afrika'dan gelen bir kişide bulunduğunu... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T01:26+0300
2025-02-14T01:26+0300
2025-02-14T01:27+0300
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New York Eyaleti Sağlık Departmanı, yeni bir 'mpox' diğer adıyla maymun çiçeği türünün ortaya çıkmasıyla ilgili bir sağlık uyarısı yayımladı.New York Eyaleti'ndeki ilk 'mpox clade Ib vakası', Afrika'dan yakın zamanda seyahat eden ve semptom gösteren bir kişide doğrulandı.Departman, halk için mevcut riskin düşük olduğunu ifade ederek, şu anda New York Eyaleti'nde bu türe ait bilinen ek bir topluluk vakası olmadığını belirtti.Eyalet Sağlık Komiseri Dr. James McDonald, enfekte olan kişinin bir doktor tarafından tedavi edildiğini ve 'semptomların tamamen geçeceği zamana kadar' izole edildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/d11-varyantinin-tehlikesi-buyuyor-abd-pandemi-alarmina-girdi-yeni-bir-kapanma-mi-kapida-1093560322.html
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abd
ABD eyaletinde ilk kez 'maymun çiçeği' türü görüldü
01:26 14.02.2025 (güncellendi: 01:27 14.02.2025)
ABD'nin New York eyaletinde yeni bir mpox türünün ortaya çıktığı açıklandı. Eyaletin Sağlık Departmanı semptomların Afrika'dan gelen bir kişide bulunduğunu ifade etti.
New York Eyaleti Sağlık Departmanı, yeni bir 'mpox' diğer adıyla maymun çiçeği türünün ortaya çıkmasıyla ilgili bir sağlık uyarısı yayımladı.
New York Eyaleti'ndeki ilk 'mpox clade Ib vakası', Afrika'dan yakın zamanda seyahat eden ve semptom gösteren bir kişide doğrulandı.Departman, halk için mevcut riskin düşük olduğunu ifade ederek, şu anda New York Eyaleti'nde bu türe ait bilinen ek bir topluluk vakası olmadığını belirtti.
Eyalet Sağlık Komiseri Dr. James McDonald, enfekte olan kişinin bir doktor tarafından tedavi edildiğini ve 'semptomların tamamen geçeceği zamana kadar' izole edildiğini söyledi.