https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-eyaletinde-ilk-kez-maymun-cicegi-turu-goruldu--1093651317.html

ABD eyaletinde ilk kez 'maymun çiçeği' türü görüldü

ABD eyaletinde ilk kez 'maymun çiçeği' türü görüldü

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York eyaletinde yeni bir mpox türünün ortaya çıktığı açıklandı. Eyaletin Sağlık Departmanı semptomların Afrika'dan gelen bir kişide bulunduğunu... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T01:26+0300

2025-02-14T01:26+0300

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dünya

abd

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New York Eyaleti Sağlık Departmanı, yeni bir 'mpox' diğer adıyla maymun çiçeği türünün ortaya çıkmasıyla ilgili bir sağlık uyarısı yayımladı.New York Eyaleti'ndeki ilk 'mpox clade Ib vakası', Afrika'dan yakın zamanda seyahat eden ve semptom gösteren bir kişide doğrulandı.Departman, halk için mevcut riskin düşük olduğunu ifade ederek, şu anda New York Eyaleti'nde bu türe ait bilinen ek bir topluluk vakası olmadığını belirtti.Eyalet Sağlık Komiseri Dr. James McDonald, enfekte olan kişinin bir doktor tarafından tedavi edildiğini ve 'semptomların tamamen geçeceği zamana kadar' izole edildiğini söyledi.

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