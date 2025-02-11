https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/d11-varyantinin-tehlikesi-buyuyor-abd-pandemi-alarmina-girdi-yeni-bir-kapanma-mi-kapida-1093560322.html

D1.1 varyantının tehlikesi büyüyor, ABD pandemi alarmına girdi: Yeni bir kapanma mı kapıda?

D1.1 varyantının tehlikesi büyüyor, ABD pandemi alarmına girdi: Yeni bir kapanma mı kapıda?

Sputnik Türkiye

ABD’nin Nevada eyaletindeki bir süt sığırı sürüsünde, insanlara bulaşma riski yüksek olan yeni bir H5N1 kuş gribi varyantı tespit edildi. D1.1 genotipine sahip... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T10:37+0300

2025-02-11T10:37+0300

2025-02-11T10:37+0300

sağlik

nevada

kuzey amerika

abd

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

pandemi

hastalık

bulaşıcı hastalık

kuş gribi

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Nevada’daki bir süt sığırı sürüsünde, daha önce ineklerde görülmeyen yeni bir H5N1 kuş gribi D1.1 varyantı tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun kuş gribi virüsünün yayılmasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Yeni varyantın, insanlara bulaşma riskini artıran mutasyonlara sahip olduğu ve bu nedenle halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.D1.1 Varyantı İnsanlar İçin Daha Tehlikeliİmmünolog Rick Bright, “Eğer bu virüs inekler arasında yayılır ve daha fazla insana bulaşırsa, şu an gördüğümüzden çok daha ciddi bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz” dedi. Bright ayrıca, “Kuş gribi kaynaklı bir pandemiye daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştık” diyerek endişelerini dile getirdi.2025 yılı başlarında Louisiana’da D1.1 mutasyonuna yakalanan 65 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği, Kanada’da ise aynı varyantla enfekte olan bir gencin ağır şekilde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Kuş Gribi: İnsanlar ve Hayvanlar İçin Ciddi TehditABD Ulusal Sağlık Enstitüleri eski müdürü ve veteriner hekim Juergen Richt, “Bu yeni varyantın, insanlar için daha virülan olduğu göz önüne alındığında halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor” dedi. D1.1 genotipi, daha önce Kuzey Amerika’daki yabani kuşlarda, memelilerde ve kümes hayvanlarında tespit edilmişti.Nevada’daki tespit, kuş gribinin ineklere yayılmasında önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Eğer yayılma kontrol altına alınamazsa, hem insan sağlığı hem de hayvancılık sektörü büyük zarar görebilir.ABD’de sağlık çalışanları endişeliABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), H5N1 virüsünün bugüne kadar 959 süt çiftliğini enfekte ettiğini ve 156 milyon kümes hayvanının ölümüne yol açtığını açıkladı. Bu durum, arz sıkıntısına neden olarak yumurta fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına sebep oldu.Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump yönetiminin sağlık sektöründe binlerce çalışanı işten çıkarmayı planlaması da bu süreçte büyük bir endişe kaynağı oldu. Epidemi uzmanları, bu kesintilerin salgın izleme ve ilaç geliştirme süreçlerini zorlaştırabileceğini belirtiyor.Kuş gribinden korunmak i̇çin alınması gereken önlemlerVirüsün yayılmasını önlemek ve bireysel korunma sağlamak için şu öneriler dikkate alınmalıdır:Hijyen kurallarına uyunHayvanlarla teması sınırlayınKoruyucu giysiler kullanınYumurta ve etleri i̇yice pişirinOlası bir pandemi kapıda mı?Bilim insanları, D1.1 varyantının yayılmasını önlemek için hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiğini vurguluyor. İmmünolog Rick Bright, “Bu tehdidi görmezden gelemeyiz. Gerekli müdahaleler yapılmazsa, kontrol edilmesi zor bir pandemiye dönüşebilir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/turkiyede-de-yetisiyor-olumsuzluk-meyvesinin-bilinmeyen-bir-cok-yarari-bulunuyor-1093485200.html

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