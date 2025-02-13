https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/zelenskiy-trump-ile-ukrayna-ihtilafinin-cozumunu-gorustuk-1093616295.html
Zelenskiy: Trump ile Ukrayna ihtilafının çözümünü görüştük
Zelenskiy: Trump ile Ukrayna ihtilafının çözümünü görüştük
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna ihtilafının çözümü konusunu görüştüklerini belirtti. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T00:18+0300
2025-02-13T00:18+0300
2025-02-13T00:17+0300
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Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunun ele alındığını ifade etti.Zelenskiy, "Donald Trump ile biraz önce konuştum. Uzun bir görüşme oldu. Barışı sağlama olasılıkları ve ekip düzeyinde birlikte çalışmaya hazır olmamız hakkında... Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı) ile yaptığımız konuşmayı ve güvenlik, ekonomik ve kaynak iş birliği konusundaki yeni anlaşmamızın hazırlanmasını ele aldık. Daha fazla temas ve toplantı konusunda anlaştık" ifadelerine yer verdi.Zelenskiy ayrıca Trump'ın kendisine Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarını aktardığını belirtti.Trump ise Truth Social’den yaptığı paylaşımda, Zelenskiy’in barış istediiğini ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Vladimir Zelenskiy’le de bir görüşme yaptığını belirten Trump, "Zelenskiy de Başkan Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili pek çok konuyu ele aldık, ancak asıl odak noktamız cuma günü Münih'te yapılması planlanan ve heyete Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği toplantı oldu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rus-vekil-slutsky-putin-ile-trump-arasindaki-gorusme-batinin-rusya-karsiti-ablukasini-kirdi-1093614749.html
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vladimir zelenskiy, donald trump, ukrayna, abd, scott bessent, truth social, telegram, vladimir putin, rusya, telefon görüşmesi, barış
vladimir zelenskiy, donald trump, ukrayna, abd, scott bessent, truth social, telegram, vladimir putin, rusya, telefon görüşmesi, barış
Zelenskiy: Trump ile Ukrayna ihtilafının çözümünü görüştük
Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna ihtilafının çözümü konusunu görüştüklerini belirtti.
Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunun ele alındığını ifade etti.
Zelenskiy, "Donald Trump ile biraz önce konuştum. Uzun bir görüşme oldu. Barışı sağlama olasılıkları ve ekip düzeyinde birlikte çalışmaya hazır olmamız hakkında... Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı) ile yaptığımız konuşmayı ve güvenlik, ekonomik ve kaynak iş birliği konusundaki yeni anlaşmamızın hazırlanmasını ele aldık. Daha fazla temas ve toplantı konusunda anlaştık" ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy ayrıca Trump'ın kendisine Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarını aktardığını belirtti.
Trump ise Truth Social’den yaptığı paylaşımda, Zelenskiy’in barış istediiğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Vladimir Zelenskiy’le de bir görüşme yaptığını belirten Trump, "Zelenskiy de Başkan Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili pek çok konuyu ele aldık, ancak asıl odak noktamız cuma günü Münih'te yapılması planlanan ve heyete Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği toplantı oldu” ifadelerini kullandı.