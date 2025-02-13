https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/venezuella-lideri-madurodan-rusya-abd-dogrudan-diyaloguna-destek-agabeyimiz-putin-trumpla-konustu-1093622212.html

Venezüella lideri Maduro’dan Rusya-ABD doğrudan diyaloguna destek: ‘Ağabeyimiz Putin, Trump’la konuştu’

Venezüella lideri Maduro’dan Rusya-ABD doğrudan diyaloguna destek: ‘Ağabeyimiz Putin, Trump’la konuştu’

Sputnik Türkiye

Rusya ve ABD liderleri arasında doğrudan diyalogun yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Venezüella Devlet Başkanı Maduro, dünyanın çok... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T08:16+0300

2025-02-13T08:16+0300

2025-02-13T08:26+0300

dünya

venezüella

nicolas maduro

rusya

abd

vladimir putin

donald trump

çok kutuplu dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/13/1078588968_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_c2a73464ebc4044f3de74006e643a2d9.jpg

Miranda Eyaletindeki Genç Liderler Okulunun açılışında konuşma yapan Veneüzella lideri Nicolas Maduro, “Bugün Rusya Devlet Başkanı, ağabeyimiz Vladimir Putin, ABD Başkanı ile görüştü ve onlar barış ve yeni ilişkiler hakkında konuştular” ifadesini kullandı.Putin ve Trump arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını kaydeden Maduro, şunu dedi: Putin-Trump görüşmesiPutin ve Trump, Çarşamba günü uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki ihtilafı çözmek üzere derhal görüşmelere başlama konusunda mutabık kaldılar. Trump, Putin ile Ukrayna’daki çatışmaların durdurulması ihtiyacını görüştüğünü ve daha sonra bu görüşmeyle ilgili Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/macaristan-putin-ve-trumpin-gorusmesini-basarili-muzakereler-takip-edecek-1093617533.html

venezüella

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, nicolas maduro, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, çok kutuplu dünya