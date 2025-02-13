Venezüella lideri Maduro’dan Rusya-ABD doğrudan diyaloguna destek: ‘Ağabeyimiz Putin, Trump’la konuştu’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündemi: Çok kutupluluk
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD'de enflasyon beklentiyi aştı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/venezuella-lideri-madurodan-rusya-abd-dogrudan-diyaloguna-destek-agabeyimiz-putin-trumpla-konustu-1093622212.html
Venezüella lideri Maduro’dan Rusya-ABD doğrudan diyaloguna destek: ‘Ağabeyimiz Putin, Trump’la konuştu’
Venezüella lideri Maduro’dan Rusya-ABD doğrudan diyaloguna destek: ‘Ağabeyimiz Putin, Trump’la konuştu’
Sputnik Türkiye
Rusya ve ABD liderleri arasında doğrudan diyalogun yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Venezüella Devlet Başkanı Maduro, dünyanın çok... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T08:16+0300
2025-02-13T08:26+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
rusya
abd
vladimir putin
donald trump
çok kutuplu dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/13/1078588968_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_c2a73464ebc4044f3de74006e643a2d9.jpg
Miranda Eyaletindeki Genç Liderler Okulunun açılışında konuşma yapan Veneüzella lideri Nicolas Maduro, “Bugün Rusya Devlet Başkanı, ağabeyimiz Vladimir Putin, ABD Başkanı ile görüştü ve onlar barış ve yeni ilişkiler hakkında konuştular” ifadesini kullandı.Putin ve Trump arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını kaydeden Maduro, şunu dedi: Putin-Trump görüşmesiPutin ve Trump, Çarşamba günü uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki ihtilafı çözmek üzere derhal görüşmelere başlama konusunda mutabık kaldılar. Trump, Putin ile Ukrayna’daki çatışmaların durdurulması ihtiyacını görüştüğünü ve daha sonra bu görüşmeyle ilgili Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/macaristan-putin-ve-trumpin-gorusmesini-basarili-muzakereler-takip-edecek-1093617533.html
venezüella
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/13/1078588968_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_be3c2d4d00f9e7873602e32c5e070ac0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezüella, nicolas maduro, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, çok kutuplu dünya
venezüella, nicolas maduro, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, çok kutuplu dünya

Venezüella lideri Maduro’dan Rusya-ABD doğrudan diyaloguna destek: ‘Ağabeyimiz Putin, Trump’la konuştu’

08:16 13.02.2025 (güncellendi: 08:26 13.02.2025)
© AFP 2023 / MIGUEL ZAMBRANOVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AFP 2023 / MIGUEL ZAMBRANO
Abone ol
Rusya ve ABD liderleri arasında doğrudan diyalogun yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Venezüella Devlet Başkanı Maduro, dünyanın çok kutuplu bir düzene doğru ilerlemeye devam edeceği umudunu dile getirdi.
Miranda Eyaletindeki Genç Liderler Okulunun açılışında konuşma yapan Veneüzella lideri Nicolas Maduro, “Bugün Rusya Devlet Başkanı, ağabeyimiz Vladimir Putin, ABD Başkanı ile görüştü ve onlar barış ve yeni ilişkiler hakkında konuştular” ifadesini kullandı.
Putin ve Trump arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını kaydeden Maduro, şunu dedi:
Umarım dünya, Güney'deki tüm halkların, bizim halkımızın kültürüne, kimliğine ve var olma hakkına saygı duyulan çok merkezli, çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerlemeye devam eder.

Putin-Trump görüşmesi

Putin ve Trump, Çarşamba günü uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki ihtilafı çözmek üzere derhal görüşmelere başlama konusunda mutabık kaldılar. Trump, Putin ile Ukrayna’daki çatışmaların durdurulması ihtiyacını görüştüğünü ve daha sonra bu görüşmeyle ilgili Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini açıkladı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
DÜNYA
Macaristan: Putin ve Trump'ın görüşmesini başarılı müzakereler takip edecek
02:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала