https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/venezuella-lideri-madurodan-rusya-abd-dogrudan-diyaloguna-destek-agabeyimiz-putin-trumpla-konustu-1093622212.html
Venezüella lideri Maduro’dan Rusya-ABD doğrudan diyaloguna destek: ‘Ağabeyimiz Putin, Trump’la konuştu’
Venezüella lideri Maduro’dan Rusya-ABD doğrudan diyaloguna destek: ‘Ağabeyimiz Putin, Trump’la konuştu’
Sputnik Türkiye
Rusya ve ABD liderleri arasında doğrudan diyalogun yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Venezüella Devlet Başkanı Maduro, dünyanın çok... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T08:16+0300
2025-02-13T08:16+0300
2025-02-13T08:26+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
rusya
abd
vladimir putin
donald trump
çok kutuplu dünya
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Miranda Eyaletindeki Genç Liderler Okulunun açılışında konuşma yapan Veneüzella lideri Nicolas Maduro, “Bugün Rusya Devlet Başkanı, ağabeyimiz Vladimir Putin, ABD Başkanı ile görüştü ve onlar barış ve yeni ilişkiler hakkında konuştular” ifadesini kullandı.Putin ve Trump arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını kaydeden Maduro, şunu dedi: Putin-Trump görüşmesiPutin ve Trump, Çarşamba günü uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki ihtilafı çözmek üzere derhal görüşmelere başlama konusunda mutabık kaldılar. Trump, Putin ile Ukrayna’daki çatışmaların durdurulması ihtiyacını görüştüğünü ve daha sonra bu görüşmeyle ilgili Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/macaristan-putin-ve-trumpin-gorusmesini-basarili-muzakereler-takip-edecek-1093617533.html
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venezüella, nicolas maduro, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, çok kutuplu dünya
venezüella, nicolas maduro, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, çok kutuplu dünya
Venezüella lideri Maduro’dan Rusya-ABD doğrudan diyaloguna destek: ‘Ağabeyimiz Putin, Trump’la konuştu’
08:16 13.02.2025 (güncellendi: 08:26 13.02.2025)
Rusya ve ABD liderleri arasında doğrudan diyalogun yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Venezüella Devlet Başkanı Maduro, dünyanın çok kutuplu bir düzene doğru ilerlemeye devam edeceği umudunu dile getirdi.
Miranda Eyaletindeki Genç Liderler Okulunun açılışında konuşma yapan Veneüzella lideri Nicolas Maduro, “Bugün Rusya Devlet Başkanı, ağabeyimiz Vladimir Putin, ABD Başkanı ile görüştü ve onlar barış ve yeni ilişkiler hakkında konuştular” ifadesini kullandı.
Putin ve Trump arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını kaydeden Maduro, şunu dedi:
Umarım dünya, Güney'deki tüm halkların, bizim halkımızın kültürüne, kimliğine ve var olma hakkına saygı duyulan çok merkezli, çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerlemeye devam eder.
Putin ve Trump, Çarşamba günü uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki ihtilafı çözmek üzere derhal görüşmelere başlama konusunda mutabık kaldılar. Trump, Putin ile Ukrayna’daki çatışmaların durdurulması ihtiyacını görüştüğünü ve daha sonra bu görüşmeyle ilgili Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini açıkladı.