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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/vatikan-filistinliler-kendi-topraklarinda-kalmali-1093649451.html
Vatikan: Filistinliler kendi topraklarında kalmalı
Vatikan: Filistinliler kendi topraklarında kalmalı
Sputnik Türkiye
Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Trump'ın Gazze planı için "Filistin halkı kendi topraklarında kalmalıdır" ifadelerini kullandı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T23:12+0300
2025-02-13T23:12+0300
israil- filistin çatışması
haberler
filistin
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vatikan
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Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, İtalya ile Vatikan Şehir Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen 1929 tarihli Lateran Anlaşması'nın 96. yıl dönümü vesilesiyle iki devlet arasında gelenek olduğu üzere üst düzey siyasi istişareler İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki Borromeo Sarayı'nda yapıldı. Görüşmelerin ardından basın açıklamasında bulunan Kardinal Parolin, bugünkü görüşmelerde Ortadoğu'daki meselelere ve Filistin'e değindikleri bilgisini verdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi fikrini gündeme getirdiği hatırlatılan ve görüşü sorulan Kardinal Parolin, "Filistin halkı kendi topraklarında kalmalıdır. Bu, Vatikan'ın temel prensiplerinden biridir, hiçbir şekilde zorla göç ettirme olmamalıdır. Zorla göç ettirme olmamalıdır çünkü İtalyan tarafı da bunun bölgede gerginlik yaratacağını vurguladı" ifadesini kullandı.'Mantıklı değil'Kardinal Parolin, Trump'ın bu fikrinin mantıklı olmadığını vurgulayarak, "Komşu ülkeler buna sıcak bakmıyor. Örneğin, yakın zamanda Ürdün Kralı'nın kesin bir şekilde 'hayır' dediğini duyduk. Bir çözüm bulunması gerekiyor ve bize göre en iyi çözüm iki devletli formüldür çünkü bu, aynı zamanda halklara umut vermek anlamına gelir" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hamas-gazzede-ateskes-ve-rehine-takasi-devam-edecek-1093639099.html
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haberler, filistin, gazze, vatikan
haberler, filistin, gazze, vatikan

Vatikan: Filistinliler kendi topraklarında kalmalı

23:12 13.02.2025
© AA / isabella BonottoPapa
Papa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / isabella Bonotto
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Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Trump'ın Gazze planı için "Filistin halkı kendi topraklarında kalmalıdır" ifadelerini kullandı.
Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, İtalya ile Vatikan Şehir Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen 1929 tarihli Lateran Anlaşması'nın 96. yıl dönümü vesilesiyle iki devlet arasında gelenek olduğu üzere üst düzey siyasi istişareler İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki Borromeo Sarayı'nda yapıldı. Görüşmelerin ardından basın açıklamasında bulunan Kardinal Parolin, bugünkü görüşmelerde Ortadoğu'daki meselelere ve Filistin'e değindikleri bilgisini verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi fikrini gündeme getirdiği hatırlatılan ve görüşü sorulan Kardinal Parolin, "Filistin halkı kendi topraklarında kalmalıdır. Bu, Vatikan'ın temel prensiplerinden biridir, hiçbir şekilde zorla göç ettirme olmamalıdır. Zorla göç ettirme olmamalıdır çünkü İtalyan tarafı da bunun bölgede gerginlik yaratacağını vurguladı" ifadesini kullandı.

'Mantıklı değil'

Kardinal Parolin, Trump'ın bu fikrinin mantıklı olmadığını vurgulayarak, "Komşu ülkeler buna sıcak bakmıyor. Örneğin, yakın zamanda Ürdün Kralı'nın kesin bir şekilde 'hayır' dediğini duyduk. Bir çözüm bulunması gerekiyor ve bize göre en iyi çözüm iki devletli formüldür çünkü bu, aynı zamanda halklara umut vermek anlamına gelir" diye konuştu.
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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