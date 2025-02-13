https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/vatikan-filistinliler-kendi-topraklarinda-kalmali-1093649451.html

Vatikan: Filistinliler kendi topraklarında kalmalı

Vatikan: Filistinliler kendi topraklarında kalmalı

Sputnik Türkiye

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Trump'ın Gazze planı için "Filistin halkı kendi topraklarında kalmalıdır" ifadelerini kullandı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T23:12+0300

2025-02-13T23:12+0300

2025-02-13T23:12+0300

israil- filistin çatışması

haberler

filistin

gazze

vatikan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082285065_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_5c911b58305d6ebe32be965d0e202c22.jpg

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, İtalya ile Vatikan Şehir Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen 1929 tarihli Lateran Anlaşması'nın 96. yıl dönümü vesilesiyle iki devlet arasında gelenek olduğu üzere üst düzey siyasi istişareler İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki Borromeo Sarayı'nda yapıldı. Görüşmelerin ardından basın açıklamasında bulunan Kardinal Parolin, bugünkü görüşmelerde Ortadoğu'daki meselelere ve Filistin'e değindikleri bilgisini verdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi fikrini gündeme getirdiği hatırlatılan ve görüşü sorulan Kardinal Parolin, "Filistin halkı kendi topraklarında kalmalıdır. Bu, Vatikan'ın temel prensiplerinden biridir, hiçbir şekilde zorla göç ettirme olmamalıdır. Zorla göç ettirme olmamalıdır çünkü İtalyan tarafı da bunun bölgede gerginlik yaratacağını vurguladı" ifadesini kullandı.'Mantıklı değil'Kardinal Parolin, Trump'ın bu fikrinin mantıklı olmadığını vurgulayarak, "Komşu ülkeler buna sıcak bakmıyor. Örneğin, yakın zamanda Ürdün Kralı'nın kesin bir şekilde 'hayır' dediğini duyduk. Bir çözüm bulunması gerekiyor ve bize göre en iyi çözüm iki devletli formüldür çünkü bu, aynı zamanda halklara umut vermek anlamına gelir" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hamas-gazzede-ateskes-ve-rehine-takasi-devam-edecek-1093639099.html

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, filistin, gazze, vatikan