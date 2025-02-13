https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ankarada-toplu-tasimaya-zam-tam-ve-ogrenci-bileti-ne-kadar-oldu-1093628670.html

Ankara'da toplu taşımaya zam: Tam ve öğrenci bileti ne kadar oldu?

Ankara'da toplu taşımaya zam: Tam ve öğrenci bileti ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA Ankara'da toplu taşımaya zam! Ankara'da toplu taşıma ücretleri arttı. Peki, tam ve öğrenci bileti ne kadar oldu? İşte Ankara yeni ulaşım tarifesi...

2025-02-13T11:21+0300

2025-02-13T11:21+0300

2025-02-13T11:40+0300

ekonomi

ankara

toplu taşıma

zam

öğrenci abonman

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Ankara'da toplu taşımaya zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yakıt fiyatlarındaki artış ve maliyet analizleri sonucunda toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü’nün raporları doğrultusunda, özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri de dikkate alınarak yeni fiyatlandırma belirlendi.Tam bilet ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 13 TL oldu. Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise 350 TL olarak belirlendi.Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.”Yeni fiyatlar ne zaman uygulanacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hurda-arac-tesviki-talebi-artirdi-fiyatlar-katlandi-eski-araclar-icin-otv-indirimi-gelecek-mi-1093622485.html

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