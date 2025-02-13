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Ankara'da toplu taşımaya zam: Tam ve öğrenci bileti ne kadar oldu?
Ankara'da toplu taşımaya zam: Tam ve öğrenci bileti ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
SON DAKİKA Ankara'da toplu taşımaya zam! Ankara'da toplu taşıma ücretleri arttı. Peki, tam ve öğrenci bileti ne kadar oldu? İşte Ankara yeni ulaşım tarifesi...
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Ankara'da toplu taşımaya zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yakıt fiyatlarındaki artış ve maliyet analizleri sonucunda toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü’nün raporları doğrultusunda, özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri de dikkate alınarak yeni fiyatlandırma belirlendi.Tam bilet ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 13 TL oldu. Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise 350 TL olarak belirlendi.Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.”Yeni fiyatlar ne zaman uygulanacak?
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Ankara'da toplu taşımaya zam: Tam ve öğrenci bileti ne kadar oldu?

11:21 13.02.2025 (güncellendi: 11:40 13.02.2025)
© AAAnkara toplu taşıma
Ankara toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
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Son dakika Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yakıt maliyetleri ve enflasyon nedeniyle toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. 16 Şubat 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 26 TL, öğrenci bileti ise 13 TL olacak.
Ankara'da toplu taşımaya zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yakıt fiyatlarındaki artış ve maliyet analizleri sonucunda toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü’nün raporları doğrultusunda, özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri de dikkate alınarak yeni fiyatlandırma belirlendi.
Tam bilet ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 13 TL oldu. Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise 350 TL olarak belirlendi.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.”

Yeni fiyatlar ne zaman uygulanacak?

Zamlı tarifeler 16 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Tam bilet ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 13 TL olarak güncellendi.
Yeni tarifeyle birlikte toplu taşımada sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.
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