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Tulsi Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü onaylandı: Açıklamaları tepki görmüştü
Tulsi Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü onaylandı: Açıklamaları tepki görmüştü
Sputnik Türkiye
Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday gösterdiği eski Demokrat Tulsi Gabbard Senato'dan onay aldı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T02:54+0300
2025-02-13T02:54+0300
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haberler
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tulsi gabbard
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abd
ulusal istihbarat direktörlüğü (dni)
cia
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ABD Senatosu Genel Kurulunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Tulsi Gabbard için oylama yapıldı.Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla 52-48 şeklinde onaylanan Gabbard, uzun tartışmaların ardından Senatoda onaylanan Trump'ın kabinesindeki en önemli isimlerden biri olarak kayda geçti.'Yetersiz ve tatışmalı isim'Gabbard için 'hayır' oyu kullanan tek Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell olurken, Demokratlar ise Gabbard'ın böyle bir pozisyon için hem yetersiz hem de tartışmalı bir isim olduğu yönündeki eleştirilerini yineledi.Senatoda onaylanmasının ardından yemin ederek yeni görevine başlayacak olan Gabbard, aralarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere ABD'nin 18 istihbarat kurumuna başkanlık edecek.ABD Başkanı Trump'ın istihbarat raporlarını da hazırlayan direktörlük, Amerikan istihbarat topluluğunun çatı kuruluşu olarak biliniyor.Tulsi Gabbard kimdir?Tulsi Gabbard, 2013-2021 yılları arasında Hawaii'nin 2. Kongre Bölgesi'ni temsil etti. Gabbard, Amerikan Samoa asıllı ilk Kongre üyesi ve aynı zamanda Kongre'deki ilk Hindu inançlı üye oldu. 2019'da ABD başkanlığı için Demokratların adaylık yarışına katıldığını açıklamış ancak Mart 2020'de kampanyasını askıya almıştı.1981 doğumlu Gabbard, Hawaii Pasifik Üniversitesi'nden işletme yönetimi diploması aldı. 2002'de Hawaii Eyalet Meclisi'ne seçilen en genç kişi olan Gabbard, ardından 2003'te Hawaii Ulusal Muhafızları'na katılmış ve 2004'te Irak'ta görev yapmıştı. 2007'de Hızlandırılmış Subay Aday Okulu'nu birincilikle tamamlayan Gabbard, 2010'da Honolulu Şehir Konseyi'ne, 2012'de ise ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi.Ayrıca Tulsi Gabbard'ın Türkiye hakkındaki görüşleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı.
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haberler, abd, tulsi gabbard, hawaii, abd, ulusal istihbarat direktörlüğü (dni), cia, federal soruşturma bürosu (fbi)
haberler, abd, tulsi gabbard, hawaii, abd, ulusal istihbarat direktörlüğü (dni), cia, federal soruşturma bürosu (fbi)

Tulsi Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü onaylandı: Açıklamaları tepki görmüştü

02:54 13.02.2025
© AA / Nathan PosnerABD Başkan'ı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevlendirdiği eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard (fotoğrafta), ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi önünde Washington D.C.'deki onay oturumuna katıldı.
ABD Başkan'ı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevlendirdiği eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard (fotoğrafta), ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi önünde Washington D.C.'deki onay oturumuna katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / Nathan Posner
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Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday gösterdiği eski Demokrat Tulsi Gabbard Senato'dan onay aldı.
ABD Senatosu Genel Kurulunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Tulsi Gabbard için oylama yapıldı.
Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla 52-48 şeklinde onaylanan Gabbard, uzun tartışmaların ardından Senatoda onaylanan Trump'ın kabinesindeki en önemli isimlerden biri olarak kayda geçti.

'Yetersiz ve tatışmalı isim'

Gabbard için 'hayır' oyu kullanan tek Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell olurken, Demokratlar ise Gabbard'ın böyle bir pozisyon için hem yetersiz hem de tartışmalı bir isim olduğu yönündeki eleştirilerini yineledi.
Senatoda onaylanmasının ardından yemin ederek yeni görevine başlayacak olan Gabbard, aralarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere ABD'nin 18 istihbarat kurumuna başkanlık edecek.
ABD Başkanı Trump'ın istihbarat raporlarını da hazırlayan direktörlük, Amerikan istihbarat topluluğunun çatı kuruluşu olarak biliniyor.

Tulsi Gabbard kimdir?

Tulsi Gabbard, 2013-2021 yılları arasında Hawaii'nin 2. Kongre Bölgesi'ni temsil etti. Gabbard, Amerikan Samoa asıllı ilk Kongre üyesi ve aynı zamanda Kongre'deki ilk Hindu inançlı üye oldu. 2019'da ABD başkanlığı için Demokratların adaylık yarışına katıldığını açıklamış ancak Mart 2020'de kampanyasını askıya almıştı.
1981 doğumlu Gabbard, Hawaii Pasifik Üniversitesi'nden işletme yönetimi diploması aldı. 2002'de Hawaii Eyalet Meclisi'ne seçilen en genç kişi olan Gabbard, ardından 2003'te Hawaii Ulusal Muhafızları'na katılmış ve 2004'te Irak'ta görev yapmıştı. 2007'de Hızlandırılmış Subay Aday Okulu'nu birincilikle tamamlayan Gabbard, 2010'da Honolulu Şehir Konseyi'ne, 2012'de ise ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi.
Ayrıca Tulsi Gabbard'ın Türkiye hakkındaki görüşleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı.
Democratic presidential candidate U.S. Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, listens to a question during a campaign stop in Londonderry, N.H., Tuesday, Oct. 1, 2019. (AP Photo/Charles Krupa) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
DÜNYA
Trump, Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday göstermişti: Türkiye hakkındaki görüşleri ortaya çıktı
20 Kasım 2024, 21:03
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