https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tulsi-gabbardin-ulusal-istihbarat-direktorlugu-onaylandi-aciklamalari-tepki-gormustu-1093618104.html

Tulsi Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü onaylandı: Açıklamaları tepki görmüştü

Tulsi Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü onaylandı: Açıklamaları tepki görmüştü

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday gösterdiği eski Demokrat Tulsi Gabbard Senato'dan onay aldı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T02:54+0300

2025-02-13T02:54+0300

2025-02-13T02:54+0300

dünya

haberler

abd

tulsi gabbard

hawaii

abd

ulusal istihbarat direktörlüğü (dni)

cia

federal soruşturma bürosu (fbi)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093617947_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_140c6952636bdef8f85134dbdf706618.jpg

ABD Senatosu Genel Kurulunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Tulsi Gabbard için oylama yapıldı.Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla 52-48 şeklinde onaylanan Gabbard, uzun tartışmaların ardından Senatoda onaylanan Trump'ın kabinesindeki en önemli isimlerden biri olarak kayda geçti.'Yetersiz ve tatışmalı isim'Gabbard için 'hayır' oyu kullanan tek Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell olurken, Demokratlar ise Gabbard'ın böyle bir pozisyon için hem yetersiz hem de tartışmalı bir isim olduğu yönündeki eleştirilerini yineledi.Senatoda onaylanmasının ardından yemin ederek yeni görevine başlayacak olan Gabbard, aralarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere ABD'nin 18 istihbarat kurumuna başkanlık edecek.ABD Başkanı Trump'ın istihbarat raporlarını da hazırlayan direktörlük, Amerikan istihbarat topluluğunun çatı kuruluşu olarak biliniyor.Tulsi Gabbard kimdir?Tulsi Gabbard, 2013-2021 yılları arasında Hawaii'nin 2. Kongre Bölgesi'ni temsil etti. Gabbard, Amerikan Samoa asıllı ilk Kongre üyesi ve aynı zamanda Kongre'deki ilk Hindu inançlı üye oldu. 2019'da ABD başkanlığı için Demokratların adaylık yarışına katıldığını açıklamış ancak Mart 2020'de kampanyasını askıya almıştı.1981 doğumlu Gabbard, Hawaii Pasifik Üniversitesi'nden işletme yönetimi diploması aldı. 2002'de Hawaii Eyalet Meclisi'ne seçilen en genç kişi olan Gabbard, ardından 2003'te Hawaii Ulusal Muhafızları'na katılmış ve 2004'te Irak'ta görev yapmıştı. 2007'de Hızlandırılmış Subay Aday Okulu'nu birincilikle tamamlayan Gabbard, 2010'da Honolulu Şehir Konseyi'ne, 2012'de ise ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi.Ayrıca Tulsi Gabbard'ın Türkiye hakkındaki görüşleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/trump-gabbardi-ulusal-istihbarat-direktorlugune-aday-gostermisti-turkiye-hakkindaki-gorusleri-1090415013.html

hawaii

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, abd, tulsi gabbard, hawaii, abd, ulusal istihbarat direktörlüğü (dni), cia, federal soruşturma bürosu (fbi)