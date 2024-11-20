https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/trump-gabbardi-ulusal-istihbarat-direktorlugune-aday-gostermisti-turkiye-hakkindaki-gorusleri-1090415013.html

Trump, Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday göstermişti: Türkiye hakkındaki görüşleri ortaya çıktı

Trump, Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday göstermişti: Türkiye hakkındaki görüşleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday gösterdiği eski Demokrat Tulsi Gabbard'ın Türkiye ile ilgili görüşleri dikkat çekiyor. Gabbard... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T21:03+0300

2024-11-20T21:03+0300

2024-11-20T21:03+0300

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ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, eski Demokrat Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday olarak seçtiğini duyurmuştu.Gabbard'ın Türkiye hakkındaki görüşleri ortaya çıktı.'Türkiye sadece ismen NATO müttefiki'Gabbard'a göre Türkiye, sadece ismen NATO'da yer alıyor. 2019 tarihlı sosyal medya paylaşımında Gabbard, 'Türkiye'nin sadece ismen NATO müttefiki olduğunu defalarca kanıtladığını' öne sürerken, ABD Kongresi'ni, Türkiye'ye F-35 satışını durdurması için yasa tasarısını kabul etmeye davet etmişti.Gabbard'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetmişti:'Kıbrıs birleşmeli'Gabbard'ın Türkiye'ye ilişkin görüşleri yalnızca NATO üyeliği ile sınırlı kalmamıştı.Yunanistan menşeli medya kuruluşlarında yer alan haberlerde de Gabbard, Kıbrıs Meselesi hakkında bir konuşmasında Kıbrıs'ta Türklerin varlığı hakkında 'işgal' diyerek Kıbrıs'ın birleştirilmesi için 'müzakerelerin' sürdürülmesi iddiasında bulunmuştu.Söz konusu haberde Gabbard'a atfedilen cümleler ise şu şekilde olmuştu:Ayrıca Gabbard, 2017'de gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 'Ege'de artan Türk saldırganlığı' hakkında ABD ve Yunanistan'ın bölgede 'işbirliğini' güçlendirmesi gerektiğini belirtmiş ve 'Teröristleri Silahlandırmayı Durdurma Yasası' adlı yasa tasarısından bahsetmişti.Türkiye'nin Suriye'deki PKK hedeflerine yönelik harekatı Gabbard'a göre 'katliam'Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG’ye karşı yürüttüğü askeri operasyonlar, Gabbard’ın sıkça eleştirdiği bir konulardan biri olmuştu.Gabbard 2019 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, Trump'ın ABD askerilerini Suriye'nin kuzeyinde yeniden mevzilendirerek 'Türkiye'nin Suriye'ye girmesine ve Kürtleri katletmesine' olanak tanıdığını öne sürmüştü.Ayrıca Gabbard, Türkiye'nin Suriye'de IŞİD ve El Kaide'ye destek verdiğini iddia etmiş, 'ABD'nin müttefiki PKK'yı yok ederek' IŞİD ve El Kaide'yi güçlendirdiğini ve Türkiye’nin stratejilerinin ABD ve NATO’nun güvenlik stratejisiyle uyumsuz olduğunu savunmuştu.'Türkiye'nin Filistin'e desteği şaşırtıcı değil'Gabbard, İsrail'in Filistine yönelik saldırılarında Türkiye'nin Hamas'ı desteklemesinin şaşırtıcı olmadığını dile getirmişti.Sosyal medya paylaşımında yaptığı paylaşımda Gabbard, söz konusu durumun sebebini ise Türkiye'nin IŞİD'e 'cihatçı ve silah' göndermesi olduğunu iddia etmişti.'Trump, Ermeni yanlısı Gabbard’ı seçti'Trump’ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak Tulsi Gabbard’ı aday göstermesi ABD’deki Ermeni lobisi tarafından da büyük bir destek gördü. Lobi adına faaliyet yürüten yayın kuruluşları söz konusu bu adaylık, “Trump, Ermeni yanlısı Gabbard’ı seçti” cümleleri ile duyuruldu.Gabbard’ın Demokratların başkan adayı olduğunda yaptığı bir konuşmaya yer veren yayın kuruluşları, “Ermeni Soykırımı'nın inkarının çağdaş sonuçları oldu. Soykırımı inkar eden Türkiye'nin bunu bir daha yapma korkusu yoktur” cümlesini alıntıladı.Gabbard konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetmişti:Öte yandan Gabbard, 2017 yılında Kongre Üyesi olarak görev yaparken, bölgeye verdiği destek nedeniyle Azerbaycan'dan eleştiriler alan Ermenistan Cumhuriyeti ve Dağlık Karabağ’ı ziyaret eden bir ABD Kongre üyelerinden biri idi.Söz konusu ziyaret sonrası Gabbard, dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ’a yönelik ‘saldırganlığı’ ve Ermenistan ile olası bir çatışma konusunda endişelerini dile getiren bir mektuba imza atmıştı.Söz konusu mektupta ise şu cümleler yer almıştı:2019 yılına gelindiğinde ise Gabbard, Ermeni soykırımı iddialarının ABD tarafından resmen tanınması ve kalıcı olarak anılması için diğer bazı ABD Senatörleri ve Temsilciler Meclisi Üyeleri ile birlikte Ermeni Soykırımı Karar Tasarısı'nın eş sponsorluğunu üstlenmişti. Söz konusu iddialara karşı bir konuşma yapan Gabbard, “Osmanlı İmparatorluğu kendisini Ermeni ve Hristiyan nüfusundan arındırmaya çalışıyordu ve ABD hayatta kalan pek çok kişiye ev sahipliği yaptı” cümlesini kaydetmişti.Tulsi Gabbard kimdir?Tulsi Gabbard, 2013-2021 yılları arasında Hawaii'nin 2. Kongre Bölgesi'ni temsil etti. Gabbard, Amerikan Samoa asıllı ilk Kongre üyesi ve aynı zamanda Kongre'deki ilk Hindu inançlı üye oldu. 2019'da ABD başkanlığı için Demokratların adaylık yarışına katıldığını açıklamış ancak Mart 2020'de kampanyasını askıya almıştı.1981 doğumlu Gabbard, Hawaii Pasifik Üniversitesi'nden işletme yönetimi diploması aldı. 2002'de Hawaii Eyalet Meclisi'ne seçilen en genç kişi olan Gabbard, ardından 2003'te Hawaii Ulusal Muhafızları'na katılmış ve 2004'te Irak'ta görev yapmıştı. 2007'de Hızlandırılmış Subay Aday Okulu'nu birincilikle tamamlayan Gabbard, 2010'da Honolulu Şehir Konseyi'ne, 2012'de ise ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/trumpin-ekibi-belli-oluyor-disisleri-bakani-ulusal-istihbarat-direktoru-ve-adalet-bakani-adaylari-1090367379.html

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tulsi gabbard, abd, ulusal istihbarat direktörlüğü (dni), türkiye, nato, yunanistan, kıbrıs, suriye, pkk/ypg, f35, ermenistan