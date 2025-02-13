https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/trump-putin-ile-buyuk-olasilikla-suudi-arabistanda-bir-araya-gelecegiz-1093616428.html

Trump: Putin ile büyük olasılıkla Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz

Trump: Putin ile büyük olasılıkla Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk görüşmelerinin büyük olasılıkla Suudi Arabistan'da gerçekleşeceğini söyledi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T00:21+0300

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dünya

vladimir putin

donald trump

son dakika

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Şubat Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından Trump'tan Putin ile yapacakları yüz yüze görüşmeyle ilgili bir açıklama geldi. CBS News'in haberine göre Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya lideri Putin ile büyük olasılıkla Suudi Arabistan'da bir araya geleceklerini ifade etti.Putin ile Trump telefonda 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD lideri Donald Trump ile Moskova ve Washington'un birlikte çalışması gerektiği konusunda hemfikir" ifadesini kullanmıştı.Peskov açıklamasında ayrıca Trump'ın ana tezlerinden biri olan ülkelerin birlikte çalışma zamanının geldiği tezini' Putin'in desteklediğini de dile getirmişti.Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı ABD Başkanını Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti” diyerek, Putin'in ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede ABD'li yetkilileri Moskova'da kabul etmeye hazır olduğunu ifade ettiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/putin-trump-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-15-saat-surdu-1093611759.html

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