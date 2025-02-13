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Kremlin: ABD, Ukrayna krizinin çözümünde en önemli muhatap
Kremlin: ABD, Ukrayna krizinin çözümünde en önemli muhatap
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki ihtilafın çözümü konusunda Rusya'nın asıl muhatabının ABD olduğunu söyledi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Peskov, Rus televizyonu Perviy Kanal’a verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı.Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çözüme olası katılımıyla ilgili soruyu Peskov, “Bu süreçte asıl muhatabımızın Washington olduğunun elbette farkındayız” şeklinde yanıtladı.Peskov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
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kremlin, dmitriy peskov, pervıy kanal, vladimir putin, donald trump, abd, rusya, washington, ukrayna, vladimir zelenskiy, müzakere
kremlin, dmitriy peskov, pervıy kanal, vladimir putin, donald trump, abd, rusya, washington, ukrayna, vladimir zelenskiy, müzakere

Kremlin: ABD, Ukrayna krizinin çözümünde en önemli muhatap

23:06 13.02.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki ihtilafın çözümü konusunda Rusya'nın asıl muhatabının ABD olduğunu söyledi.
Peskov, Rus televizyonu Perviy Kanal’a verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çözüme olası katılımıyla ilgili soruyu Peskov, “Bu süreçte asıl muhatabımızın Washington olduğunun elbette farkındayız” şeklinde yanıtladı.
Peskov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Rusya ve ABD liderleri arasında gerçekleşecek görüşmenin hazırlıkları haftalar veya aylar alabilir
Gelecekteki görüşmelerin formatı devlet başkanlarının yardımcıları arasındaki temaslar sırasında belirlenecek
Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakerelerde Rusya’yı temsil edecek ekipte yer alacak isimleri Putin belirleyecek
İki ülke liderleri yüz yüze görüşmeden önce tekrar telefonla görüşebilir
Putin ve Trump, Ukrayna'daki durumun çözümünde Avrupa'nın katılımını görüşmedi
Ukrayna müzakerelere bir şekilde dahil olacak
Başkanlar arasındaki telefon görüşmesinde Vladimir Zelenskiy'nin yasal statüsü konusuna değinilmedi
Putin'in ABD'ye ve Trump'ın da Rusya'ya yapacağı ziyaretler güncel gelişmelerin dinamiklerine bağlı olacak
Başkanlar en karmaşık sorunların bile müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı
Rusya ve ABD temsilcileri kademeli olarak diyaloğa girecek ve en üst düzeydekiler de dahil olmak üzere temasların hazırlıklarını yapacak
Putin ve Trump'ın üçüncü bir ülkede bir araya gelmesi, karşılıklı ziyaretlerden önce gerçekleşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
DÜNYA
Zaharova: AB Ukrayna'ya ihanet etti
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