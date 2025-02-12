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Putin, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi: '1.5 saat sürdü'
Putin, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi: '1.5 saat sürdü'
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda 1.5 saat süren bir görüşme yaptığı... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T20:15+0300
2025-02-12T20:36+0300
politika
kremlin
rusya
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Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD lideri Donald Trump ile Moskova ve Washington'un birlikte çalışması gerektiği konusunda hemfikir" cümlesi yer aldı.Peskov açıklamasında ayrıca Trump'ın ana tezlerinden biri olan ülkelerin birlikte çalışma zamanının geldiği tezini' Putin'in desteklediğini dile getirdi.'Putin ile Trump, Rus ve ABD vatandaşlarının değişimini görüştü'Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yapan Peskov, "Rusya ve ABD başkanları Vladimir Putin ve Donald Trump, Washington'un taahhütlerini yerine getireceğini garanti etmesiyle birlikte, iki ülkenin hüküm giymiş vatandaşlarının takası konusunu görüştü" dedi.İki ülke liderinin 'Rus ve ABD vatandaşlarının değişimiyle ilgili konuları ele aldıklarını' belirten Peskov, “ABD Başkanı, Amerikan tarafının varılan tüm anlaşmaları yerine getireceği konusunda güvence verdi” diye ekledi.'Ukrayna'daki ihtilafın çözümü görüşüldü'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve ABD başkanları Putin ve Trump'ın bir telefon görüşmesi sırasında Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını söyledi.Peskov, “Ukrayna'da çözüm konusu da ele alındı. Başkan Trump düşmanlıkların bir an önce durdurulmasından ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesinden yana konuştu” dedi.‘Ekonomik alanda ikili işbirliğini görüşüldü’Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın ekonomik alandaki ikili işbirliğini ele aldıklarını söyledi.Peskov, “Görüşme sırasında Ortadoğu'da çözüm, İran'ın nükleer programı ve ekonomi alanındaki ikili Rus-ABD ilişkileri konularına değinildi” dedi.'Putin ve Trump, görüşme de dahil olmak üzere daha fazla temas konusu ele aldılar'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmeleri sırasında bir toplantı da dahil olmak üzere daha fazla temas konusunu ele aldıklarını söyledi.Peskov, “Putin ve Trump ayrıca kişisel bir toplantı düzenlenmesi de dahil olmak üzere kişisel temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar” dedi.'Putin Trump'ı Moskova'ya davet etti'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini söyledi.Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı ABD Başkanını Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti” dedi.'Putin ABD'li yetkilileri Moskova'da kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti'Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede ABD'li yetkilileri Moskova'da kabul etmeye hazır olduğunu ifade ettiğini söyledi.Peskov, “Putin, Amerikalı yetkilileri, elbette Ukrayna'da çözüm konusu da dahil olmak üzere, karşılıklı ilgi duyulan çalışma alanlarında Rusya'da kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti” dedi.
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kremlin, rusya, vladimir putin, abd, washington, donald trump, dmitriy peskov
kremlin, rusya, vladimir putin, abd, washington, donald trump, dmitriy peskov

Putin, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi: '1.5 saat sürdü'

20:15 12.02.2025 (güncellendi: 20:36 12.02.2025)
Vladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda 1.5 saat süren bir görüşme yaptığı duyuruldu.
Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD lideri Donald Trump ile Moskova ve Washington'un birlikte çalışması gerektiği konusunda hemfikir" cümlesi yer aldı.
Peskov açıklamasında ayrıca Trump'ın ana tezlerinden biri olan ülkelerin birlikte çalışma zamanının geldiği tezini' Putin'in desteklediğini dile getirdi.

'Putin ile Trump, Rus ve ABD vatandaşlarının değişimini görüştü'

Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yapan Peskov, "Rusya ve ABD başkanları Vladimir Putin ve Donald Trump, Washington'un taahhütlerini yerine getireceğini garanti etmesiyle birlikte, iki ülkenin hüküm giymiş vatandaşlarının takası konusunu görüştü" dedi.
İki ülke liderinin 'Rus ve ABD vatandaşlarının değişimiyle ilgili konuları ele aldıklarını' belirten Peskov, “ABD Başkanı, Amerikan tarafının varılan tüm anlaşmaları yerine getireceği konusunda güvence verdi” diye ekledi.

'Ukrayna'daki ihtilafın çözümü görüşüldü'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve ABD başkanları Putin ve Trump'ın bir telefon görüşmesi sırasında Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını söyledi.
Peskov, “Ukrayna'da çözüm konusu da ele alındı. Başkan Trump düşmanlıkların bir an önce durdurulmasından ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesinden yana konuştu” dedi.

‘Ekonomik alanda ikili işbirliğini görüşüldü’

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın ekonomik alandaki ikili işbirliğini ele aldıklarını söyledi.
Peskov, “Görüşme sırasında Ortadoğu'da çözüm, İran'ın nükleer programı ve ekonomi alanındaki ikili Rus-ABD ilişkileri konularına değinildi” dedi.

'Putin ve Trump, görüşme de dahil olmak üzere daha fazla temas konusu ele aldılar'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmeleri sırasında bir toplantı da dahil olmak üzere daha fazla temas konusunu ele aldıklarını söyledi.
Peskov, “Putin ve Trump ayrıca kişisel bir toplantı düzenlenmesi de dahil olmak üzere kişisel temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar” dedi.

'Putin Trump'ı Moskova'ya davet etti'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini söyledi.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı ABD Başkanını Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti” dedi.

'Putin ABD'li yetkilileri Moskova'da kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti'

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede ABD'li yetkilileri Moskova'da kabul etmeye hazır olduğunu ifade ettiğini söyledi.
Peskov, Putin, Amerikalı yetkilileri, elbette Ukrayna'da çözüm konusu da dahil olmak üzere, karşılıklı ilgi duyulan çalışma alanlarında Rusya'da kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti” dedi.
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