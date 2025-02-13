https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tffden-galatasaray-fenerbahce-derbisiyle-ilgili-hakem-karari-1093623750.html

TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili hakem kararı

TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili hakem kararı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de sezonun düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde orta hakemin yerli mi yabancı mı olacağı konusu açıklığa kavuştu. TFF ve MHK... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T09:38+0300

2025-02-13T09:38+0300

2025-02-13T09:38+0300

spor

hakem

galatasaray

fenerbahçe

derbi

yabancı hakem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e2386f2b16971a78710e3adc439aca2.jpg

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışındaki gidişatı belirlemesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Dev maç için hakem tartışmaları sürerken TFF ve MHK'dan karar çıktığı öne sürüldü.Galatasaray Fenerbahçe maçında hakem kim olacak?Fenerbahçe bir süredir derbi için yabancı orta hakem talebini dile getirirken, dev maçta hangi hakemin düdük çalacağı merak konusuydu. Sabah'ın haberine göre TFF ve MHK bu konuyla ilgili kararını verdi.Yabancı hakem kararıBuna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev alması kararlaştırıldı.TFF ve MHK'nın konuyla ilgili çalışma başlattığı ve kariyerli bir yabancı orta hakemin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacağı ifade edildi.TFF'nin derbinin hakemini önümüzdeki günlerde duyuracağı belirtildi.Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/fenerbahcede-sakatlik-kabusu-galatasaray-derbisine-yetisecekler-mi-1093602069.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray-fenerbahçe derbisi ne zaman yapılacak?, galatasaray-fenerbahçe derbisi, fenerbahçe-galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?