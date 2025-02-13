https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tffden-galatasaray-fenerbahce-derbisiyle-ilgili-hakem-karari-1093623750.html
TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili hakem kararı
TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili hakem kararı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de sezonun düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde orta hakemin yerli mi yabancı mı olacağı konusu açıklığa kavuştu. TFF ve MHK... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T09:38+0300
2025-02-13T09:38+0300
2025-02-13T09:38+0300
spor
hakem
galatasaray
fenerbahçe
derbi
yabancı hakem
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışındaki gidişatı belirlemesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Dev maç için hakem tartışmaları sürerken TFF ve MHK'dan karar çıktığı öne sürüldü.Galatasaray Fenerbahçe maçında hakem kim olacak?Fenerbahçe bir süredir derbi için yabancı orta hakem talebini dile getirirken, dev maçta hangi hakemin düdük çalacağı merak konusuydu. Sabah'ın haberine göre TFF ve MHK bu konuyla ilgili kararını verdi.Yabancı hakem kararıBuna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev alması kararlaştırıldı.TFF ve MHK'nın konuyla ilgili çalışma başlattığı ve kariyerli bir yabancı orta hakemin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacağı ifade edildi.TFF'nin derbinin hakemini önümüzdeki günlerde duyuracağı belirtildi.Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/fenerbahcede-sakatlik-kabusu-galatasaray-derbisine-yetisecekler-mi-1093602069.html
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galatasaray-fenerbahçe derbisi ne zaman yapılacak?, galatasaray-fenerbahçe derbisi, fenerbahçe-galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?
galatasaray-fenerbahçe derbisi ne zaman yapılacak?, galatasaray-fenerbahçe derbisi, fenerbahçe-galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?
TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili hakem kararı
Süper Lig'de sezonun düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde orta hakemin yerli mi yabancı mı olacağı konusu açıklığa kavuştu. TFF ve MHK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili kararını verdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışındaki gidişatı belirlemesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Dev maç için hakem tartışmaları sürerken TFF ve MHK'dan karar çıktığı öne sürüldü.
Galatasaray Fenerbahçe maçında hakem kim olacak?
Fenerbahçe bir süredir derbi için yabancı orta hakem talebini dile getirirken, dev maçta hangi hakemin düdük çalacağı merak konusuydu. Sabah'ın haberine göre TFF ve MHK bu konuyla ilgili kararını verdi.
Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev alması kararlaştırıldı.
TFF ve MHK'nın konuyla ilgili çalışma başlattığı ve kariyerli bir yabancı orta hakemin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacağı ifade edildi.
TFF'nin derbinin hakemini önümüzdeki günlerde duyuracağı belirtildi.
Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.