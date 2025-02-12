https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/fenerbahcede-sakatlik-kabusu-galatasaray-derbisine-yetisecekler-mi-1093602069.html

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu: Galatasaray derbisine yetişecekler mi?

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu: Galatasaray derbisine yetişecekler mi?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de stoper kurgusu merakla bekleniyor. Diego Carlos, Djiku, Çağlar Söyüncü'yü sakatlığa kurban... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T15:06+0300

2025-02-12T15:06+0300

2025-02-12T15:06+0300

spor

fenerbahçe

çağlar söyüncü

derbi

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Stoperleri peş peşe sakatlanan Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak dev derbinin savunma hattı merak konusu oldu.Fenerbahçe'de kimler sakat?Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür takımla çalışmalara başlarken Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun sakatlıkları devam ediyor. Bu isimlerin yanı sıra Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in de sakatlığı bulunuyor.FutbolArena'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Djiku'nun Galatasaray derbisine yetişme ihtimali çok yüksek.Galatasaray'a karşı büyük olasılıkla Djiku, Skriniar ile birlikte sahada olacak. Öte yandan Fenerbahçe'de takımla antrenmanlara başlayan Yusuf Akçiçek de derbide forma giyebilecek.Derbi ne zaman?Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacakAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?Süper Lig sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/fenerbahce-efsanesi-oguz-cetin-hastaneye-kaldirildi-1093586267.html

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galatasaray-fenerbahçe derbisi ne zaman yapılacak?, galatasaray-fenerbahçe derbisi, fenerbahçe-galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?