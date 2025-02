https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tarim-bakanligi-yeni-hileli-urunleri-tek-tek-acikladi-sucukta-esek-eti-lahmacunda-kanatli-eti-cikti-1093621162.html

Tarım Bakanlığı yeni hileli ürünleri tek tek açıkladı: Sucukta eşek eti, lahmacunda kanatlı eti çıktı

Tarım Bakanlığı yeni hileli ürünleri tek tek açıkladı: Sucukta eşek eti, lahmacunda kanatlı eti çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son yayımlanan listede sucukta eşek eti, lahmacunda kanatlı eti ve köfte... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T08:03+0300

2025-02-13T08:03+0300

2025-02-13T08:03+0300

sağlik

tarım ve orman bakanlığı

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı

sucuk

tağşiş

taklit tağşiş listesi

taklit

taklit ürün

liste

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089598496_0:64:641:424_1920x0_80_0_0_8d7a85c53ded45ed7df256cd86fe3739.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı hileli ürünler listesi, gıda sektöründeki sahtecilikleri gözler önüne serdi. Listede yer alan sucuk, lahmacun, köfte harcı gibi günlük tüketim ürünlerinde yapılan usulsüzlükler, hem halk sağlığını hem de tüketici güvenini tehlikeye attı.En dikkat çeken skandallardan biri, bazı sucuklarda eşek ve at eti tespit edilmesi oldu. Lahmacun harçlarında ise kırmızı et yerine kanatlı et kullanıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, bu tür hilelerin hem sağlık açısından risk taşıdığını hem de tüketiciyi kandırdığını vurguluyor.Sucuklarda at ve eşek eti çıktıBakanlığın ifşa ettiği listede, bazı sucuklarda tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek, katır) kullanıldığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun ciddi sağlık riskleri barındırdığına dikkat çekti. Trikinoz hastalığı gibi tehlikeli patojenler içerebilen bu etler, genellikle kayıt dışı kesimhanelerden temin ediliyor.Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, “Bu etlerin sağlık denetiminden geçmediği ve tüketici sağlığını tehdit ettiği aşikardır. Merdiven altı üretimle mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.Lahmacun ve köfte harcında kanatlı etiBir diğer skandal ise lahmacun harcı ve köfte harçlarında tespit edilen hileler oldu. Türk Gıda Kodeksi’ne göre, lahmacun harcında yalnızca kırmızı et kullanılması gerekirken, bazı üreticilerin maliyet düşürmek amacıyla kanatlı eti kullandığı ortaya çıktı.Sırma, “Kanatlı et ve kırmızı ette bulunan mikroorganizmalar farklıdır. İkisinin karışımı, sağlık açısından patojen mikroorganizmaların direncini artırır ve hastalık riskini yükseltir” açıklamasında bulundu.Sütün yağından çaldılarBakanlık ayrıca, süt ve süt ürünlerinde yapılan usulsüzlüklere de dikkat çekti. Peynir, kaşar peyniri ve yoğurtta sütün yağından çalınarak daha düşük besin değerleriyle üretim yapıldığı belirlendi. Bu ürünler, “Tağşiş-2” adı altında özel bir listeyle kamuoyuna duyuruldu.Sırma, bu sahteciliklerin gıda güvenliğiyle ilgili ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, “Bu tür ürünler, yasal mevzuatlara aykırıdır ve tüketiciyi yanıltır” dedi.Hileli ürünlerde teknik detaylarTüketici hileyi anlayabilir mi?Sucuk gibi baharatlı ürünlerde yapılan hilelerin tüketici tarafından fark edilmesi neredeyse imkânsız. Baharat kokuları, katkı maddelerini maskeleyerek hileyi gizliyor. Uzmanlar, bilinçli tüketim için ürünlerin kaynağına ve markasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.Tüketici ne yapmalı?Uzmanlar, sahte gıdalardan korunmak için şu önerilerde bulunuyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/milyonlarca-emekli-bayram-oncesi-mujde-bekleniyor-yeni-odeme-tutari-ne-olacak-1093620205.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sahte gıda listesi 2025, tarım bakanlığı hileli ürünler, sucukta eşek eti skandalı, lahmacunda kanatlı eti, gıdada sahtecilik listesi, hileli ürünler tarım bakanlığı, köfte harcında sahte et, mekanik ayrılmış kanatlı eti nedir, gıdada tağşiş listesi, 956 hileli ürün, sucukta at eti, lahmacun harcı sahtecilik, gıda sahtecilik nasıl anlaşılır, hileli ürünler ifşa, sucuk eşek eti gerçek mi, tarım bakanlığı sucuk listesi, lahmacun harcı analizi, merdiven altı gıda üretimi, sahte gıda ihbar, tarım bakanlığı tağşiş 2025