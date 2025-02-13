https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/rusya-yaptirimlarin-hafifletilecegine-dair-bir-yanilsama-yok-1093630881.html

Rusya: Yaptırımların hafifletileceğine dair bir yanılsama yok

Rusya: Yaptırımların hafifletileceğine dair bir yanılsama yok

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Batı'nın Rusya üzerindeki yaptırım baskısını hafifleteceği konusunda iyimser yanılsamaya kapılmadıklarını belirterek... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T12:17+0300

2025-02-13T12:17+0300

2025-02-13T12:26+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ‘2025: Yeni Fırsatlar Yılı’ Uluslararası Forumu’nda yaptığı konuşma sırasında, “Ülkemiz söz konusu olduğunda, şu anda yaptırımların hafifletileceğine ve çalışmak için uygun koşulların yaratılacağına dair iyimser yanılsamamız yok. Zor olacak. Avrupa Birliği'nden ve muhtemelen ABD'den de yeni yaptırım paketleri geleceğini görüyoruz. Sözlerine göre çok acı verici olacakmış” ifadesini kullandı.Rus iş dünyasının mücadeleye devam etmek zorunda olduğunu söyleyen Pankin, “Rus iş dünyası, odaklandığı ve belli bir ölçüde uyum sağlayabildiği şeyleri yapmaya devam edecek. Piyasalarda var olan rekabetçi, adil veya adil olmayan ortama uyum sağlamalı. Ek maliyetler ve masraflara rağmen, sadece malların satışıyla değil, aynı zamanda lojistik ve sigortayla ilgili olan çeşitli jeopolitik ve diğer engellere rağmen açılan fırsatları değerlendirmeli” dedi.‘Ulusal para ile ticarete geçiş sürecek’Rus diplomat, “Mümkün olan her yerde, azami ölçüde ulusal para birimlerine, ödeme zinciri ve platformlarına geçiş sürecinden sapmayacağız” diyerek şunu ekledi:‘Yaptırımlar etkili değil’Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca dile getirmişti. Rus yetkililer, Batı’nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu kaydetmişti. Batı’daki uzmanlar da Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların etkili olmadığı görüşünü defalarca dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/abd-medyasindan-putin-trump-gorusmesiyle-ilgili-agir-itiraf-rusyayi-izole-etme-girisiminin-cokusu-1093624362.html

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